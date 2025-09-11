Smell Token (SML) realiojo laiko kaina yra $ 0.000212. Per pastarąsias 24 valandas SML svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002068 iki aukščiausios $ 0.0002141 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SML kaina yra $ 28.280460328142627, o žemiausia – $ 0.000012748255874351.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SML per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +0.28%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Smell Token (SML) rinkos informacija
Dabartinė Smell Token rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 76.61K. SML apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 12000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.54M
Smell Token (SML) kainos istorija USD
Stebėkite Smell Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.000000592
+0.28%
30 dienų
$ -0.0000075
-3.42%
60 dienų
$ -0.0000036
-1.67%
90 dienų
$ +0.0000241
+12.82%
Smell Token kainos pokytis šiandien
Šiandien SML užfiksuotas $ +0.000000592 (+0.28%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Smell Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000075 (-3.42%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Smell Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SML rodiklis pasikeitė $ -0.0000036 (-1.67% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Smell Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000241 (+12.82%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Smell Token (SML) pokyčius?
Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.
Smell Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Smell Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SMLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Smell Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Smell Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Smell Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Smell Token (SML) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Smell Token (SML) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Smell Token prognozes.
Supratimas apie Smell Token (SML) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SMLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Smell Token (SML)
Ieškote, kaip nusipirkti Smell Token? Viskas paprasta ir patogu! Smell Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.