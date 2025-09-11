Daugiau apie SCRT

SCRT logotipas

SCRT kaina(SCRT)

$0.1801
-0.82%1D
USD
SCRT (SCRT) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

SCRT (SCRT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.72%

-0.82%

+8.03%

+8.03%

SCRT (SCRT) realiojo laiko kaina yra $ 0.1801. Per pastarąsias 24 valandas SCRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.178 iki aukščiausios $ 0.183 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCRT kaina yra $ 10.644924210205865, o žemiausia – $ 0.13660114265754694.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCRT per pastarąją valandą pasikeitė -0.72%, per 24 valandas – -0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SCRT (SCRT) rinkos informacija

No.542

2021-03-03 00:00:00

SCRT

Dabartinė SCRT rinkos kapitalizacija yra $ 57.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 189.54K. SCRT apyvartoje yra 318.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 333627275.907997. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.09M

SCRT (SCRT) kainos istorija USD

Stebėkite SCRT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001489-0.82%
30 dienų$ -0.0003-0.17%
60 dienų$ +0.0007+0.39%
90 dienų$ +0.0186+11.51%
SCRT kainos pokytis šiandien

Šiandien SCRT užfiksuotas $ -0.001489 (-0.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SCRT 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003 (-0.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SCRT 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCRT rodiklis pasikeitė $ +0.0007 (+0.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SCRT 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0186 (+11.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SCRT (SCRT) pokyčius?

Peržiūrėkite SCRT kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SCRT (SCRT)

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

SCRT galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SCRT investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SCRTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SCRT mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SCRT, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SCRT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SCRT (SCRT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SCRT (SCRT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SCRT prognozes.

Peržiūrėkite SCRT kainos prognozę dabar!

SCRT (SCRT) Tokenomika

Supratimas apie SCRT (SCRT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCRTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SCRT (SCRT)

Ieškote, kaip nusipirkti SCRT? Viskas paprasta ir patogu! SCRT lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SCRT į vietos valiutas

SCRT išteklius

Išsamesnei SCRT analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SCRT svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SCRT

Kiek SCRT(SCRT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCRT kaina USD valiuta yra 0.1801USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCRT į USD kaina?
Dabartinė SCRT kaina USD valiuta yra $ 0.1801. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SCRT rinkos kapitalizacija?
SCRT rinkos kapitalizacija yra $ 57.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCRT apyvartoje?
SCRT apyvartoje yra 318.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCRT kaina?
SCRT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.644924210205865USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCRT kaina?
SCRT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.13660114265754694USD.
Kokia yra SCRT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCRT yra $ 189.54KUSD.
Ar SCRT kaina šiais metais kils?
SCRT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCRT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

