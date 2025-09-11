Daugiau apie SHIRO

SHIRO Kainos informacija

SHIRO Oficiali svetainė

SHIRO Tokenomika

SHIRO Kainų prognozė

SHIRO Istorija

SHIRO pirkimo vadovas

SHIROvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SHIRO Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Shiro Neko logotipas

Shiro Neko kaina(SHIRO)

1 SHIRO į USD – tiesioginė kaina:

$0.000000004269
$0.000000004269$0.000000004269
-1.59%1D
USD
Shiro Neko (SHIRO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:04:34(UTC+8)

Shiro Neko (SHIRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000000003924
$ 0.000000003924$ 0.000000003924
24 val. žemiausia
$ 0.000000004411
$ 0.000000004411$ 0.000000004411
24 val. aukščiausia

$ 0.000000003924
$ 0.000000003924$ 0.000000003924

$ 0.000000004411
$ 0.000000004411$ 0.000000004411

$ 0.000000903797352871
$ 0.000000903797352871$ 0.000000903797352871

$ 0.000000000527740699
$ 0.000000000527740699$ 0.000000000527740699

+0.58%

-1.59%

-22.65%

-22.65%

Shiro Neko (SHIRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000004269. Per pastarąsias 24 valandas SHIRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000003924 iki aukščiausios $ 0.000000004411 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIRO kaina yra $ 0.000000903797352871, o žemiausia – $ 0.000000000527740699.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – -1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shiro Neko (SHIRO) rinkos informacija

No.1879

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

$ 85.98K
$ 85.98K$ 85.98K

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

454.35T
454.35T 454.35T

1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000

767,760,747,215,196
767,760,747,215,196 767,760,747,215,196

45.43%

ETH

Dabartinė Shiro Neko rinkos kapitalizacija yra $ 1.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 85.98K. SHIRO apyvartoje yra 454.35T vienetų, o bendras kiekis siekia 767760747215196. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.27M

Shiro Neko (SHIRO) kainos istorija USD

Stebėkite Shiro Neko kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000000006897-1.59%
30 dienų$ -0.000000004017-48.48%
60 dienų$ -0.000000001902-30.83%
90 dienų$ -0.000000002356-35.57%
Shiro Neko kainos pokytis šiandien

Šiandien SHIRO užfiksuotas $ -0.00000000006897 (-1.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Shiro Neko 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000004017 (-48.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Shiro Neko 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHIRO rodiklis pasikeitė $ -0.000000001902 (-30.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Shiro Neko 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000002356 (-35.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Shiro Neko (SHIRO) pokyčius?

Peržiūrėkite Shiro Neko kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Shiro Neko (SHIRO)

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Shiro Neko galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Shiro Neko investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SHIROstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Shiro Neko mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Shiro Neko, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Shiro Neko kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shiro Neko (SHIRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shiro Neko (SHIRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shiro Neko prognozes.

Peržiūrėkite Shiro Neko kainos prognozę dabar!

Shiro Neko (SHIRO) Tokenomika

Supratimas apie Shiro Neko (SHIRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Shiro Neko (SHIRO)

Ieškote, kaip nusipirkti Shiro Neko? Viskas paprasta ir patogu! Shiro Neko lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SHIRO į vietos valiutas

