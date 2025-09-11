WorldShards (SHARDS) realiojo laiko kaina yra $ 0.01459. Per pastarąsias 24 valandas SHARDS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01443 iki aukščiausios $ 0.01557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHARDS kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHARDS per pastarąją valandą pasikeitė -0.48%, per 24 valandas – -2.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +191.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
WorldShards (SHARDS) rinkos informacija
$ 137.89K
$ 72.95M
5,000,000,000
BSC
Dabartinė WorldShards rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 137.89K. SHARDS apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.95M
WorldShards (SHARDS) kainos istorija USD
Stebėkite WorldShards kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0004494
-2.98%
30 dienų
$ +0.00959
+191.80%
60 dienų
$ +0.00959
+191.80%
90 dienų
$ +0.00959
+191.80%
WorldShards kainos pokytis šiandien
Šiandien SHARDS užfiksuotas $ -0.0004494 (-2.98%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
WorldShards 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00959 (+191.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
WorldShards 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHARDS rodiklis pasikeitė $ +0.00959 (+191.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
WorldShards 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00959 (+191.80%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir WorldShards (SHARDS) pokyčius?
WorldShards is a cross-platform F2P MMORPG with crafting & survival mechanics set in a world full of cats. Our product targets regular gamers and is built in a Web3 philosophy, with seamless onboarding, deep economy, and rich gameplay.
WorldShards galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų WorldShards investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti WorldShards, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
WorldShards kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos WorldShards (SHARDS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WorldShards (SHARDS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WorldShards prognozes.
Supratimas apie WorldShards (SHARDS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHARDSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti WorldShards (SHARDS)
Ieškote, kaip nusipirkti WorldShards? Viskas paprasta ir patogu! WorldShards lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
