BIO Protocol logotipas

BIO Protocol kaina(BIO)

1 BIO į USD – tiesioginė kaina:

$0.14645
$0.14645$0.14645
-0.81%1D
USD
BIO Protocol (BIO) kainos grafikas realiu laiku
BIO Protocol (BIO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.14243
$ 0.14243$ 0.14243
24 val. žemiausia
$ 0.15179
$ 0.15179$ 0.15179
24 val. aukščiausia

$ 0.14243
$ 0.14243$ 0.14243

$ 0.15179
$ 0.15179$ 0.15179

$ 0.922573910059997
$ 0.922573910059997$ 0.922573910059997

$ 0.04074391154989823
$ 0.04074391154989823$ 0.04074391154989823

+0.77%

-0.80%

+1.48%

+1.48%

BIO Protocol (BIO) realiojo laiko kaina yra $ 0.14645. Per pastarąsias 24 valandas BIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.14243 iki aukščiausios $ 0.15179 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BIO kaina yra $ 0.922573910059997, o žemiausia – $ 0.04074391154989823.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BIO per pastarąją valandą pasikeitė +0.77%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.48%.

BIO Protocol (BIO) rinkos informacija

No.185

$ 244.83M
$ 244.83M$ 244.83M

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

$ 486.21M
$ 486.21M$ 486.21M

1.67B
1.67B 1.67B

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

3,320,000,000
3,320,000,000 3,320,000,000

50.35%

0.01%

ETH

Dabartinė BIO Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 244.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.87M. BIO apyvartoje yra 1.67B vienetų, o bendras kiekis siekia 3320000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 486.21M

BIO Protocol (BIO) kainos istorija USD

Stebėkite BIO Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0011959-0.80%
30 dienų$ +0.01719+13.29%
60 dienų$ +0.08663+144.81%
90 dienų$ +0.09197+168.81%
BIO Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien BIO užfiksuotas $ -0.0011959 (-0.80%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

BIO Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.01719 (+13.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

BIO Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BIO rodiklis pasikeitė $ +0.08663 (+144.81% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

BIO Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.09197 (+168.81%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir BIO Protocol (BIO) pokyčius?

Peržiūrėkite BIO Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra BIO Protocol (BIO)

BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science.

BIO Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų BIO Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BIOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie BIO Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti BIO Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

BIO Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BIO Protocol (BIO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BIO Protocol (BIO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BIO Protocol prognozes.

Peržiūrėkite BIO Protocol kainos prognozę dabar!

BIO Protocol (BIO) Tokenomika

Supratimas apie BIO Protocol (BIO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BIOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti BIO Protocol (BIO)

Ieškote, kaip nusipirkti BIO Protocol? Viskas paprasta ir patogu! BIO Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BIO į vietos valiutas

1 BIO Protocol(BIO) į VND
3,853.83175
1 BIO Protocol(BIO) į AUD
A$0.2211395
1 BIO Protocol(BIO) į GBP
0.1069085
1 BIO Protocol(BIO) į EUR
0.1244825
1 BIO Protocol(BIO) į USD
$0.14645
1 BIO Protocol(BIO) į MYR
RM0.6165545
1 BIO Protocol(BIO) į TRY
6.045456
1 BIO Protocol(BIO) į JPY
¥21.52815
1 BIO Protocol(BIO) į ARS
ARS$208.618025
1 BIO Protocol(BIO) į RUB
12.3735605
1 BIO Protocol(BIO) į INR
12.902245
1 BIO Protocol(BIO) į IDR
Rp2,400.819288
1 BIO Protocol(BIO) į KRW
203.401476
1 BIO Protocol(BIO) į PHP
8.365224
1 BIO Protocol(BIO) į EGP
￡E.7.044245
1 BIO Protocol(BIO) į BRL
R$0.79083
1 BIO Protocol(BIO) į CAD
C$0.202101
1 BIO Protocol(BIO) į BDT
17.83761
1 BIO Protocol(BIO) į NGN
221.2229765
1 BIO Protocol(BIO) į COP
$574.312462
1 BIO Protocol(BIO) į ZAR
R.2.5614105
1 BIO Protocol(BIO) į UAH
6.045456
1 BIO Protocol(BIO) į VES
Bs22.8462
1 BIO Protocol(BIO) į CLP
$140.73845
1 BIO Protocol(BIO) į PKR
Rs41.5932645
1 BIO Protocol(BIO) į KZT
78.948266
1 BIO Protocol(BIO) į THB
฿4.654181
1 BIO Protocol(BIO) į TWD
NT$4.4301125
1 BIO Protocol(BIO) į AED
د.إ0.5374715
1 BIO Protocol(BIO) į CHF
Fr0.1156955
1 BIO Protocol(BIO) į HKD
HK$1.139381
1 BIO Protocol(BIO) į AMD
֏55.9600095
1 BIO Protocol(BIO) į MAD
.د.م1.3224435
1 BIO Protocol(BIO) į MXN
$2.7225055
1 BIO Protocol(BIO) į SAR
ريال0.5491875
1 BIO Protocol(BIO) į PLN
0.533078
1 BIO Protocol(BIO) į RON
лв0.6341285
1 BIO Protocol(BIO) į SEK
kr1.367843
1 BIO Protocol(BIO) į BGN
лв0.2445715
1 BIO Protocol(BIO) į HUF
Ft49.210129
1 BIO Protocol(BIO) į CZK
3.0534825
1 BIO Protocol(BIO) į KWD
د.ك0.04466725
1 BIO Protocol(BIO) į ILS
0.486214
1 BIO Protocol(BIO) į AOA
Kz133.9885695
1 BIO Protocol(BIO) į BHD
.د.ب0.05521165
1 BIO Protocol(BIO) į BMD
$0.14645
1 BIO Protocol(BIO) į DKK
kr0.934351
1 BIO Protocol(BIO) į HNL
L3.8384545
1 BIO Protocol(BIO) į MUR
6.663475
1 BIO Protocol(BIO) į NAD
$2.574591
1 BIO Protocol(BIO) į NOK
kr1.4542485
1 BIO Protocol(BIO) į NZD
$0.246036
1 BIO Protocol(BIO) į PAB
B/.0.14645
1 BIO Protocol(BIO) į PGK
K0.620948
1 BIO Protocol(BIO) į QAR
ر.ق0.533078
1 BIO Protocol(BIO) į RSD
дин.14.6669675

BIO Protocol išteklius

Išsamesnei BIO Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali BIO Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BIO Protocol

Kiek BIO Protocol(BIO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BIO kaina USD valiuta yra 0.14645USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BIO į USD kaina?
Dabartinė BIO kaina USD valiuta yra $ 0.14645. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BIO Protocol rinkos kapitalizacija?
BIO rinkos kapitalizacija yra $ 244.83MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BIO apyvartoje?
BIO apyvartoje yra 1.67BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BIO kaina?
BIO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.922573910059997USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BIO kaina?
BIO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04074391154989823USD.
Kokia yra BIO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BIO yra $ 2.87MUSD.
Ar BIO kaina šiais metais kils?
BIO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BIO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Žiūrėti daugiau

BIO-į-USD skaičiuoklė

Suma

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0.14645 USD

Prekiauti BIO

BIOUSDT
$0.14645
$0.14645$0.14645
-0.86%