1 Shiro Neko(SHIRO) į VND
0.000112338735
1 Shiro Neko(SHIRO) į AUD
A$0.00000000644619
1 Shiro Neko(SHIRO) į GBP
0.00000000311637
1 Shiro Neko(SHIRO) į EUR
0.00000000362865
1 Shiro Neko(SHIRO) į USD
$0.000000004269
1 Shiro Neko(SHIRO) į MYR
RM0.00000001801518
1 Shiro Neko(SHIRO) į TRY
0.00000017622432
1 Shiro Neko(SHIRO) į JPY
¥0.000000627543
1 Shiro Neko(SHIRO) į ARS
ARS$0.0000060811905
1 Shiro Neko(SHIRO) į RUB
0.0000003607305
1 Shiro Neko(SHIRO) į INR
0.00000037626966
1 Shiro Neko(SHIRO) į IDR
Rp0.00006998359536
1 Shiro Neko(SHIRO) į KRW
0.00000593741058
1 Shiro Neko(SHIRO) į PHP
0.00000024393066
1 Shiro Neko(SHIRO) į EGP
￡E.0.00000020555235
1 Shiro Neko(SHIRO) į BRL
R$0.0000000230526
1 Shiro Neko(SHIRO) į CAD
C$0.00000000589122
1 Shiro Neko(SHIRO) į BDT
0.0000005199642
1 Shiro Neko(SHIRO) į NGN
0.00000643889001
1 Shiro Neko(SHIRO) į COP
$0.00001674113964
1 Shiro Neko(SHIRO) į ZAR
R.0.00000007466481
1 Shiro Neko(SHIRO) į UAH
0.00000017622432
1 Shiro Neko(SHIRO) į VES
Bs0.000000665964
1 Shiro Neko(SHIRO) į CLP
$0.000004102509
1 Shiro Neko(SHIRO) į PKR
Rs0.00000121243869
1 Shiro Neko(SHIRO) į KZT
0.00000230133252
1 Shiro Neko(SHIRO) į THB
฿0.00000013562613
1 Shiro Neko(SHIRO) į TWD
NT$0.00000012956415
1 Shiro Neko(SHIRO) į AED
د.إ0.00000001566723
1 Shiro Neko(SHIRO) į CHF
Fr0.00000000337251
1 Shiro Neko(SHIRO) į HKD
HK$0.00000003321282
1 Shiro Neko(SHIRO) į AMD
֏0.00000163122759
1 Shiro Neko(SHIRO) į MAD
.د.م0.00000003854907
1 Shiro Neko(SHIRO) į MXN
$0.00000007936071
1 Shiro Neko(SHIRO) į SAR
ريال0.00000001600875
1 Shiro Neko(SHIRO) į PLN
0.00000001553916
1 Shiro Neko(SHIRO) į RON
лв0.00000001852746
1 Shiro Neko(SHIRO) į SEK
kr0.00000003991515
1 Shiro Neko(SHIRO) į BGN
лв0.00000000712923
1 Shiro Neko(SHIRO) į HUF
Ft0.00000143493897
1 Shiro Neko(SHIRO) į CZK
0.00000008905134
1 Shiro Neko(SHIRO) į KWD
د.ك0.000000001302045
1 Shiro Neko(SHIRO) į ILS
0.00000001417308
1 Shiro Neko(SHIRO) į AOA
Kz0.00000390575079
1 Shiro Neko(SHIRO) į BHD
.د.ب0.000000001609413
1 Shiro Neko(SHIRO) į BMD
$0.000000004269
1 Shiro Neko(SHIRO) į DKK
kr0.00000002723622
1 Shiro Neko(SHIRO) į HNL
L0.00000011189049
1 Shiro Neko(SHIRO) į MUR
0.0000001942395
1 Shiro Neko(SHIRO) į NAD
$0.00000007504902
1 Shiro Neko(SHIRO) į NOK
kr0.00000004239117
1 Shiro Neko(SHIRO) į NZD
$0.00000000717192
1 Shiro Neko(SHIRO) į PAB
B/.0.000000004269
1 Shiro Neko(SHIRO) į PGK
K0.00000001810056
1 Shiro Neko(SHIRO) į QAR
ر.ق0.00000001553916
1 Shiro Neko(SHIRO) į RSD
дин.0.00000042758304

Shiro Neko išteklius

Išsamesnei Shiro Neko analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Shiro Neko svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shiro Neko

Kiek Shiro Neko(SHIRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SHIRO kaina USD valiuta yra 0.000000004269USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SHIRO į USD kaina?
Dabartinė SHIRO kaina USD valiuta yra $ 0.000000004269. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shiro Neko rinkos kapitalizacija?
SHIRO rinkos kapitalizacija yra $ 1.94MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SHIRO apyvartoje?
SHIRO apyvartoje yra 454.35TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SHIRO kaina?
SHIRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.000000903797352871USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SHIRO kaina?
SHIRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000000527740699USD.
Kokia yra SHIRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SHIRO yra $ 85.98KUSD.
Ar SHIRO kaina šiais metais kils?
SHIRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SHIRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:04:34(UTC+8)

Shiro Neko (SHIRO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SHIRO-į-USD skaičiuoklė

Suma

SHIRO
SHIRO
USD
USD

1 SHIRO = 0.0000 USD

Prekiauti SHIRO

SHIROUSDT
$0.000000004269
$0.000000004269$0.000000004269
-1.70%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis