Smell Token logotipas

Smell Token kaina(SML)

Smell Token (SML) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 12:05:34(UTC+8)

Smell Token (SML) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.14%

+0.28%

+2.31%

+2.31%

Smell Token (SML) realiojo laiko kaina yra $ 0.000212. Per pastarąsias 24 valandas SML svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002068 iki aukščiausios $ 0.0002141 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SML kaina yra $ 28.280460328142627, o žemiausia – $ 0.000012748255874351.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SML per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Smell Token (SML) rinkos informacija

No.4358

0.00%

MATIC

Dabartinė Smell Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.61K. SML apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 12000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.54M

Smell Token (SML) kainos istorija USD

Stebėkite Smell Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000000592+0.28%
30 dienų$ -0.0000075-3.42%
60 dienų$ -0.0000036-1.67%
90 dienų$ +0.0000241+12.82%
Smell Token kainos pokytis šiandien

Šiandien SML užfiksuotas $ +0.000000592 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Smell Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000075 (-3.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Smell Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SML rodiklis pasikeitė $ -0.0000036 (-1.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Smell Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000241 (+12.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Smell Token (SML) pokyčius?

Peržiūrėkite Smell Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Smell Token (SML)

Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.

Smell Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Smell Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SMLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Smell Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Smell Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Smell Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Smell Token (SML) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smell Token (SML) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smell Token prognozes.

Peržiūrėkite Smell Token kainos prognozę dabar!

Smell Token (SML) Tokenomika

Supratimas apie Smell Token (SML) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Smell Token (SML)

Ieškote, kaip nusipirkti Smell Token? Viskas paprasta ir patogu! Smell Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SML į vietos valiutas

Smell Token išteklius

Išsamesnei Smell Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Smell Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Smell Token

Kiek Smell Token(SML) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SML kaina USD valiuta yra 0.000212USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SML į USD kaina?
Dabartinė SML kaina USD valiuta yra $ 0.000212. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Smell Token rinkos kapitalizacija?
SML rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SML apyvartoje?
SML apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SML kaina?
SML pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.280460328142627USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SML kaina?
SML pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000012748255874351USD.
Kokia yra SML prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SML yra $ 76.61KUSD.
Ar SML kaina šiais metais kils?
SML šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SML kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Smell Token (SML) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

