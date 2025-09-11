Daugiau apie PROMPT

Prompt kaina(PROMPT)

$0.1813
-3.81%1D
Prompt (PROMPT) kainos grafikas realiu laiku
Prompt (PROMPT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.12%

-3.81%

+9.87%

+9.87%

Prompt (PROMPT) realiojo laiko kaina yra $ 0.1813. Per pastarąsias 24 valandas PROMPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.178 iki aukščiausios $ 0.2002 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PROMPT kaina yra $ 0.6176829015165045, o žemiausia – $ 0.10718787546655689.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PROMPT per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – -3.81%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Prompt (PROMPT) rinkos informacija

No.512

34.39%

ETH

Dabartinė Prompt rinkos kapitalizacija yra $ 62.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.61M. PROMPT apyvartoje yra 343.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 181.30M

Prompt (PROMPT) kainos istorija USD

Stebėkite Prompt kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.007181-3.81%
30 dienų$ +0.0586+47.75%
60 dienų$ +0.0351+24.00%
90 dienų$ +0.0338+22.91%
Prompt kainos pokytis šiandien

Šiandien PROMPT užfiksuotas $ -0.007181 (-3.81%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Prompt 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0586 (+47.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Prompt 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PROMPT rodiklis pasikeitė $ +0.0351 (+24.00% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Prompt 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0338 (+22.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Prompt (PROMPT) pokyčius?

Peržiūrėkite Prompt kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Prompt (PROMPT)

Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks.

Prompt galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Prompt investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PROMPTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Prompt mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Prompt, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Prompt kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Prompt (PROMPT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Prompt (PROMPT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Prompt prognozes.

Peržiūrėkite Prompt kainos prognozę dabar!

Prompt (PROMPT) Tokenomika

Supratimas apie Prompt (PROMPT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PROMPTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Prompt (PROMPT)

Ieškote, kaip nusipirkti Prompt? Viskas paprasta ir patogu! Prompt lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Prompt išteklius

Išsamesnei Prompt analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Prompt svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Prompt

Kiek Prompt(PROMPT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PROMPT kaina USD valiuta yra 0.1813USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PROMPT į USD kaina?
Dabartinė PROMPT kaina USD valiuta yra $ 0.1813. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Prompt rinkos kapitalizacija?
PROMPT rinkos kapitalizacija yra $ 62.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PROMPT apyvartoje?
PROMPT apyvartoje yra 343.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PROMPT kaina?
PROMPT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6176829015165045USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PROMPT kaina?
PROMPT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.10718787546655689USD.
Kokia yra PROMPT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PROMPT yra $ 1.61MUSD.
Ar PROMPT kaina šiais metais kils?
PROMPT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PROMPT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Prompt (PROMPT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

