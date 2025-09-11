Daugiau apie SPACE

SPACE Kainos informacija

SPACE Baltoji knyga

SPACE Oficiali svetainė

SPACE Tokenomika

SPACE Kainų prognozė

SPACE Istorija

SPACE pirkimo vadovas

SPACEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SPACE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

MicroVisionChain logotipas

MicroVisionChain kaina(SPACE)

1 SPACE į USD – tiesioginė kaina:

$0.2125
$0.2125$0.2125
+13.39%1D
USD
MicroVisionChain (SPACE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:08(UTC+8)

MicroVisionChain (SPACE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.154
$ 0.154$ 0.154
24 val. žemiausia
$ 0.237
$ 0.237$ 0.237
24 val. aukščiausia

$ 0.154
$ 0.154$ 0.154

$ 0.237
$ 0.237$ 0.237

$ 37.566996466593714
$ 37.566996466593714$ 37.566996466593714

$ 0.10366110865176212
$ 0.10366110865176212$ 0.10366110865176212

+6.37%

+13.39%

+39.52%

+39.52%

MicroVisionChain (SPACE) realiojo laiko kaina yra $ 0.2118. Per pastarąsias 24 valandas SPACE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.154 iki aukščiausios $ 0.237 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPACE kaina yra $ 37.566996466593714, o žemiausia – $ 0.10366110865176212.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPACE per pastarąją valandą pasikeitė +6.37%, per 24 valandas – +13.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +39.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

MicroVisionChain (SPACE) rinkos informacija

No.4393

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 68.97K
$ 68.97K$ 68.97K

$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

SPACE

Dabartinė MicroVisionChain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.97K. SPACE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.45M

MicroVisionChain (SPACE) kainos istorija USD

Stebėkite MicroVisionChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.025094+13.39%
30 dienų$ +0.0607+40.17%
60 dienų$ +0.0249+13.32%
90 dienų$ +0.0174+8.95%
MicroVisionChain kainos pokytis šiandien

Šiandien SPACE užfiksuotas $ +0.025094 (+13.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

MicroVisionChain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0607 (+40.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

MicroVisionChain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPACE rodiklis pasikeitė $ +0.0249 (+13.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

MicroVisionChain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0174 (+8.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MicroVisionChain (SPACE) pokyčius?

Peržiūrėkite MicroVisionChain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra MicroVisionChain (SPACE)

MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.

MicroVisionChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų MicroVisionChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SPACEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie MicroVisionChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MicroVisionChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

MicroVisionChain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos MicroVisionChain (SPACE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MicroVisionChain (SPACE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MicroVisionChain prognozes.

Peržiūrėkite MicroVisionChain kainos prognozę dabar!

MicroVisionChain (SPACE) Tokenomika

Supratimas apie MicroVisionChain (SPACE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPACEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti MicroVisionChain (SPACE)

Ieškote, kaip nusipirkti MicroVisionChain? Viskas paprasta ir patogu! MicroVisionChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SPACE į vietos valiutas

