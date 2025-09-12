SKI MASK DOG (SKI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SKI MASK DOG kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SKI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SKI MASK DOG kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SKI MASK DOG kainos prognozė
$0.04677
+5.17%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:26:58(UTC+8)

SKI MASK DOG Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SKI MASK DOG (SKI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SKI MASK DOG galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.04677 prekybos kainą 2025 m.

SKI MASK DOG (SKI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SKI MASK DOG galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.049108 prekybos kainą 2026 m.

SKI MASK DOG (SKI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SKI ateities kaina yra $ 0.051563 su 10.25% augimo norma.

SKI MASK DOG (SKI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SKI ateities kaina yra $ 0.054142 su 15.76% augimo norma.

SKI MASK DOG (SKI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SKI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.056849, o augimo norma – 21.55%.

SKI MASK DOG (SKI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SKI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.059691, o augimo norma – 27.63%.

SKI MASK DOG (SKI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SKI MASK DOG kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.097231 prekybos kainą.

SKI MASK DOG (SKI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SKI MASK DOG kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.158379 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.04677
    0.00%
  • 2026
    $ 0.049108
    5.00%
  • 2027
    $ 0.051563
    10.25%
  • 2028
    $ 0.054142
    15.76%
  • 2029
    $ 0.056849
    21.55%
  • 2030
    $ 0.059691
    27.63%
  • 2031
    $ 0.062676
    34.01%
  • 2032
    $ 0.065810
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.069100
    47.75%
  • 2034
    $ 0.072555
    55.13%
  • 2035
    $ 0.076183
    62.89%
  • 2036
    $ 0.079992
    71.03%
  • 2037
    $ 0.083992
    79.59%
  • 2038
    $ 0.088191
    88.56%
  • 2039
    $ 0.092601
    97.99%
  • 2040
    $ 0.097231
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SKI MASK DOG kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.04677
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.046776
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.046814
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.046962
    0.41%
SKI MASK DOG (SKI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SKI kaina yra $0.04677. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SKI MASK DOG (SKI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SKI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.046776. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SKI MASK DOG (SKI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SKI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.046814. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SKI MASK DOG (SKI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SKI kaina yra $0.046962. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SKI MASK DOG kainų statistika

$ 0.04677
$ 0.04677$ 0.04677

+5.17%

$ 46.28M
$ 46.28M$ 46.28M

989.40M
989.40M 989.40M

$ 71.11K
$ 71.11K$ 71.11K

--

Naujausia SKI kaina yra $ 0.04677. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.17%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 71.11K.
Be to, SKI turi 989.40M apyvartą ir $ 46.28M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti SKI MASK DOG (SKI)

Bandote įsigyti SKI? Dabar galite SKI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti SKI MASK DOG ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SKI dabar

SKI MASK DOG istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SKI MASK DOG, dabartinė SKI MASK DOG kaina yra 0.04678USD. Apyvartinė SKI MASK DOG (SKI) pasiūla yra 0.00 SKI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $46.28M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 0.001940
    $ 0.05995
    $ 0.04359
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.001539
    $ 0.05995
    $ 0.04
  • 30 dienų
    -0.34%
    $ -0.02484
    $ 0.07596
    $ 0.03445
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SKI MASK DOG kaina pasikeitė $0.001940, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SKI MASK DOG buvo prekiaujama aukščiausia $0.05995 ir žemiausia $0.04. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo SKI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SKI MASK DOG įvyko -0.34%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.02484 vertę. Tai rodo, kad SKI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą SKI MASK DOG kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SKI kainų istoriją

Kaip veikia SKI MASK DOG (SKI) kainų prognozės modulis?

SKI MASK DOG Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SKI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SKI MASK DOG ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SKI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SKI MASK DOG kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SKI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SKI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SKI MASK DOG potencialą.

Kodėl SKI kainų prognozė yra svarbi?

SKI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SKI dabar?
Pagal jūsų prognozes, SKI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SKI kainų prognozė?
Remiantis SKI MASK DOG (SKI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SKI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SKI 2026 m.?
1 vieneto SKI MASK DOG (SKI) kaina šiandien yra $0.04677. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SKI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SKI kaina 2027 m.?
SKI MASK DOG (SKI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SKI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SKI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SKI MASK DOG (SKI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SKI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SKI MASK DOG (SKI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SKI 2030 m.?
1 vieneto SKI MASK DOG (SKI) kaina šiandien yra $0.04677. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SKI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SKI kainų prognozė 2040 metams?
SKI MASK DOG (SKI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SKI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.