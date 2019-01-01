Smell Token (SML) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSmell Token (SML), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Smell Token (SML) Informacija

Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.

Oficiali svetainė:
https://www.smelltoken.com/
Baltoji knyga:
https://www.smelltoken.com/whitepaper
Blokų naršyklė:
https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575

Smell Token (SML) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Smell Token (SML) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 0.00
Bendra pasiūla:
$ 12.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 0.00
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 2.55M
Visų laikų rekordas:
$ 0.027
Visų laikų minimumas:
$ 0.000012748255874351
Dabartinė kaina:
$ 0.0002127
Smell Token (SML) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Smell Token (SML) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SML tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SML tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SML tokenomiką, galite peržiūrėti SML tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SML

Norite įtraukti Smell Token (SML) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SML pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

Smell Token (SML) Kainų istorija

SML kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SML kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SML? Mūsų SML kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

