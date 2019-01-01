Shiro Neko (SHIRO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieShiro Neko (SHIRO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Shiro Neko (SHIRO) Informacija

Shiro Neko, “White Cat” in Japanese, is embarking on a journey to prove himself in the crypto sphere. Under the mentorship of the legendary Shiba Inu, Shiro learns the ways of blockchain, striving to build his own legacy with $SHIRO.

Oficiali svetainė:
https://www.shironeko.gg/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0xb0AC2b5a73da0e67A8e5489Ba922B3f8d582e058

Shiro Neko (SHIRO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Shiro Neko (SHIRO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.95M
$ 1.95M
Bendra pasiūla:
$ 767.76T
$ 767.76T
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 454.35T
$ 454.35T
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 4.29M
$ 4.29M
Visų laikų rekordas:
$ 0.0000009666
$ 0.0000009666
Visų laikų minimumas:
$ 0.000000000527740699
$ 0.000000000527740699
Dabartinė kaina:
$ 0.000000004292
$ 0.000000004292

Shiro Neko (SHIRO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Shiro Neko (SHIRO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SHIRO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SHIRO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SHIRO tokenomiką, galite peržiūrėti SHIRO tokeno kainą realiuoju laiku!

