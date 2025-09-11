SKI MASK DOG (SKI) realiojo laiko kaina yra $ 0.04457. Per pastarąsias 24 valandas SKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04168 iki aukščiausios $ 0.04929 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKI kaina yra $ 0.3639256328984406, o žemiausia – $ 0.000403026646024225.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SKI MASK DOG (SKI) rinkos informacija
No.628
$ 44.10M
$ 60.28K
$ 44.57M
989.40M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.93%
BASE
Dabartinė SKI MASK DOG rinkos kapitalizacija yra $ 44.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.28K. SKI apyvartoje yra 989.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.57M
SKI MASK DOG (SKI) kainos istorija USD
Stebėkite SKI MASK DOG kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003363
+0.76%
30 dienų
$ -0.02515
-36.08%
60 dienų
$ -0.01852
-29.36%
90 dienų
$ -0.00557
-11.11%
SKI MASK DOG kainos pokytis šiandien
Šiandien SKI užfiksuotas $ +0.0003363 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SKI MASK DOG 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02515 (-36.08%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SKI MASK DOG 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SKI rodiklis pasikeitė $ -0.01852 (-29.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SKI MASK DOG 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00557 (-11.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SKI MASK DOG (SKI) pokyčius?
SKI MASK DOG galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SKI MASK DOG investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SKIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SKI MASK DOG mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SKI MASK DOG, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SKI MASK DOG kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SKI MASK DOG (SKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SKI MASK DOG (SKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SKI MASK DOG prognozes.
Supratimas apie SKI MASK DOG (SKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SKI MASK DOG (SKI)
Ieškote, kaip nusipirkti SKI MASK DOG? Viskas paprasta ir patogu! SKI MASK DOG lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.