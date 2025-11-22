BiržaDEX+
Pirkti kriptovaliutasRinkosSpotAteities sandoriai500XUždirbtiĮvykiai
Daugiau
CHZ Frenzy
Šiandienos tiesioginė SP500 xStock kaina yra 657.67 USD.SPYX Rinkos kapitalizacija yra 15,882,161.0715503333 USD. Stebėkite SPYX į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė SP500 xStock kaina yra 657.67 USD.SPYX Rinkos kapitalizacija yra 15,882,161.0715503333 USD. Stebėkite SPYX į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Daugiau apie SPYX

SPYX Kainos informacija

Kas yra SPYX

SPYX Oficiali svetainė

SPYX Tokenomika

SPYX Kainų prognozė

SPYX Istorija

SPYX pirkimo vadovas

SPYXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SPYX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SP500 xStock logotipas

SP500 xStock kaina(SPYX)

1 SPYX į USD – tiesioginė kaina:

$657.61
$657.61$657.61
+0.36%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 12:38:17(UTC+8)

SP500 xStock kaina šiandien

Šiandienos SP500 xStock (SPYX) tiesioginė kaina yra $ 657.67, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.36%. Dabartinis SPYX į USD konversijos rodiklis yra $ 657.67 už SPYX.

SP500 xStock šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #822 vietą $ 15.88M, o apyvartoje yra 24.15K SPYX. Per pastarąsias 24 valandas SPYX prekyba svyravo tarp $ 648.98 (žemiausios) ir $ 661.22 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 692.479563624506, o visų laikų žemiausia – $ 594.884270877716.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip SPYX judėjo -0.37% per pastarąją valandą ir -2.15% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 59.97K.

SP500 xStock (SPYX) rinkos informacija

No.822

$ 15.88M
$ 15.88M$ 15.88M

$ 59.97K
$ 59.97K$ 59.97K

$ 15.88M
$ 15.88M$ 15.88M

24.15K
24.15K 24.15K

--
----

24,149.13417299
24,149.13417299 24,149.13417299

SOL

Dabartinė SP500 xStock rinkos kapitalizacija yra $ 15.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.97K. SPYX apyvartoje yra 24.15K vienetų, o bendras kiekis siekia 24149.13417299. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.88M

SP500 xStock Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 648.98
$ 648.98$ 648.98
24 val. žemiausia
$ 661.22
$ 661.22$ 661.22
24 val. aukščiausia

$ 648.98
$ 648.98$ 648.98

$ 661.22
$ 661.22$ 661.22

$ 692.479563624506
$ 692.479563624506$ 692.479563624506

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

-0.37%

+0.36%

-2.15%

-2.15%

SP500 xStock (SPYX) kainos istorija USD

Stebėkite SP500 xStock kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +2.3589+0.36%
30 dienų$ +5.77+0.88%
60 dienų$ -4.02-0.61%
90 dienų$ +15.67+2.44%
SP500 xStock kainos pokytis šiandien

Šiandien SPYX užfiksuotas $ +2.3589 (+0.36%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SP500 xStock 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +5.77 (+0.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SP500 xStock 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPYX rodiklis pasikeitė $ -4.02 (-0.61% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SP500 xStock 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +15.67 (+2.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SP500 xStock (SPYX) pokyčius?

Peržiūrėkite SP500 xStock kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė SP500 xStock

SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SPYX 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SP500 xStock kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia SP500 xStock kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų SPYX kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami SP500 xStock Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti SP500 xStock

Pasiruošę pradėti su SP500 xStock? SPYX pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąSP500 xStock. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo SP500 xStock (SPYX) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei 24.15K tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir SP500 xStock bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti SP500 xStock (SPYX) vadovas

Ką galite daryti su SP500 xStock

SP500 xStock nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas SP500 xStock (SPYX) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

Vietinės prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas
Ateities sandorių prekybos mokesčiai:
--
Teikėjas
--
Pirkėjas

Peržiūrėk konkurencingus MEXC prekybos mokesčius

Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock išteklius

Išsamesnei SP500 xStock analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali SP500 xStock svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SP500 xStock

Kiek 1 SP500 xStock bus vertas 2030 m.?
Jei SP500 xStock augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus SP500 xStock potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 12:38:17(UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
11-21 21:37:03Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million

Karštos naujienos

Kodėl tiek daug žmonių vis dar praranda pinigus bulių rinkoje?

October 6, 2025

Bitkoino 2 lygio tinklų kilimas: technologijos, formuojančios bitkoino ateitį 2025 m., supratimas

October 6, 2025

Alternatyvios valiutos 2025 m.: Kai TOTAL3 pasiekia naujas aukštumas, bet jūsų portfelis nesikeičia

October 5, 2025
Žiūrėti daugiau

Naršyti daugiau apie SP500 xStock

SPYX USDT (Ateities sandorių prekyba)

Galimos ilgos arba trumpos SPYX pozicijos su svertu. Išbandykite SPYXUSDT ateities sandorių prekybą MEXC platformoje ir pasinaudokite rinkos svyravimais.

Prekyba SP500 xStock (SPYX) Rinkos MEXC

Naršykite Spot ir ateities sandorių rinkas, stebėkite tiesioginę SP500 xStock kainą, apimtį ir prekiaukite tiesiogiai.

Poros
Kaina
24 val. pokytis
24 val. apimtis
SPYX/USDT
$657.61
$657.61$657.61
+0.36%
0.00% (USDT)

Daugiau kriptovaliutų, kurias verta išbandyti

Populiariausios kriptovaliutos su rinkos duomenimis, prieinamos MEXC platformoje

KARŠTA

Dabar populiariausios kriptovaliutos rinkoje

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Naujai pridėta

Naujai įtrauktos kriptovaliutos prekybai

AERIS AI

AERIS AI

AERIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PowerLink

PowerLink

PLK

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Ultiland

Ultiland

ARTX

$0.1852
$0.1852$0.1852

+85.20%

ADO Protocol

ADO Protocol

ADO

$0.03300
$0.03300$0.03300

+120.00%

Stipriausi kainos augimai

Didžiausi šios dienos kriptovaliutų šuoliai

Aureq

Aureq

AUREQ

$0.081284
$0.081284$0.081284

+9,462.82%

WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02689
$0.02689$0.02689

+2,589.00%

REWARDS ON PROJECT

REWARDS ON PROJECT

RWD

$0.0067
$0.0067$0.0067

+252.63%

Intuition

Intuition

TRUST

$0.4353
$0.4353$0.4353

+99.67%

Ultiland

Ultiland

ARTX

$0.1852
$0.1852$0.1852

+85.20%

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SPYX-į-USD skaičiuoklė

Suma

SPYX
SPYX
USD
USD

1 SPYX = 657.67 USD