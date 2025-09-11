Daugiau apie TALENT

TALENT Kainos informacija

TALENT Oficiali svetainė

TALENT Tokenomika

TALENT Kainų prognozė

TALENT Istorija

TALENT pirkimo vadovas

TALENTvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TALENT Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Talent Protocol logotipas

Talent Protocol kaina(TALENT)

1 TALENT į USD – tiesioginė kaina:

$0.007259
$0.007259$0.007259
-1.30%1D
USD
Talent Protocol (TALENT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:01:28(UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.007122
$ 0.007122$ 0.007122
24 val. žemiausia
$ 0.007444
$ 0.007444$ 0.007444
24 val. aukščiausia

$ 0.007122
$ 0.007122$ 0.007122

$ 0.007444
$ 0.007444$ 0.007444

$ 0.15223081340419053
$ 0.15223081340419053$ 0.15223081340419053

$ 0.004593551012617209
$ 0.004593551012617209$ 0.004593551012617209

+0.08%

-1.30%

-12.50%

-12.50%

Talent Protocol (TALENT) realiojo laiko kaina yra $ 0.007259. Per pastarąsias 24 valandas TALENT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007122 iki aukščiausios $ 0.007444 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TALENT kaina yra $ 0.15223081340419053, o žemiausia – $ 0.004593551012617209.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TALENT per pastarąją valandą pasikeitė +0.08%, per 24 valandas – -1.30%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Talent Protocol (TALENT) rinkos informacija

No.1839

$ 2.12M
$ 2.12M$ 2.12M

$ 149.73K
$ 149.73K$ 149.73K

$ 4.36M
$ 4.36M$ 4.36M

292.37M
292.37M 292.37M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

586,721,708.7172114
586,721,708.7172114 586,721,708.7172114

48.72%

BASE

Dabartinė Talent Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 2.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 149.73K. TALENT apyvartoje yra 292.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 586721708.7172114. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.36M

Talent Protocol (TALENT) kainos istorija USD

Stebėkite Talent Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00009561-1.30%
30 dienų$ -0.00403-35.70%
60 dienų$ +0.001292+21.65%
90 dienų$ +0.001359+23.03%
Talent Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien TALENT užfiksuotas $ -0.00009561 (-1.30%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Talent Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00403 (-35.70%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Talent Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TALENT rodiklis pasikeitė $ +0.001292 (+21.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Talent Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001359 (+23.03%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Talent Protocol (TALENT) pokyčius?

Peržiūrėkite Talent Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Talent Protocol (TALENT)

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Talent Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Talent Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TALENTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Talent Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Talent Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Talent Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Talent Protocol (TALENT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Talent Protocol (TALENT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Talent Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Talent Protocol kainos prognozę dabar!

Talent Protocol (TALENT) Tokenomika

Supratimas apie Talent Protocol (TALENT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TALENTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Talent Protocol (TALENT)

Ieškote, kaip nusipirkti Talent Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Talent Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TALENT į vietos valiutas

