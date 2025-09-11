SociaPol (SPOL) realiojo laiko kaina yra $ 0.000016111. Per pastarąsias 24 valandas SPOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000015065 iki aukščiausios $ 0.000017022 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPOL kaina yra $ 0.000258699937134801, o žemiausia – $ 0.000005439326437114.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPOL per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – -0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +31.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SociaPol (SPOL) rinkos informacija
No.7634
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 126.11K
$ 126.11K$ 126.11K
$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
BSC
Dabartinė SociaPol rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 126.11K. SPOL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.61M
SociaPol (SPOL) kainos istorija USD
Stebėkite SociaPol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000006957
-0.43%
30 dienų
$ +0.000004593
+39.87%
60 dienų
$ +0.000005335
+49.50%
90 dienų
$ +0.000007793
+93.68%
SociaPol kainos pokytis šiandien
Šiandien SPOL užfiksuotas $ -0.00000006957 (-0.43%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SociaPol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.000004593 (+39.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SociaPol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPOL rodiklis pasikeitė $ +0.000005335 (+49.50% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SociaPol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000007793 (+93.68%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SociaPol (SPOL) pokyčius?
SociaPol is an innovative platform in the IPFS-based Web3 space that has created a virtual world for users to engage in socialization, gaming, and various entertainment activities. It offers a unique experience where users can create and customize their avatars, with every item designed as an NFT, providing exclusivity and ownership to the character's owner. SociaPol's token, $SPOL, plays a vital role in the platform's ecosystem, facilitating transactions and enhancing the overall user experience.
SociaPol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SociaPol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SPOLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SociaPol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SociaPol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SociaPol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SociaPol (SPOL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SociaPol (SPOL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SociaPol prognozes.
Supratimas apie SociaPol (SPOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SociaPol (SPOL)
Ieškote, kaip nusipirkti SociaPol? Viskas paprasta ir patogu! SociaPol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
