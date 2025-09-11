Shiro Neko (SHIRO) realiojo laiko kaina yra $ 0.000000004269. Per pastarąsias 24 valandas SHIRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000000003924 iki aukščiausios $ 0.000000004411 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHIRO kaina yra $ 0.000000903797352871, o žemiausia – $ 0.000000000527740699.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHIRO per pastarąją valandą pasikeitė +0.58%, per 24 valandas – -1.59%, o per pastarąsias 7 dienas – -22.65%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Shiro Neko (SHIRO) rinkos informacija
Dabartinė Shiro Neko rinkos kapitalizacija yra $ 1.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 85.98K. SHIRO apyvartoje yra 454.35T vienetų, o bendras kiekis siekia 767760747215196. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.27M
Shiro Neko (SHIRO) kainos istorija USD
Stebėkite Shiro Neko kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000000006897
-1.59%
30 dienų
$ -0.000000004017
-48.48%
60 dienų
$ -0.000000001902
-30.83%
90 dienų
$ -0.000000002356
-35.57%
Shiro Neko kainos pokytis šiandien
Šiandien SHIRO užfiksuotas $ -0.00000000006897 (-1.59%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Shiro Neko 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000000004017 (-48.48%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Shiro Neko 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHIRO rodiklis pasikeitė $ -0.000000001902 (-30.83% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Shiro Neko 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000000002356 (-35.57%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Shiro Neko (SHIRO) pokyčius?
Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.
Shiro Neko galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Shiro Neko investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Shiro Neko, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Shiro Neko kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Shiro Neko (SHIRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shiro Neko (SHIRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shiro Neko prognozes.
Supratimas apie Shiro Neko (SHIRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHIROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Shiro Neko (SHIRO)
Ieškote, kaip nusipirkti Shiro Neko? Viskas paprasta ir patogu! Shiro Neko lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.