1 Talent Protocol(TALENT) į VND
191.020585
1 Talent Protocol(TALENT) į AUD
A$0.01096109
1 Talent Protocol(TALENT) į GBP
0.00529907
1 Talent Protocol(TALENT) į EUR
0.00617015
1 Talent Protocol(TALENT) į USD
$0.007259
1 Talent Protocol(TALENT) į MYR
RM0.03063298
1 Talent Protocol(TALENT) į TRY
0.29972411
1 Talent Protocol(TALENT) į JPY
¥1.067073
1 Talent Protocol(TALENT) į ARS
ARS$10.3404455
1 Talent Protocol(TALENT) į RUB
0.62166076
1 Talent Protocol(TALENT) į INR
0.64104229
1 Talent Protocol(TALENT) į IDR
Rp118.99998096
1 Talent Protocol(TALENT) į KRW
10.10997225
1 Talent Protocol(TALENT) į PHP
0.41499703
1 Talent Protocol(TALENT) į EGP
￡E.0.34959344
1 Talent Protocol(TALENT) į BRL
R$0.0391986
1 Talent Protocol(TALENT) į CAD
C$0.01001742
1 Talent Protocol(TALENT) į BDT
0.8841462
1 Talent Protocol(TALENT) į NGN
10.94867711
1 Talent Protocol(TALENT) į COP
$28.46660404
1 Talent Protocol(TALENT) į ZAR
R.0.12725027
1 Talent Protocol(TALENT) į UAH
0.29965152
1 Talent Protocol(TALENT) į VES
Bs1.132404
1 Talent Protocol(TALENT) į CLP
$6.975899
1 Talent Protocol(TALENT) į PKR
Rs2.06162859
1 Talent Protocol(TALENT) į KZT
3.91318172
1 Talent Protocol(TALENT) į THB
฿0.23098138
1 Talent Protocol(TALENT) į TWD
NT$0.2199477
1 Talent Protocol(TALENT) į AED
د.إ0.02664053
1 Talent Protocol(TALENT) į CHF
Fr0.00573461
1 Talent Protocol(TALENT) į HKD
HK$0.05647502
1 Talent Protocol(TALENT) į AMD
֏2.77373649
1 Talent Protocol(TALENT) į MAD
.د.م0.06554877
1 Talent Protocol(TALENT) į MXN
$0.13523517
1 Talent Protocol(TALENT) į SAR
ريال0.02722125
1 Talent Protocol(TALENT) į PLN
0.02642276
1 Talent Protocol(TALENT) į RON
лв0.03143147
1 Talent Protocol(TALENT) į SEK
kr0.06787165
1 Talent Protocol(TALENT) į BGN
лв0.01212253
1 Talent Protocol(TALENT) į HUF
Ft2.44163724
1 Talent Protocol(TALENT) į CZK
0.15156792
1 Talent Protocol(TALENT) į KWD
د.ك0.002213995
1 Talent Protocol(TALENT) į ILS
0.02417247
1 Talent Protocol(TALENT) į AOA
Kz6.61708663
1 Talent Protocol(TALENT) į BHD
.د.ب0.002736643
1 Talent Protocol(TALENT) į BMD
$0.007259
1 Talent Protocol(TALENT) į DKK
kr0.04631242
1 Talent Protocol(TALENT) į HNL
L0.19025839
1 Talent Protocol(TALENT) į MUR
0.33072004
1 Talent Protocol(TALENT) į NAD
$0.12761322
1 Talent Protocol(TALENT) į NOK
kr0.07208187
1 Talent Protocol(TALENT) į NZD
$0.01219512
1 Talent Protocol(TALENT) į PAB
B/.0.007259
1 Talent Protocol(TALENT) į PGK
K0.03077816
1 Talent Protocol(TALENT) į QAR
ر.ق0.02642276
1 Talent Protocol(TALENT) į RSD
дин.0.72727921

Talent Protocol išteklius

Išsamesnei Talent Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Talent Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Talent Protocol

Kiek Talent Protocol(TALENT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TALENT kaina USD valiuta yra 0.007259USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TALENT į USD kaina?
Dabartinė TALENT kaina USD valiuta yra $ 0.007259. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Talent Protocol rinkos kapitalizacija?
TALENT rinkos kapitalizacija yra $ 2.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TALENT apyvartoje?
TALENT apyvartoje yra 292.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TALENT kaina?
TALENT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.15223081340419053USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TALENT kaina?
TALENT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.004593551012617209USD.
Kokia yra TALENT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TALENT yra $ 149.73KUSD.
Ar TALENT kaina šiais metais kils?
TALENT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TALENT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:01:28(UTC+8)

Talent Protocol (TALENT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

TALENT-į-USD skaičiuoklė

Suma

TALENT
TALENT
USD
USD

1 TALENT = 0.007259 USD

Prekiauti TALENT

TALENTUSDT
$0.007259
$0.007259$0.007259
-1.39%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis