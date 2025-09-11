DOGS (DOGS) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001411. Per pastarąsias 24 valandas DOGS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000138 iki aukščiausios $ 0.000145 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGS kaina yra $ 0.001644096114028641, o žemiausia – $ 0.000100955965351554.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGS per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DOGS (DOGS) rinkos informacija
Dabartinė DOGS rinkos kapitalizacija yra $ 72.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 752.21K. DOGS apyvartoje yra 516.75B vienetų, o bendras kiekis siekia 550000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 77.61M
DOGS (DOGS) kainos istorija USD
Stebėkite DOGS kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000001093
-0.77%
30 dienų
$ +0.0000015
+1.07%
60 dienų
$ -0.0000042
-2.90%
90 dienų
$ +0.0000131
+10.23%
DOGS kainos pokytis šiandien
Šiandien DOGS užfiksuotas $ -0.000001093 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DOGS 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000015 (+1.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DOGS 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DOGS rodiklis pasikeitė $ -0.0000042 (-2.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DOGS 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000131 (+10.23%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DOGS (DOGS) pokyčius?
The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy.
DOGS galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DOGS investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DOGS, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DOGS kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DOGS (DOGS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOGS (DOGS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOGS prognozes.
Supratimas apie DOGS (DOGS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DOGS (DOGS)
Ieškote, kaip nusipirkti DOGS? Viskas paprasta ir patogu! DOGS lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.