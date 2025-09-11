Talent Protocol (TALENT) realiojo laiko kaina yra $ 0.007259. Per pastarąsias 24 valandas TALENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007122 iki aukščiausios $ 0.007444 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TALENT kaina yra $ 0.15223081340419053, o žemiausia – $ 0.004593551012617209.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TALENT per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Talent Protocol (TALENT) rinkos informacija
No.1839
$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M
$ 149.73K
$ 149.73K$ 149.73K
$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M
292.37M
292.37M 292.37M
600,000,000
600,000,000 600,000,000
586,721,708.7172114
586,721,708.7172114 586,721,708.7172114
48.72%
BASE
Dabartinė Talent Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 2.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.73K. TALENT apyvartoje yra 292.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 586721708.7172114. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.36M
Talent Protocol (TALENT) kainos istorija USD
Stebėkite Talent Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00009561
-1.30%
30 dienų
$ -0.00403
-35.70%
60 dienų
$ +0.001292
+21.65%
90 dienų
$ +0.001359
+23.03%
Talent Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien TALENT užfiksuotas $ -0.00009561 (-1.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Talent Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00403 (-35.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Talent Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TALENT rodiklis pasikeitė $ +0.001292 (+21.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Talent Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001359 (+23.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Talent Protocol (TALENT) pokyčius?
Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.
Talent Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Talent Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TALENTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Talent Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Talent Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Talent Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Talent Protocol (TALENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Talent Protocol (TALENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Talent Protocol prognozes.
Supratimas apie Talent Protocol (TALENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TALENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Talent Protocol (TALENT)
Ieškote, kaip nusipirkti Talent Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Talent Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.