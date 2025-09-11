SCRT (SCRT) realiojo laiko kaina yra $ 0.1801. Per pastarąsias 24 valandas SCRT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.178 iki aukščiausios $ 0.183 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCRT kaina yra $ 10.644924210205865, o žemiausia – $ 0.13660114265754694.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCRT per pastarąją valandą pasikeitė -0.72%, per 24 valandas – -0.82%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SCRT (SCRT) rinkos informacija
Dabartinė SCRT rinkos kapitalizacija yra $ 57.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 189.54K. SCRT apyvartoje yra 318.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 333627275.907997. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.09M
SCRT (SCRT) kainos istorija USD
Stebėkite SCRT kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.001489
-0.82%
30 dienų
$ -0.0003
-0.17%
60 dienų
$ +0.0007
+0.39%
90 dienų
$ +0.0186
+11.51%
SCRT kainos pokytis šiandien
Šiandien SCRT užfiksuotas $ -0.001489 (-0.82%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SCRT 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0003 (-0.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SCRT 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCRT rodiklis pasikeitė $ +0.0007 (+0.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SCRT 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0186 (+11.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SCRT (SCRT) pokyčius?
Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.
