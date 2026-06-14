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Šiandienos tiesioginė Sandbox kaina yra 0.05187 EUR.SAND Rinkos kapitalizacija yra 152,375,371.3621042401498 EUR. Stebėkite SAND į EURkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!Šiandienos tiesioginė Sandbox kaina yra 0.05187 EUR.SAND Rinkos kapitalizacija yra 152,375,371.3621042401498 EUR. Stebėkite SAND į EURkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau Lietuva!

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Sandbox kaina(SAND)

1 SAND į EUR – tiesioginė kaina:

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1D
EUR
Sandbox (SAND) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 13:42:21(UTC+8)

Sandbox kaina šiandien

Šiandienos Sandbox (SAND) tiesioginė kaina yra € 0.05187, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.00%. Dabartinis SAND į EUR konversijos rodiklis yra € 0.05187 už SAND.

Sandbox šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #150 vietą € 152.38M, o apyvartoje yra 2.94B SAND. Per pastarąsias 24 valandas SAND prekyba svyravo tarp € 0.05144 (žemiausios) ir € 0.05261 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra € 7.2601727179565374146, o visų laikų žemiausia – € 0.0248874196.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip SAND judėjo -0.20% per pastarąją valandą ir -1.90% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė € 74.21K.

Sandbox (SAND) rinkos informacija

No.150

€ 152.38M
€ 152.38M€ 152.38M

€ 74.21K
€ 74.21K€ 74.21K

€ 155.61M
€ 155.61M€ 155.61M

2.94B
2.94B 2.94B

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

0.01%

2020-08-14 00:00:00

ETH

Dabartinė Sandbox rinkos kapitalizacija yra € 152.38M, o 24 valandų prekybos apimtis – € 74.21K. SAND apyvartoje yra 2.94B vienetų, o bendras kiekis siekia 3000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra € 155.61M

Sandbox Kainų istorija EUR

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
€ 0.05144
€ 0.05144€ 0.05144
24 val. žemiausia
€ 0.05261
€ 0.05261€ 0.05261
24 val. aukščiausia

€ 0.05144
€ 0.05144€ 0.05144

€ 0.05261
€ 0.05261€ 0.05261

€ 7.2601727179565374146
€ 7.2601727179565374146€ 7.2601727179565374146

€ 0.0248874196
€ 0.0248874196€ 0.0248874196

-0.20%

--

-1.90%

-1.90%

Sandbox (SAND) kainos istorija EUR

Stebėkite Sandbox kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (EUR)Keisti (%)
Šiandien----
30 dienų€ -0.02491-32.45%
60 dienų€ -0.02485-32.40%
90 dienų€ -0.03618-41.10%
Sandbox kainos pokytis šiandien

Šiandien SAND užfiksuotas -- (--) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sandbox 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko € -0.02491 (-32.45%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sandbox 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAND rodiklis pasikeitė € -0.02485 (-32.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sandbox 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito € -0.03618 (-41.10%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sandbox (SAND) pokyčius?

Peržiūrėkite Sandbox kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Sandbox

Sandbox (SAND) Kainų prognozė 2030 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SAND 2030 m. tikslinė kaina yra € --, o augimo norma – 0.00%.
Sandbox (SAND) Kainų prognozė 2040 m. (po 14 metų)

2040 m. Sandbox kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti € -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia Sandbox kaina bus po 2026 – 2027? Apsilankykite mūsų SAND kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2026 – 2027 metų kainų prognozes, spustelėdami Sandbox Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti Sandbox Lietuva

Pasiruošę pradėti su Sandbox? SAND pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąSandbox. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo Sandbox (SAND) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei -- tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir Sandbox bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti Sandbox (SAND) vadovas

Ką galite daryti su Sandbox

Sandbox nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

  • Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Susipažinkite su MEXC Spot rinka

    Prekiaukite daugiau nei 2,800 tokenais su itin mažais mokesčiais.

    Ateities sandoriai

    Ateities sandoriai

    Prekiaukite su iki 500 kartų didesniu svertu ir dideliu likvidumu.

  • MEXC „Launchpool“

    MEXC „Launchpool“

    Statykite tokenus ir uždirbkite nuostabių airdrop.

    MEXC išankstinė rinka

    MEXC išankstinė rinka

    Pirkite ir parduokite naujus tokenus prieš juos oficialiai įtraukiant į sąrašą.

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas Sandbox (SAND) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

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Teikėjas
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Pirkėjas
Ateities sandorių prekybos mokesčiai:
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Teikėjas
--
Pirkėjas

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Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra Sandbox (SAND)

The Sandbox is a virtual world where players can build, own, and monetize their gaming experiences in the Ethereum blockchain using SAND, the platform’s utility token. As a player, you can create digital assets (Non-Fungible Tokens, aka NFTs), upload them to the marketplace, and drag-and-drop them to create game experiences with The Sandbox Game Maker. The Sandbox has secured over 50 partnerships including Atari, Crypto Kitties, and Shaun the Sheep to build a fun, creative “play-to-earn” Gaming platform, owned and made by players. The Sandbox aims to bring blockchain into mainstream gaming, attracting both crypto and non-crypto game enthusiasts by offering the advantages of true-ownership, digital scarcity, monetization capabilities, and interoperability.

Sandbox išteklius

Išsamesnei Sandbox analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sandbox svetainė
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Alleged SEC SecuritiesBase EcosystemBinance Launchpad

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Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 13:42:21(UTC+8)

Sandbox (SAND) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
02-11 14:20:00Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21On-chain duomenys
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Sektoriaus naujienos
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Sektoriaus naujienos
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Naršyti daugiau apie Sandbox

SAND USDT (Ateities sandorių prekyba)

Galimos ilgos arba trumpos SAND pozicijos su svertu. Išbandykite SANDUSDT ateities sandorių prekybą MEXC platformoje ir pasinaudokite rinkos svyravimais.

Prekyba Sandbox (SAND) Rinkos MEXC

Naršykite Spot ir ateities sandorių rinkas, stebėkite tiesioginę Sandbox kainą, apimtį ir prekiaukite tiesiogiai.

Poros
Kaina
24 val. pokytis
24 val. apimtis
SAND/USDT
€0.044505
€0.044505€0.044505
0.00%
0.00% (USDT)
SAND/USDC
€0.044505
€0.044505€0.044505
0.00%
0.00% (USDT)

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XEFFY

XEFFY

XEF

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

Levare

Levare

LVR

€4.460562
€4.460562€4.460562

+2,493.35%

Dexsport

Dexsport

DESU

€0.01375226
€0.01375226€0.01375226

+0.52%

TOYLAND

TOYLAND

TOYL

€4.127828
€4.127828€4.127828

+19.99%

Jotchua

Jotchua

JOTCHUA

€0.00348042
€0.00348042€0.00348042

+37.46%

Stipriausi kainos augimai

Didžiausi šios dienos kriptovaliutų šuoliai

Levare

Levare

LVR

€4.460562
€4.460562€4.460562

+2,493.35%

AIXDROP

AIXDROP

AIXDROP

€0.000318759
€0.000318759€0.000318759

+64.96%

Vimverse

Vimverse

VIM

€0.0014964
€0.0014964€0.0014964

+28.88%

Velvet

Velvet

VELVET

€0.45494
€0.45494€0.45494

+20.78%

XWINNER

XWINNER

XT

€0.00129
€0.00129€0.00129

+15.38%

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

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1 SAND = 0.0446082 EUR