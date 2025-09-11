Daugiau apie SUSHI

1 SUSHI į USD – tiesioginė kaina:

$0.8037
$0.8037$0.8037
-0.54%1D
USD
SUSHI (SUSHI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:11:01(UTC+8)

SUSHI (SUSHI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.7831
$ 0.7831$ 0.7831
24 val. žemiausia
$ 0.8165
$ 0.8165$ 0.8165
24 val. aukščiausia

$ 0.7831
$ 0.7831$ 0.7831

$ 0.8165
$ 0.8165$ 0.8165

$ 23.38225619
$ 23.38225619$ 23.38225619

$ 0.45326569085810975
$ 0.45326569085810975$ 0.45326569085810975

+0.75%

-0.54%

+5.38%

+5.38%

SUSHI (SUSHI) realiojo laiko kaina yra $ 0.8042. Per pastarąsias 24 valandas SUSHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.7831 iki aukščiausios $ 0.8165 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUSHI kaina yra $ 23.38225619, o žemiausia – $ 0.45326569085810975.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUSHI per pastarąją valandą pasikeitė +0.75%, per 24 valandas – -0.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SUSHI (SUSHI) rinkos informacija

No.199

$ 222.77M
$ 222.77M$ 222.77M

$ 760.25K
$ 760.25K$ 760.25K

$ 230.11M
$ 230.11M$ 230.11M

277.00M
277.00M 277.00M

286,131,304.8739228
286,131,304.8739228 286,131,304.8739228

ETH

Dabartinė SUSHI rinkos kapitalizacija yra $ 222.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 760.25K. SUSHI apyvartoje yra 277.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 286131304.8739228. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 230.11M

SUSHI (SUSHI) kainos istorija USD

Stebėkite SUSHI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.004364-0.54%
30 dienų$ -0.0242-2.93%
60 dienų$ +0.0908+12.72%
90 dienų$ +0.1907+31.08%
SUSHI kainos pokytis šiandien

Šiandien SUSHI užfiksuotas $ -0.004364 (-0.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SUSHI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0242 (-2.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SUSHI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUSHI rodiklis pasikeitė $ +0.0908 (+12.72% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SUSHI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1907 (+31.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUSHI (SUSHI) pokyčius?

Peržiūrėkite SUSHI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SUSHI (SUSHI)

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

SUSHI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUSHI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SUSHIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SUSHI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUSHI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SUSHI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SUSHI (SUSHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUSHI (SUSHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUSHI prognozes.

Peržiūrėkite SUSHI kainos prognozę dabar!

SUSHI (SUSHI) Tokenomika

Supratimas apie SUSHI (SUSHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUSHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SUSHI (SUSHI)

Ieškote, kaip nusipirkti SUSHI? Viskas paprasta ir patogu! SUSHI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SUSHI į vietos valiutas

1 SUSHI(SUSHI) į VND
21,162.523
1 SUSHI(SUSHI) į AUD
A$1.214342
1 SUSHI(SUSHI) į GBP
0.587066
1 SUSHI(SUSHI) į EUR
0.68357
1 SUSHI(SUSHI) į USD
$0.8042
1 SUSHI(SUSHI) į MYR
RM3.393724
1 SUSHI(SUSHI) į TRY
33.197376
1 SUSHI(SUSHI) į JPY
¥118.2174
1 SUSHI(SUSHI) į ARS
ARS$1,145.5829
1 SUSHI(SUSHI) į RUB
67.9549
1 SUSHI(SUSHI) į INR
70.882188
1 SUSHI(SUSHI) į IDR
Rp13,183.604448
1 SUSHI(SUSHI) į KRW
1,118.497444
1 SUSHI(SUSHI) į PHP
45.951988
1 SUSHI(SUSHI) į EGP
￡E.38.72223
1 SUSHI(SUSHI) į BRL
R$4.34268
1 SUSHI(SUSHI) į CAD
C$1.109796
1 SUSHI(SUSHI) į BDT
97.95156
1 SUSHI(SUSHI) į NGN
1,212.966818
1 SUSHI(SUSHI) į COP
$3,153.718552
1 SUSHI(SUSHI) į ZAR
R.14.065458
1 SUSHI(SUSHI) į UAH
33.197376
1 SUSHI(SUSHI) į VES
Bs125.4552
1 SUSHI(SUSHI) į CLP
$772.8362
1 SUSHI(SUSHI) į PKR
Rs228.400842
1 SUSHI(SUSHI) į KZT
433.528136
1 SUSHI(SUSHI) į THB
฿25.549434
1 SUSHI(SUSHI) į TWD
NT$24.40747
1 SUSHI(SUSHI) į AED
د.إ2.951414
1 SUSHI(SUSHI) į CHF
Fr0.635318
1 SUSHI(SUSHI) į HKD
HK$6.256676
1 SUSHI(SUSHI) į AMD
֏307.292862
1 SUSHI(SUSHI) į MAD
.د.م7.261926
1 SUSHI(SUSHI) į MXN
$14.950078
1 SUSHI(SUSHI) į SAR
ريال3.01575
1 SUSHI(SUSHI) į PLN
2.927288
1 SUSHI(SUSHI) į RON
лв3.490228
1 SUSHI(SUSHI) į SEK
kr7.51927
1 SUSHI(SUSHI) į BGN
лв1.343014
1 SUSHI(SUSHI) į HUF
Ft270.315746
1 SUSHI(SUSHI) į CZK
16.775612
1 SUSHI(SUSHI) į KWD
د.ك0.245281
1 SUSHI(SUSHI) į ILS
2.669944
1 SUSHI(SUSHI) į AOA
Kz735.770622
1 SUSHI(SUSHI) į BHD
.د.ب0.3031834
1 SUSHI(SUSHI) į BMD
$0.8042
1 SUSHI(SUSHI) į DKK
kr5.130796
1 SUSHI(SUSHI) į HNL
L21.078082
1 SUSHI(SUSHI) į MUR
36.5911
1 SUSHI(SUSHI) į NAD
$14.137836
1 SUSHI(SUSHI) į NOK
kr7.985706
1 SUSHI(SUSHI) į NZD
$1.351056
1 SUSHI(SUSHI) į PAB
B/.0.8042
1 SUSHI(SUSHI) į PGK
K3.409808
1 SUSHI(SUSHI) į QAR
ر.ق2.927288
1 SUSHI(SUSHI) į RSD
дин.80.548672

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SUSHI

Kiek SUSHI(SUSHI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUSHI kaina USD valiuta yra 0.8042USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUSHI į USD kaina?
Dabartinė SUSHI kaina USD valiuta yra $ 0.8042. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SUSHI rinkos kapitalizacija?
SUSHI rinkos kapitalizacija yra $ 222.77MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUSHI apyvartoje?
SUSHI apyvartoje yra 277.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUSHI kaina?
SUSHI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 23.38225619USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUSHI kaina?
SUSHI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.45326569085810975USD.
Kokia yra SUSHI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUSHI yra $ 760.25KUSD.
Ar SUSHI kaina šiais metais kils?
SUSHI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUSHI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:11:01(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