1 MicroVisionChain(SPACE) į VND
5,573.517
1 MicroVisionChain(SPACE) į AUD
A$0.319818
1 MicroVisionChain(SPACE) į GBP
0.154614
1 MicroVisionChain(SPACE) į EUR
0.18003
1 MicroVisionChain(SPACE) į USD
$0.2118
1 MicroVisionChain(SPACE) į MYR
RM0.893796
1 MicroVisionChain(SPACE) į TRY
8.745222
1 MicroVisionChain(SPACE) į JPY
¥31.1346
1 MicroVisionChain(SPACE) į ARS
ARS$301.7091
1 MicroVisionChain(SPACE) į RUB
18.138552
1 MicroVisionChain(SPACE) į INR
18.704058
1 MicroVisionChain(SPACE) į IDR
Rp3,472.130592
1 MicroVisionChain(SPACE) į KRW
294.98445
1 MicroVisionChain(SPACE) į PHP
12.108606
1 MicroVisionChain(SPACE) į EGP
￡E.10.200288
1 MicroVisionChain(SPACE) į BRL
R$1.14372
1 MicroVisionChain(SPACE) į CAD
C$0.292284
1 MicroVisionChain(SPACE) į BDT
25.79724
1 MicroVisionChain(SPACE) į NGN
319.455822
1 MicroVisionChain(SPACE) į COP
$830.586408
1 MicroVisionChain(SPACE) į ZAR
R.3.712854
1 MicroVisionChain(SPACE) į UAH
8.743104
1 MicroVisionChain(SPACE) į VES
Bs33.0408
1 MicroVisionChain(SPACE) į CLP
$203.5398
1 MicroVisionChain(SPACE) į PKR
Rs60.153318
1 MicroVisionChain(SPACE) į KZT
114.177144
1 MicroVisionChain(SPACE) į THB
฿6.739476
1 MicroVisionChain(SPACE) į TWD
NT$6.41754
1 MicroVisionChain(SPACE) į AED
د.إ0.777306
1 MicroVisionChain(SPACE) į CHF
Fr0.167322
1 MicroVisionChain(SPACE) į HKD
HK$1.647804
1 MicroVisionChain(SPACE) į AMD
֏80.930898
1 MicroVisionChain(SPACE) į MAD
.د.م1.912554
1 MicroVisionChain(SPACE) į MXN
$3.945834
1 MicroVisionChain(SPACE) į SAR
ريال0.79425
1 MicroVisionChain(SPACE) į PLN
0.770952
1 MicroVisionChain(SPACE) į RON
лв0.917094
1 MicroVisionChain(SPACE) į SEK
kr1.98033
1 MicroVisionChain(SPACE) į BGN
лв0.353706
1 MicroVisionChain(SPACE) į HUF
Ft71.241048
1 MicroVisionChain(SPACE) į CZK
4.422384
1 MicroVisionChain(SPACE) į KWD
د.ك0.064599
1 MicroVisionChain(SPACE) į ILS
0.705294
1 MicroVisionChain(SPACE) į AOA
Kz193.070526
1 MicroVisionChain(SPACE) į BHD
.د.ب0.0798486
1 MicroVisionChain(SPACE) į BMD
$0.2118
1 MicroVisionChain(SPACE) į DKK
kr1.351284
1 MicroVisionChain(SPACE) į HNL
L5.551278
1 MicroVisionChain(SPACE) į MUR
9.649608
1 MicroVisionChain(SPACE) į NAD
$3.723444
1 MicroVisionChain(SPACE) į NOK
kr2.103174
1 MicroVisionChain(SPACE) į NZD
$0.355824
1 MicroVisionChain(SPACE) į PAB
B/.0.2118
1 MicroVisionChain(SPACE) į PGK
K0.898032
1 MicroVisionChain(SPACE) į QAR
ر.ق0.770952
1 MicroVisionChain(SPACE) į RSD
дин.21.220242

MicroVisionChain išteklius

Išsamesnei MicroVisionChain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali MicroVisionChain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie MicroVisionChain

Kiek MicroVisionChain(SPACE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPACE kaina USD valiuta yra 0.2118USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPACE į USD kaina?
Dabartinė SPACE kaina USD valiuta yra $ 0.2118. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra MicroVisionChain rinkos kapitalizacija?
SPACE rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPACE apyvartoje?
SPACE apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPACE kaina?
SPACE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 37.566996466593714USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPACE kaina?
SPACE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.10366110865176212USD.
Kokia yra SPACE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPACE yra $ 68.97KUSD.
Ar SPACE kaina šiais metais kils?
SPACE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPACE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:58:08(UTC+8)

MicroVisionChain (SPACE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SPACE-į-USD skaičiuoklė

Suma

SPACE
SPACE
USD
USD

1 SPACE = 0.2118 USD

Prekiauti SPACE

SPACEUSDT
$0.2125
$0.2125$0.2125
+13.33%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis