BIO Protocol (BIO) realiojo laiko kaina yra $ 0.14645. Per pastarąsias 24 valandas BIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14243 iki aukščiausios $ 0.15179 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIO kaina yra $ 0.922573910059997, o žemiausia – $ 0.04074391154989823.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIO per pastarąją valandą pasikeitė +0.77%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
BIO Protocol (BIO) rinkos informacija
No.185
$ 244.83M
$ 244.83M$ 244.83M
$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M
$ 486.21M
$ 486.21M$ 486.21M
1.67B
1.67B 1.67B
3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000
3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000
50.35%
0.01%
ETH
Dabartinė BIO Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 244.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.87M. BIO apyvartoje yra 1.67B vienetų, o bendras kiekis siekia 3320000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 486.21M
BIO Protocol (BIO) kainos istorija USD
Stebėkite BIO Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0011959
-0.80%
30 dienų
$ +0.01719
+13.29%
60 dienų
$ +0.08663
+144.81%
90 dienų
$ +0.09197
+168.81%
BIO Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien BIO užfiksuotas $ -0.0011959 (-0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
BIO Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01719 (+13.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
BIO Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BIO rodiklis pasikeitė $ +0.08663 (+144.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
BIO Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09197 (+168.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BIO Protocol (BIO) pokyčius?
BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.
BIO Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BIO Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BIOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie BIO Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BIO Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
BIO Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos BIO Protocol (BIO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BIO Protocol (BIO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BIO Protocol prognozes.
Supratimas apie BIO Protocol (BIO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti BIO Protocol (BIO)
Ieškote, kaip nusipirkti BIO Protocol? Viskas paprasta ir patogu! BIO Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.