SUSHI (SUSHI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSUSHI (SUSHI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

SUSHI (SUSHI) Informacija

SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee.

Oficiali svetainė:
https://sushi.com/
Baltoji knyga:
https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2

SUSHI (SUSHI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SUSHI (SUSHI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 236.84M
$ 236.84M
Bendra pasiūla:
$ 286.13M
$ 286.13M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 277.00M
$ 277.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 244.64M
$ 244.64M
Visų laikų rekordas:
$ 23.409
$ 23.409
Visų laikų minimumas:
$ 0.45326569085810975
$ 0.45326569085810975
Dabartinė kaina:
$ 0.855
$ 0.855

SUSHI (SUSHI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SUSHI (SUSHI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUSHI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SUSHI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SUSHI tokenomiką, galite peržiūrėti SUSHI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SUSHI

Norite įtraukti SUSHI (SUSHI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SUSHI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

SUSHI (SUSHI) Kainų istorija

SUSHI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SUSHI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SUSHI? Mūsų SUSHI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

