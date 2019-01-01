SKI MASK DOG (SKI) Tokenomika

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSKI MASK DOG (SKI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
SKI MASK DOG (SKI) Informacija

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

Oficiali svetainė:
https://skimaskdog.tech
Blokų naršyklė:
https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SKI MASK DOG (SKI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 47.28M
$ 47.28M$ 47.28M
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 989.40M
$ 989.40M$ 989.40M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 47.79M
$ 47.79M$ 47.79M
Visų laikų rekordas:
$ 0.45
$ 0.45$ 0.45
Visų laikų minimumas:
$ 0.000403026646024225
$ 0.000403026646024225$ 0.000403026646024225
Dabartinė kaina:
$ 0.04779
$ 0.04779$ 0.04779

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SKI MASK DOG (SKI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SKI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SKI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SKI tokenomiką, galite peržiūrėti SKI tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti SKI

Norite įtraukti SKI MASK DOG (SKI) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius SKI pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

SKI MASK DOG (SKI) Kainų istorija

SKI kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

SKI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SKI? Mūsų SKI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.