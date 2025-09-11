Daugiau apie RESOLV

Resolv logotipas

Resolv kaina(RESOLV)

1 RESOLV į USD – tiesioginė kaina:

$0.15767
$0.15767$0.15767
-1.75%1D
USD
Resolv (RESOLV) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:38:21(UTC+8)

Resolv (RESOLV) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.15312
$ 0.15312$ 0.15312
24 val. žemiausia
$ 0.16397
$ 0.16397$ 0.16397
24 val. aukščiausia

$ 0.15312
$ 0.15312$ 0.15312

$ 0.16397
$ 0.16397$ 0.16397

$ 0.4107949801739206
$ 0.4107949801739206$ 0.4107949801739206

$ 0.12886147198616313
$ 0.12886147198616313$ 0.12886147198616313

+0.72%

-1.75%

+9.27%

+9.27%

Resolv (RESOLV) realiojo laiko kaina yra $ 0.15767. Per pastarąsias 24 valandas RESOLV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.15312 iki aukščiausios $ 0.16397 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RESOLV kaina yra $ 0.4107949801739206, o žemiausia – $ 0.12886147198616313.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RESOLV per pastarąją valandą pasikeitė +0.72%, per 24 valandas – -1.75%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Resolv (RESOLV) rinkos informacija

No.622

$ 44.64M
$ 44.64M$ 44.64M

$ 641.38K
$ 641.38K$ 641.38K

$ 157.67M
$ 157.67M$ 157.67M

283.11M
283.11M 283.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

28.31%

ETH

Dabartinė Resolv rinkos kapitalizacija yra $ 44.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 641.38K. RESOLV apyvartoje yra 283.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 157.67M

Resolv (RESOLV) kainos istorija USD

Stebėkite Resolv kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0028084-1.75%
30 dienų$ -0.02513-13.75%
60 dienų$ -0.01151-6.81%
90 dienų$ -0.09355-37.24%
Resolv kainos pokytis šiandien

Šiandien RESOLV užfiksuotas $ -0.0028084 (-1.75%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Resolv 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02513 (-13.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Resolv 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RESOLV rodiklis pasikeitė $ -0.01151 (-6.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Resolv 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.09355 (-37.24%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Resolv (RESOLV) pokyčius?

Peržiūrėkite Resolv kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Resolv (RESOLV)

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Resolv galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Resolv investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RESOLVstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Resolv mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Resolv, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Resolv kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Resolv (RESOLV) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Resolv (RESOLV) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Resolv prognozes.

Peržiūrėkite Resolv kainos prognozę dabar!

Resolv (RESOLV) Tokenomika

Supratimas apie Resolv (RESOLV) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RESOLVišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Resolv (RESOLV)

Ieškote, kaip nusipirkti Resolv? Viskas paprasta ir patogu! Resolv lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RESOLV į vietos valiutas

1 Resolv(RESOLV) į VND
4,149.08605
1 Resolv(RESOLV) į AUD
A$0.2380817
1 Resolv(RESOLV) į GBP
0.1150991
1 Resolv(RESOLV) į EUR
0.1340195
1 Resolv(RESOLV) į USD
$0.15767
1 Resolv(RESOLV) į MYR
RM0.6653674
1 Resolv(RESOLV) į TRY
6.5086176
1 Resolv(RESOLV) į JPY
¥23.17749
1 Resolv(RESOLV) į ARS
ARS$224.600915
1 Resolv(RESOLV) į RUB
13.3215383
1 Resolv(RESOLV) į INR
13.9191076
1 Resolv(RESOLV) į IDR
Rp2,584.7536848
1 Resolv(RESOLV) į KRW
219.5948925
1 Resolv(RESOLV) į PHP
9.0281842
1 Resolv(RESOLV) į EGP
￡E.7.5933872
1 Resolv(RESOLV) į BRL
R$0.851418
1 Resolv(RESOLV) į CAD
C$0.2175846
1 Resolv(RESOLV) į BDT
19.204206
1 Resolv(RESOLV) į NGN
237.8120843
1 Resolv(RESOLV) į COP
$618.3123652
1 Resolv(RESOLV) į ZAR
R.2.7608017
1 Resolv(RESOLV) į UAH
6.5086176
1 Resolv(RESOLV) į VES
Bs24.59652
1 Resolv(RESOLV) į CLP
$151.52087
1 Resolv(RESOLV) į PKR
Rs44.7798567
1 Resolv(RESOLV) į KZT
84.9967436
1 Resolv(RESOLV) į THB
฿5.013906
1 Resolv(RESOLV) į TWD
NT$4.7868612
1 Resolv(RESOLV) į AED
د.إ0.5786489
1 Resolv(RESOLV) į CHF
Fr0.1245593
1 Resolv(RESOLV) į HKD
HK$1.2266726
1 Resolv(RESOLV) į AMD
֏60.2472837
1 Resolv(RESOLV) į MAD
.د.م1.4237601
1 Resolv(RESOLV) į MXN
$2.9342387
1 Resolv(RESOLV) į SAR
ريال0.5912625
1 Resolv(RESOLV) į PLN
0.5754955
1 Resolv(RESOLV) į RON
лв0.6842878
1 Resolv(RESOLV) į SEK
kr1.4757912
1 Resolv(RESOLV) į BGN
лв0.2633089
1 Resolv(RESOLV) į HUF
Ft53.0685686
1 Resolv(RESOLV) į CZK
3.2937263
1 Resolv(RESOLV) į KWD
د.ك0.04808935
1 Resolv(RESOLV) į ILS
0.5234644
1 Resolv(RESOLV) į AOA
Kz143.7272419
1 Resolv(RESOLV) į BHD
.د.ب0.05928392
1 Resolv(RESOLV) į BMD
$0.15767
1 Resolv(RESOLV) į DKK
kr1.0059346
1 Resolv(RESOLV) į HNL
L4.1325307
1 Resolv(RESOLV) į MUR
7.1834452
1 Resolv(RESOLV) į NAD
$2.7718386
1 Resolv(RESOLV) į NOK
kr1.5688165
1 Resolv(RESOLV) į NZD
$0.2648856
1 Resolv(RESOLV) į PAB
B/.0.15767
1 Resolv(RESOLV) į PGK
K0.6685208
1 Resolv(RESOLV) į QAR
ر.ق0.5739188
1 Resolv(RESOLV) į RSD
дин.15.8048408

Resolv išteklius

Išsamesnei Resolv analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Resolv svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Resolv

Kiek Resolv(RESOLV) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RESOLV kaina USD valiuta yra 0.15767USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RESOLV į USD kaina?
Dabartinė RESOLV kaina USD valiuta yra $ 0.15767. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Resolv rinkos kapitalizacija?
RESOLV rinkos kapitalizacija yra $ 44.64MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RESOLV apyvartoje?
RESOLV apyvartoje yra 283.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RESOLV kaina?
RESOLV pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.4107949801739206USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RESOLV kaina?
RESOLV pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.12886147198616313USD.
Kokia yra RESOLV prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RESOLV yra $ 641.38KUSD.
Ar RESOLV kaina šiais metais kils?
RESOLV šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RESOLV kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:38:21(UTC+8)

Resolv (RESOLV) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

