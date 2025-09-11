Daugiau apie SKI

SKI MASK DOG logotipas

SKI MASK DOG kaina(SKI)

1 SKI į USD – tiesioginė kaina:

$0.04458
$0.04458
+0.76%1D
USD
SKI MASK DOG (SKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:56:14(UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04168
$ 0.04168
24 val. žemiausia
$ 0.04929
$ 0.04929
24 val. aukščiausia

$ 0.04168
$ 0.04168

$ 0.04929
$ 0.04929

$ 0.3639256328984406
$ 0.3639256328984406

$ 0.000403026646024225
$ 0.000403026646024225

+0.51%

+0.76%

-7.54%

-7.54%

SKI MASK DOG (SKI) realiojo laiko kaina yra $ 0.04457. Per pastarąsias 24 valandas SKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04168 iki aukščiausios $ 0.04929 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKI kaina yra $ 0.3639256328984406, o žemiausia – $ 0.000403026646024225.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SKI MASK DOG (SKI) rinkos informacija

No.628

$ 44.10M
$ 44.10M

$ 60.28K
$ 60.28K

$ 44.57M
$ 44.57M

989.40M
989.40M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

98.93%

BASE

Dabartinė SKI MASK DOG rinkos kapitalizacija yra $ 44.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.28K. SKI apyvartoje yra 989.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.57M

SKI MASK DOG (SKI) kainos istorija USD

Stebėkite SKI MASK DOG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0003363+0.76%
30 dienų$ -0.02515-36.08%
60 dienų$ -0.01852-29.36%
90 dienų$ -0.00557-11.11%
SKI MASK DOG kainos pokytis šiandien

Šiandien SKI užfiksuotas $ +0.0003363 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SKI MASK DOG 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02515 (-36.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SKI MASK DOG 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SKI rodiklis pasikeitė $ -0.01852 (-29.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SKI MASK DOG 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00557 (-11.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SKI MASK DOG (SKI) pokyčius?

Peržiūrėkite SKI MASK DOG kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SKI MASK DOG (SKI)

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

SKI MASK DOG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SKI MASK DOG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SKIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SKI MASK DOG mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SKI MASK DOG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SKI MASK DOG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SKI MASK DOG (SKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SKI MASK DOG (SKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SKI MASK DOG prognozes.

Peržiūrėkite SKI MASK DOG kainos prognozę dabar!

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomika

Supratimas apie SKI MASK DOG (SKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SKI MASK DOG (SKI)

Ieškote, kaip nusipirkti SKI MASK DOG? Viskas paprasta ir patogu! SKI MASK DOG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SKI į vietos valiutas

1 SKI MASK DOG(SKI) į VND
1,172.85955
1 SKI MASK DOG(SKI) į AUD
A$0.0673007
1 SKI MASK DOG(SKI) į GBP
0.0325361
1 SKI MASK DOG(SKI) į EUR
0.0378845
1 SKI MASK DOG(SKI) į USD
$0.04457
1 SKI MASK DOG(SKI) į MYR
RM0.1880854
1 SKI MASK DOG(SKI) į TRY
1.8402953
1 SKI MASK DOG(SKI) į JPY
¥6.55179
1 SKI MASK DOG(SKI) į ARS
ARS$63.489965
1 SKI MASK DOG(SKI) į RUB
3.8169748
1 SKI MASK DOG(SKI) į INR
3.9359767
1 SKI MASK DOG(SKI) į IDR
Rp730.6556208
1 SKI MASK DOG(SKI) į KRW
62.0748675
1 SKI MASK DOG(SKI) į PHP
2.5480669
1 SKI MASK DOG(SKI) į EGP
￡E.2.1464912
1 SKI MASK DOG(SKI) į BRL
R$0.240678
1 SKI MASK DOG(SKI) į CAD
C$0.0615066
1 SKI MASK DOG(SKI) į BDT
5.428626
1 SKI MASK DOG(SKI) į NGN
67.2244853
1 SKI MASK DOG(SKI) į COP
$174.7839292
1 SKI MASK DOG(SKI) į ZAR
R.0.7813121
1 SKI MASK DOG(SKI) į UAH
1.8398496
1 SKI MASK DOG(SKI) į VES
Bs6.95292
1 SKI MASK DOG(SKI) į CLP
$42.83177
1 SKI MASK DOG(SKI) į PKR
Rs12.6583257
1 SKI MASK DOG(SKI) į KZT
24.0267956
1 SKI MASK DOG(SKI) į THB
฿1.4182174
1 SKI MASK DOG(SKI) į TWD
NT$1.350471
1 SKI MASK DOG(SKI) į AED
د.إ0.1635719
1 SKI MASK DOG(SKI) į CHF
Fr0.0352103
1 SKI MASK DOG(SKI) į HKD
HK$0.3467546
1 SKI MASK DOG(SKI) į AMD
֏17.0306427
1 SKI MASK DOG(SKI) į MAD
.د.م0.4024671
1 SKI MASK DOG(SKI) į MXN
$0.8303391
1 SKI MASK DOG(SKI) į SAR
ريال0.1671375
1 SKI MASK DOG(SKI) į PLN
0.1622348
1 SKI MASK DOG(SKI) į RON
лв0.1929881
1 SKI MASK DOG(SKI) į SEK
kr0.4167295
1 SKI MASK DOG(SKI) į BGN
лв0.0744319
1 SKI MASK DOG(SKI) į HUF
Ft14.9915652
1 SKI MASK DOG(SKI) į CZK
0.9306216
1 SKI MASK DOG(SKI) į KWD
د.ك0.01359385
1 SKI MASK DOG(SKI) į ILS
0.1484181
1 SKI MASK DOG(SKI) į AOA
Kz40.6286749
1 SKI MASK DOG(SKI) į BHD
.د.ب0.01680289
1 SKI MASK DOG(SKI) į BMD
$0.04457
1 SKI MASK DOG(SKI) į DKK
kr0.2843566
1 SKI MASK DOG(SKI) į HNL
L1.1681797
1 SKI MASK DOG(SKI) į MUR
2.0306092
1 SKI MASK DOG(SKI) į NAD
$0.7835406
1 SKI MASK DOG(SKI) į NOK
kr0.4425801
1 SKI MASK DOG(SKI) į NZD
$0.0748776
1 SKI MASK DOG(SKI) į PAB
B/.0.04457
1 SKI MASK DOG(SKI) į PGK
K0.1889768
1 SKI MASK DOG(SKI) į QAR
ر.ق0.1622348
1 SKI MASK DOG(SKI) į RSD
дин.4.4654683

SKI MASK DOG išteklius

Išsamesnei SKI MASK DOG analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali SKI MASK DOG svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SKI MASK DOG

Kiek SKI MASK DOG(SKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SKI kaina USD valiuta yra 0.04457USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SKI į USD kaina?
Dabartinė SKI kaina USD valiuta yra $ 0.04457. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SKI MASK DOG rinkos kapitalizacija?
SKI rinkos kapitalizacija yra $ 44.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SKI apyvartoje?
SKI apyvartoje yra 989.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SKI kaina?
SKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3639256328984406USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SKI kaina?
SKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000403026646024225USD.
Kokia yra SKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SKI yra $ 60.28KUSD.
Ar SKI kaina šiais metais kils?
SKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:56:14(UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 SKI = 0.04457 USD

$0.04458
