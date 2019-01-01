Talent Protocol (TALENT) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTalent Protocol (TALENT), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Talent Protocol (TALENT) Informacija

Professional reputation data for the new internet. Talent Protocol brings professional reputation onchain to make incredible builders more visible.

Oficiali svetainė:
https://talentprotocol.com
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x9a33406165f562E16C3abD82fd1185482E01b49a

Talent Protocol (TALENT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Talent Protocol (TALENT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M
Bendra pasiūla:
$ 586.72M
$ 586.72M$ 586.72M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 292.79M
$ 292.79M$ 292.79M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M
Visų laikų rekordas:
$ 0.15892
$ 0.15892$ 0.15892
Visų laikų minimumas:
$ 0.004593551012617209
$ 0.004593551012617209$ 0.004593551012617209
Dabartinė kaina:
$ 0.00754
$ 0.00754$ 0.00754

Talent Protocol (TALENT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Talent Protocol (TALENT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TALENT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TALENT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TALENT tokenomiką, galite peržiūrėti TALENT tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.