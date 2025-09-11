Daugiau apie OM

MANTRA logotipas

MANTRA kaina(OM)

1 OM į USD – tiesioginė kaina:

MANTRA (OM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:46:10(UTC+8)

MANTRA (OM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.55%

-1.04%

+7.14%

+7.14%

MANTRA (OM) realiojo laiko kaina yra $ 0.2173. Per pastarąsias 24 valandas OM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.2121 iki aukščiausios $ 0.2249 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OM kaina yra $ 9.036695049559645, o žemiausia – $ 0.01728435325696168.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OM per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – -1.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MANTRA (OM) rinkos informacija

No.197

0.01%

ETH

Dabartinė MANTRA rinkos kapitalizacija yra $ 230.71M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.86M. OM apyvartoje yra 1.06B vienetų, o bendras kiekis siekia 1691947011.0616245. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 367.66M

MANTRA (OM) kainos istorija USD

Stebėkite MANTRA kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002284-1.04%
30 dienų$ -0.0488-18.34%
60 dienų$ -0.0031-1.41%
90 dienų$ -0.034-13.53%
MANTRA kainos pokytis šiandien

Šiandien OM užfiksuotas $ -0.002284 (-1.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MANTRA 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0488 (-18.34%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MANTRA 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, OM rodiklis pasikeitė $ -0.0031 (-1.41% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MANTRA 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.034 (-13.53%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MANTRA (OM) pokyčius?

Peržiūrėkite MANTRA kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MANTRA (OM)

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.

MANTRA galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MANTRA investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti OMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MANTRA mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MANTRA, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MANTRA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MANTRA (OM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MANTRA (OM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MANTRA prognozes.

Peržiūrėkite MANTRA kainos prognozę dabar!

MANTRA (OM) Tokenomika

Supratimas apie MANTRA (OM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MANTRA (OM)

Ieškote, kaip nusipirkti MANTRA? Viskas paprasta ir patogu! MANTRA lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

OM į vietos valiutas

1 MANTRA(OM) į VND
5,718.2495
1 MANTRA(OM) į AUD
A$0.328123
1 MANTRA(OM) į GBP
0.158629
1 MANTRA(OM) į EUR
0.184705
1 MANTRA(OM) į USD
$0.2173
1 MANTRA(OM) į MYR
RM0.917006
1 MANTRA(OM) į TRY
8.967971
1 MANTRA(OM) į JPY
¥31.9431
1 MANTRA(OM) į ARS
ARS$309.54385
1 MANTRA(OM) į RUB
18.359677
1 MANTRA(OM) į INR
19.148476
1 MANTRA(OM) į IDR
Rp3,562.294512
1 MANTRA(OM) į KRW
302.225186
1 MANTRA(OM) į PHP
12.425214
1 MANTRA(OM) į EGP
￡E.10.462995
1 MANTRA(OM) į BRL
R$1.17342
1 MANTRA(OM) į CAD
C$0.299874
1 MANTRA(OM) į BDT
26.46714
1 MANTRA(OM) į NGN
327.751417
1 MANTRA(OM) į COP
$852.154988
1 MANTRA(OM) į ZAR
R.3.798404
1 MANTRA(OM) į UAH
8.970144
1 MANTRA(OM) į VES
Bs33.8988
1 MANTRA(OM) į CLP
$208.8253
1 MANTRA(OM) į PKR
Rs61.715373
1 MANTRA(OM) į KZT
117.142084
1 MANTRA(OM) į THB
฿6.905794
1 MANTRA(OM) į TWD
NT$6.590709
1 MANTRA(OM) į AED
د.إ0.797491
1 MANTRA(OM) į CHF
Fr0.171667
1 MANTRA(OM) į HKD
HK$1.690594
1 MANTRA(OM) į AMD
֏83.032503
1 MANTRA(OM) į MAD
.د.م1.962219
1 MANTRA(OM) į MXN
$4.039607
1 MANTRA(OM) į SAR
ريال0.814875
1 MANTRA(OM) į PLN
0.790972
1 MANTRA(OM) į RON
лв0.940909
1 MANTRA(OM) į SEK
kr2.029582
1 MANTRA(OM) į BGN
лв0.362891
1 MANTRA(OM) į HUF
Ft73.017146
1 MANTRA(OM) į CZK
4.530705
1 MANTRA(OM) į KWD
د.ك0.0662765
1 MANTRA(OM) į ILS
0.721436
1 MANTRA(OM) į AOA
Kz198.809943
1 MANTRA(OM) į BHD
.د.ب0.0819221
1 MANTRA(OM) į BMD
$0.2173
1 MANTRA(OM) į DKK
kr1.386374
1 MANTRA(OM) į HNL
L5.695433
1 MANTRA(OM) į MUR
9.88715
1 MANTRA(OM) į NAD
$3.820134
1 MANTRA(OM) į NOK
kr2.157789
1 MANTRA(OM) į NZD
$0.365064
1 MANTRA(OM) į PAB
B/.0.2173
1 MANTRA(OM) į PGK
K0.921352
1 MANTRA(OM) į QAR
ر.ق0.790972
1 MANTRA(OM) į RSD
дин.21.758249

MANTRA išteklius

Išsamesnei MANTRA analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MANTRA svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MANTRA

Kiek MANTRA(OM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OM kaina USD valiuta yra 0.2173USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OM į USD kaina?
Dabartinė OM kaina USD valiuta yra $ 0.2173. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MANTRA rinkos kapitalizacija?
OM rinkos kapitalizacija yra $ 230.71MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OM apyvartoje?
OM apyvartoje yra 1.06BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OM kaina?
OM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.036695049559645USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OM kaina?
OM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01728435325696168USD.
Kokia yra OM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OM yra $ 5.86MUSD.
Ar OM kaina šiais metais kils?
OM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
MANTRA (OM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

