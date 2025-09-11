SUSHI (SUSHI) realiojo laiko kaina yra $ 0.8042. Per pastarąsias 24 valandas SUSHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7831 iki aukščiausios $ 0.8165 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUSHI kaina yra $ 23.38225619, o žemiausia – $ 0.45326569085810975.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUSHI per pastarąją valandą pasikeitė +0.75%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SUSHI (SUSHI) rinkos informacija
Dabartinė SUSHI rinkos kapitalizacija yra $ 222.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 760.25K. SUSHI apyvartoje yra 277.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 286131304.8739228. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 230.11M
SUSHI (SUSHI) kainos istorija USD
Stebėkite SUSHI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.004364
-0.54%
30 dienų
$ -0.0242
-2.93%
60 dienų
$ +0.0908
+12.72%
90 dienų
$ +0.1907
+31.08%
SUSHI kainos pokytis šiandien
Šiandien SUSHI užfiksuotas $ -0.004364 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SUSHI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0242 (-2.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SUSHI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUSHI rodiklis pasikeitė $ +0.0908 (+12.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SUSHI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1907 (+31.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUSHI (SUSHI) pokyčius?
SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.
SUSHI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUSHI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUSHI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SUSHI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SUSHI (SUSHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUSHI (SUSHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUSHI prognozes.
Supratimas apie SUSHI (SUSHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUSHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SUSHI (SUSHI)
Ieškote, kaip nusipirkti SUSHI? Viskas paprasta ir patogu! SUSHI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
