Manchester City Fan logotipas

Manchester City Fan kaina(CITY)

1 CITY į USD – tiesioginė kaina:

$1.0417
-0.13%1D
USD
Manchester City Fan (CITY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:44:52(UTC+8)

Manchester City Fan (CITY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.0312
24 val. žemiausia
$ 1.0953
24 val. aukščiausia

$ 1.0312
$ 1.0953
$ 36.89926205
$ 0.8026910991831949
-0.85%

-0.13%

+4.02%

+4.02%

Manchester City Fan (CITY) realiojo laiko kaina yra $ 1.0419. Per pastarąsias 24 valandas CITY svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.0312 iki aukščiausios $ 1.0953 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CITY kaina yra $ 36.89926205, o žemiausia – $ 0.8026910991831949.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CITY per pastarąją valandą pasikeitė -0.85%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Manchester City Fan (CITY) rinkos informacija

No.1109

$ 11.61M
$ 979.01K
$ 20.57M
11.14M
19,740,000
19,740,000
56.42%

CHZ

Dabartinė Manchester City Fan rinkos kapitalizacija yra $ 11.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 979.01K. CITY apyvartoje yra 11.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 19740000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.57M

Manchester City Fan (CITY) kainos istorija USD

Stebėkite Manchester City Fan kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001356-0.13%
30 dienų$ -0.1095-9.52%
60 dienų$ +0.1323+14.54%
90 dienų$ +0.0306+3.02%
Manchester City Fan kainos pokytis šiandien

Šiandien CITY užfiksuotas $ -0.001356 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Manchester City Fan 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.1095 (-9.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Manchester City Fan 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CITY rodiklis pasikeitė $ +0.1323 (+14.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Manchester City Fan 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0306 (+3.02%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Manchester City Fan (CITY) pokyčius?

Peržiūrėkite Manchester City Fan kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Manchester City Fan (CITY)

$CITY is the name of the only official Manchester City F.C. Fan Token.

Manchester City Fan galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Manchester City Fan investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CITYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Manchester City Fan mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Manchester City Fan, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Manchester City Fan kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Manchester City Fan (CITY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Manchester City Fan (CITY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Manchester City Fan prognozes.

Peržiūrėkite Manchester City Fan kainos prognozę dabar!

Manchester City Fan (CITY) Tokenomika

Supratimas apie Manchester City Fan (CITY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CITYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Manchester City Fan (CITY)

Ieškote, kaip nusipirkti Manchester City Fan? Viskas paprasta ir patogu! Manchester City Fan lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Manchester City Fan išteklius

Išsamesnei Manchester City Fan analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Manchester City Fan svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Manchester City Fan

Kiek Manchester City Fan(CITY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CITY kaina USD valiuta yra 1.0419USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CITY į USD kaina?
Dabartinė CITY kaina USD valiuta yra $ 1.0419. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Manchester City Fan rinkos kapitalizacija?
CITY rinkos kapitalizacija yra $ 11.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CITY apyvartoje?
CITY apyvartoje yra 11.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CITY kaina?
CITY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 36.89926205USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CITY kaina?
CITY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.8026910991831949USD.
Kokia yra CITY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CITY yra $ 979.01KUSD.
Ar CITY kaina šiais metais kils?
CITY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CITY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:44:52(UTC+8)

