Manchester City Fan (CITY) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.0312
$ 1.0312$ 1.0312
24 val. žemiausia
$ 1.0953
$ 1.0953$ 1.0953
24 val. aukščiausia
$ 1.0312
$ 1.0312$ 1.0312
$ 1.0953
$ 1.0953$ 1.0953
$ 36.89926205
$ 36.89926205$ 36.89926205
$ 0.8026910991831949
$ 0.8026910991831949$ 0.8026910991831949
-0.85%
-0.13%
+4.02%
+4.02%
Manchester City Fan (CITY) realiojo laiko kaina yra $ 1.0419. Per pastarąsias 24 valandas CITY svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0312 iki aukščiausios $ 1.0953 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CITY kaina yra $ 36.89926205, o žemiausia – $ 0.8026910991831949.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CITY per pastarąją valandą pasikeitė -0.85%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Manchester City Fan (CITY) rinkos informacija
No.1109
$ 11.61M
$ 11.61M$ 11.61M
$ 979.01K
$ 979.01K$ 979.01K
$ 20.57M
$ 20.57M$ 20.57M
11.14M
11.14M 11.14M
19,740,000
19,740,000 19,740,000
19,740,000
19,740,000 19,740,000
56.42%
CHZ
Dabartinė Manchester City Fan rinkos kapitalizacija yra $ 11.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 979.01K. CITY apyvartoje yra 11.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 19740000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.57M
Manchester City Fan (CITY) kainos istorija USD
Stebėkite Manchester City Fan kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001356
-0.13%
30 dienų
$ -0.1095
-9.52%
60 dienų
$ +0.1323
+14.54%
90 dienų
$ +0.0306
+3.02%
Manchester City Fan kainos pokytis šiandien
Šiandien CITY užfiksuotas $ -0.001356 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Manchester City Fan 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1095 (-9.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Manchester City Fan 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CITY rodiklis pasikeitė $ +0.1323 (+14.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Manchester City Fan 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0306 (+3.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Manchester City Fan (CITY) pokyčius?
$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.
Manchester City Fan galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Manchester City Fan investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti CITYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Manchester City Fan mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Manchester City Fan, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Manchester City Fan kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Manchester City Fan (CITY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Manchester City Fan (CITY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Manchester City Fan prognozes.
Supratimas apie Manchester City Fan (CITY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CITYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Manchester City Fan (CITY)
Ieškote, kaip nusipirkti Manchester City Fan? Viskas paprasta ir patogu! Manchester City Fan lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.