SP500 xStock (SPYX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SP500 xStock kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SPYX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SP500 xStock kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SP500 xStock kainos prognozė
$662.63
+1.12%
USD
Faktinis
Prognozė
SP500 xStock Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SP500 xStock galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 662.63 prekybos kainą 2025 m.

SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SP500 xStock galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 695.7615 prekybos kainą 2026 m.

SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SPYX ateities kaina yra $ 730.5495 su 10.25% augimo norma.

SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SPYX ateities kaina yra $ 767.0770 su 15.76% augimo norma.

SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SPYX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 805.4309, o augimo norma – 21.55%.

SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SPYX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 845.7024, o augimo norma – 27.63%.

SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SP500 xStock kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1,377.5601 prekybos kainą.

SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SP500 xStock kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2,243.9003 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 662.63
    0.00%
  • 2026
    $ 695.7615
    5.00%
  • 2027
    $ 730.5495
    10.25%
  • 2028
    $ 767.0770
    15.76%
  • 2029
    $ 805.4309
    21.55%
  • 2030
    $ 845.7024
    27.63%
  • 2031
    $ 887.9875
    34.01%
  • 2032
    $ 932.3869
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 979.0063
    47.75%
  • 2034
    $ 1,027.9566
    55.13%
  • 2035
    $ 1,079.3544
    62.89%
  • 2036
    $ 1,133.3221
    71.03%
  • 2037
    $ 1,189.9882
    79.59%
  • 2038
    $ 1,249.4876
    88.56%
  • 2039
    $ 1,311.9620
    97.99%
  • 2040
    $ 1,377.5601
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SP500 xStock kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 662.63
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 662.7207
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 663.2653
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 665.3531
    0.41%
SP500 xStock (SPYX) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma SPYX kaina yra $662.63. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SP500 xStock (SPYX) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė SPYX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $662.7207. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SP500 xStock (SPYX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SPYX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $663.2653. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SP500 xStock (SPYX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SPYX kaina yra $665.3531. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SP500 xStock kainų statistika

$ 662.63
+1.12%

$ 16.00M
24.15K
$ 59.50K
--

Naujausia SPYX kaina yra $ 662.63. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.12%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.50K.
Be to, SPYX turi 24.15K apyvartą ir $ 16.00M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SP500 xStock (SPYX)

Bandote įsigyti SPYX? Dabar galite SPYX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SP500 xStock ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SPYX dabar

SP500 xStock istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SP500 xStock, dabartinė SP500 xStock kaina yra 662.63USD. Apyvartinė SP500 xStock (SPYX) pasiūla yra 0.00 SPYX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $16.00M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 8.8600
    $ 673.75
    $ 650.41
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -13.2300
    $ 676.56
    $ 648.98
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -11.7000
    $ 738.1
    $ 640
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SP500 xStock kaina pasikeitė $8.8600, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SP500 xStock buvo prekiaujama aukščiausia $676.56 ir žemiausia $648.98. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo SPYX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SP500 xStock įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-11.7000 vertę. Tai rodo, kad SPYX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SP500 xStock kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SPYX kainų istoriją

Kaip veikia SP500 xStock (SPYX) kainų prognozės modulis?

SP500 xStock Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SPYX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SP500 xStock ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SPYX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SP500 xStock kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SPYX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SPYX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SP500 xStock potencialą.

Kodėl SPYX kainų prognozė yra svarbi?

SPYX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SPYX dabar?
Pagal jūsų prognozes, SPYX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SPYX kainų prognozė?
Remiantis SP500 xStock (SPYX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SPYX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SPYX 2026 m.?
1 vieneto SP500 xStock (SPYX) kaina šiandien yra $662.63. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SPYX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SPYX kaina 2027 m.?
SP500 xStock (SPYX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SPYX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SPYX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SP500 xStock (SPYX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SPYX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SP500 xStock (SPYX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SPYX 2030 m.?
1 vieneto SP500 xStock (SPYX) kaina šiandien yra $662.63. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SPYX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SPYX kainų prognozė 2040 metams?
SP500 xStock (SPYX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SPYX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.