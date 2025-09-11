Daugiau apie TON

TONCOIN logotipas

TONCOIN kaina(TON)

1 TON į USD – tiesioginė kaina:

$3.203
+2.66%1D
USD
TONCOIN (TON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:16:07(UTC+8)

TONCOIN (TON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 3.094
24 val. žemiausia
$ 3.205
24 val. aukščiausia

$ 3.094
$ 3.205
$ 8.235022765920782
$ 0.39061681567469
+0.53%

+2.66%

+0.81%

+0.81%

TONCOIN (TON) realiojo laiko kaina yra $ 3.202. Per pastarąsias 24 valandas TON svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.094 iki aukščiausios $ 3.205 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TON kaina yra $ 8.235022765920782, o žemiausia – $ 0.39061681567469.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TON per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – +2.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TONCOIN (TON) rinkos informacija

No.22

$ 8.22B
$ 4.18M
$ 16.46B
2.57B
--
5,140,199,457.410989
0.20%

TONCOIN

Dabartinė TONCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 8.22B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.18M. TON apyvartoje yra 2.57B vienetų, o bendras kiekis siekia 5140199457.410989. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.46B

TONCOIN (TON) kainos istorija USD

Stebėkite TONCOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.08299+2.66%
30 dienų$ -0.189-5.58%
60 dienų$ +0.19+6.30%
90 dienų$ +0.225+7.55%
TONCOIN kainos pokytis šiandien

Šiandien TON užfiksuotas $ +0.08299 (+2.66%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

TONCOIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.189 (-5.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

TONCOIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TON rodiklis pasikeitė $ +0.19 (+6.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

TONCOIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.225 (+7.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir TONCOIN (TON) pokyčius?

Peržiūrėkite TONCOIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra TONCOIN (TON)

Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

TONCOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų TONCOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TONstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie TONCOIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti TONCOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

TONCOIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TONCOIN (TON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TONCOIN (TON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TONCOIN prognozes.

Peržiūrėkite TONCOIN kainos prognozę dabar!

TONCOIN (TON) Tokenomika

Supratimas apie TONCOIN (TON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti TONCOIN (TON)

Ieškote, kaip nusipirkti TONCOIN? Viskas paprasta ir patogu! TONCOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TON į vietos valiutas

1 TONCOIN(TON) į VND
84,260.63
1 TONCOIN(TON) į AUD
A$4.83502
1 TONCOIN(TON) į GBP
2.33746
1 TONCOIN(TON) į EUR
2.7217
1 TONCOIN(TON) į USD
$3.202
1 TONCOIN(TON) į MYR
RM13.51244
1 TONCOIN(TON) į TRY
132.17856
1 TONCOIN(TON) į JPY
¥470.694
1 TONCOIN(TON) į ARS
ARS$4,561.249
1 TONCOIN(TON) į RUB
270.569
1 TONCOIN(TON) į INR
282.22428
1 TONCOIN(TON) į IDR
Rp52,491.79488
1 TONCOIN(TON) į KRW
4,447.19376
1 TONCOIN(TON) į PHP
182.96228
1 TONCOIN(TON) į EGP
￡E.154.14428
1 TONCOIN(TON) į BRL
R$17.2908
1 TONCOIN(TON) į CAD
C$4.41876
1 TONCOIN(TON) į BDT
390.0036
1 TONCOIN(TON) į NGN
4,829.54458
1 TONCOIN(TON) į COP
$12,556.83512
1 TONCOIN(TON) į ZAR
R.56.00298
1 TONCOIN(TON) į UAH
132.17856
1 TONCOIN(TON) į VES
Bs499.512
1 TONCOIN(TON) į CLP
$3,077.122
1 TONCOIN(TON) į PKR
Rs909.40002
1 TONCOIN(TON) į KZT
1,726.13416
1 TONCOIN(TON) į THB
฿101.75956
1 TONCOIN(TON) į TWD
NT$97.1807
1 TONCOIN(TON) į AED
د.إ11.75134
1 TONCOIN(TON) į CHF
Fr2.52958
1 TONCOIN(TON) į HKD
HK$24.91156
1 TONCOIN(TON) į AMD
֏1,223.51622
1 TONCOIN(TON) į MAD
.د.م28.91406
1 TONCOIN(TON) į MXN
$59.52518
1 TONCOIN(TON) į SAR
ريال12.0075
1 TONCOIN(TON) į PLN
11.65528
1 TONCOIN(TON) į RON
лв13.86466
1 TONCOIN(TON) į SEK
kr29.9387
1 TONCOIN(TON) į BGN
лв5.34734
1 TONCOIN(TON) į HUF
Ft1,076.28826
1 TONCOIN(TON) į CZK
66.79372
1 TONCOIN(TON) į KWD
د.ك0.97661
1 TONCOIN(TON) į ILS
10.63064
1 TONCOIN(TON) į AOA
Kz2,929.54182
1 TONCOIN(TON) į BHD
.د.ب1.207154
1 TONCOIN(TON) į BMD
$3.202
1 TONCOIN(TON) į DKK
kr20.42876
1 TONCOIN(TON) į HNL
L83.92442
1 TONCOIN(TON) į MUR
145.691
1 TONCOIN(TON) į NAD
$56.29116
1 TONCOIN(TON) į NOK
kr31.79586
1 TONCOIN(TON) į NZD
$5.37936
1 TONCOIN(TON) į PAB
B/.3.202
1 TONCOIN(TON) į PGK
K13.57648
1 TONCOIN(TON) į QAR
ر.ق11.65528
1 TONCOIN(TON) į RSD
дин.320.71232

TONCOIN išteklius

Išsamesnei TONCOIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali TONCOIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TONCOIN

Kiek TONCOIN(TON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TON kaina USD valiuta yra 3.202USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TON į USD kaina?
Dabartinė TON kaina USD valiuta yra $ 3.202. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TONCOIN rinkos kapitalizacija?
TON rinkos kapitalizacija yra $ 8.22BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TON apyvartoje?
TON apyvartoje yra 2.57BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TON kaina?
TON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.235022765920782USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TON kaina?
TON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.39061681567469USD.
Kokia yra TON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TON yra $ 4.18MUSD.
Ar TON kaina šiais metais kils?
TON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
TONCOIN (TON) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

