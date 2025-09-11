MicroVisionChain (SPACE) realiojo laiko kaina yra $ 0.2118. Per pastarąsias 24 valandas SPACE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.154 iki aukščiausios $ 0.237 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPACE kaina yra $ 37.566996466593714, o žemiausia – $ 0.10366110865176212.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPACE per pastarąją valandą pasikeitė +6.37%, per 24 valandas – +13.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +39.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
MicroVisionChain (SPACE) rinkos informacija
No.4393
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 68.97K
$ 68.97K$ 68.97K
$ 4.45M
$ 4.45M$ 4.45M
0.00
0.00 0.00
21,000,000
21,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
0.00%
SPACE
Dabartinė MicroVisionChain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 68.97K. SPACE apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.45M
MicroVisionChain (SPACE) kainos istorija USD
Stebėkite MicroVisionChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.025094
+13.39%
30 dienų
$ +0.0607
+40.17%
60 dienų
$ +0.0249
+13.32%
90 dienų
$ +0.0174
+8.95%
MicroVisionChain kainos pokytis šiandien
Šiandien SPACE užfiksuotas $ +0.025094 (+13.39%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
MicroVisionChain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0607 (+40.17%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
MicroVisionChain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPACE rodiklis pasikeitė $ +0.0249 (+13.32% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
MicroVisionChain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0174 (+8.95%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir MicroVisionChain (SPACE) pokyčius?
MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.
MicroVisionChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti SPACEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie MicroVisionChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti MicroVisionChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
MicroVisionChain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos MicroVisionChain (SPACE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų MicroVisionChain (SPACE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes MicroVisionChain prognozes.
Supratimas apie MicroVisionChain (SPACE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPACEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti MicroVisionChain (SPACE)
Ieškote, kaip nusipirkti MicroVisionChain? Viskas paprasta ir patogu! MicroVisionChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.
