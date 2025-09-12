Smell Token (SML) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Smell Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SML augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Smell Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Smell Token kainos prognozė
$0.000214
+0.84%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:59:09(UTC+8)

Smell Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Smell Token (SML) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Smell Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000214 prekybos kainą 2025 m.

Smell Token (SML) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Smell Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000224 prekybos kainą 2026 m.

Smell Token (SML) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SML ateities kaina yra $ 0.000235 su 10.25% augimo norma.

Smell Token (SML) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SML ateities kaina yra $ 0.000247 su 15.76% augimo norma.

Smell Token (SML) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SML 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000260, o augimo norma – 21.55%.

Smell Token (SML) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SML 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000273, o augimo norma – 27.63%.

Smell Token (SML) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Smell Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000444 prekybos kainą.

Smell Token (SML) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Smell Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000724 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000214
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000224
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000235
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000247
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000260
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000273
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000286
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000301
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000316
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000331
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000348
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000366
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000384
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000403
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000423
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000444
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Smell Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000214
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000214
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000214
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000214
    0.41%
Smell Token (SML) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SML kaina yra $0.000214. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Smell Token (SML) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SML, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000214. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Smell Token (SML) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SML, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000214. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Smell Token (SML) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SML kaina yra $0.000214. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Smell Token kainų statistika

$ 0.000214
$ 0.000214

+0.84%

$ 0.00
$ 0.00

0.00
0.00

$ 81.72K
$ 81.72K

--

Naujausia SML kaina yra $ 0.000214. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.84%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 81.72K.
Be to, SML turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Smell Token (SML)

Bandote įsigyti SML? Dabar galite SML įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Smell Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SML dabar

Smell Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Smell Token, dabartinė Smell Token kaina yra 0.000214USD. Apyvartinė Smell Token (SML) pasiūla yra 0.00 SML, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000001
    $ 0.000216
    $ 0.000210
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.000004
    $ 0.000216
    $ 0.000202
  • 30 dienų
    -0.04%
    $ -0.000009
    $ 0.000229
    $ 0.000197
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Smell Token kaina pasikeitė $0.000001, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Smell Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.000216 ir žemiausia $0.000202. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo SML potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Smell Token įvyko -0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000009 vertę. Tai rodo, kad SML artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Smell Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SML kainų istoriją

Kaip veikia Smell Token (SML) kainų prognozės modulis?

Smell Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SML kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Smell Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SML būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Smell Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SML ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SML pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Smell Token potencialą.

Kodėl SML kainų prognozė yra svarbi?

SML kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SML dabar?
Pagal jūsų prognozes, SML pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SML kainų prognozė?
Remiantis Smell Token (SML) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SML kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SML 2026 m.?
1 vieneto Smell Token (SML) kaina šiandien yra $0.000214. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SML padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SML kaina 2027 m.?
Smell Token (SML) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SML kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SML kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smell Token (SML) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SML kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Smell Token (SML) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SML 2030 m.?
1 vieneto Smell Token (SML) kaina šiandien yra $0.000214. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SML padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SML kainų prognozė 2040 metams?
Smell Token (SML) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SML kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.