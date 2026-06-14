Sandbox (SAND) kainų prognozė 2026–2050 m.

Gaukite Sandbox kainų prognozes 2027, 2028, 2029, 2030 ir vėlesniems metams. Nuspėkite, kiek SAND galėtų augti per ateinančius penkerius metus ar ilgiau, naudodami momentines prognozes, pagrįstas rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Sandbox kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Sandbox kainos prognozė
$0.05192
$0.05192$0.05192
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 17:31:56(UTC+8)
Dabartinė kainaSAND per 2027SAND per 2028SAND per 2029SAND per 2030
$0.05192$0.054516$0.0572418$0.06010389000000001$0.06310908450000001

Trumpalaikės Sandbox kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Remiantis dabartinėmis prognozėmis, modelis prognozuoja trumpalaikį kainų judėjimą per ateinančias 30 dienų. Žemiau esančioje lentelėje pateikiami numatomi kainų lygiai šiandien, rytoj, šią savaitę ir per ateinančias 30 dienų.

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • June 14, 2026(Šiandien)
    $ 0.05192
    0.00%
  • June 15, 2026(Rytoj)
    $ 0.051927
    0.01%
  • June 21, 2026(Šią savaitę)
    $ 0.051969
    0.10%
  • July 14, 2026(30 dienų)
    $ 0.052133
    0.41%

Sandbox (SAND) Kainų prognozė šiandien

Prognozuojama kaina SAND June 14, 2026(Šiandien) yra $0.05192. Šis įvertinimas pagrįstas dabartinėmis prognozės įvestimis ir pateikia trumpą apžvalgą apie tai, kur kainos gali keistis per ateinančias 24 valandas.Sužinokite daugiau apie SAND tiesioginę kainą šiandien.

Sandbox (SAND) Kainos prognozavimas rytoj

June 15, 2026(Rytoj), prognozuojama kaina SAND yra $0.051927, naudojant 5% metinio augimo rodiklį. Šis požiūris padeda nustatyti kitos dienos bazinį lygį remiantis tomis pačiomis prielaidomis.

Sandbox (SAND) Kainos prognozė šią savaitę

June 21, 2026(Šią savaitę) prognozuojama SAND kaina yra $0.051969, remiantis tuo pačiu metiniu augimo rodikliu 5%. Ši savaitinė apžvalga apibendrina numatomą kryptį artimiausiomis dienomis, remiantis stabilaus augimo scenarijumi.

Sandbox (SAND) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį iki July 14, 2026(30 dienų), prognozuojama SAND kaina yra $0.052133. Šiame įvertinime taikomas tas pats metinis augimo rodiklis 5% , siekiant apytikriai nustatyti kainą po vieno mėnesio.

Ilgalaikė Sandbox kainų prognozė: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2040, 2050

Remiantis ilgalaikiais kainų prognozavimo moduliais, Sandbox galėtų būti $0.05192 2026 m., $0.054516 2027 m., $0.057249 2028 m., $0.060111 2029 m., $0.063117 2030 m., $0.102853 2040 m. ir $0.167581 2050 m..

Slinkite žemyn, kad peržiūrėtumėte visą Sandbox metinių kainų tikslų ir numatomos investicijų grąžos lentelę.

Mėnuo
Min. Kaina
Vid. Kaina
Maks. Kaina
ROI
  • Jun 2026
    $ 0.046728
    $ 0.05192
    $ 0.057112
    10.00%
  • Jul 2026
    $ 0.046922
    $ 0.052135
    $ 0.057349
    10.46%
  • Aug 2026
    $ 0.047116
    $ 0.052352
    $ 0.057587
    10.92%
  • Sep 2026
    $ 0.047306
    $ 0.052562
    $ 0.057818
    11.36%
  • Oct 2026
    $ 0.047502
    $ 0.052780
    $ 0.058058
    11.82%
  • Nov 2026
    $ 0.047693
    $ 0.052992
    $ 0.058292
    12.27%
  • Dec 2026
    $ 0.047891
    $ 0.053212
    $ 0.058534
    12.74%

Sandbox (SAND) Kainų analizė, pagrįsta pagrindiniais rinkos rodikliais

Techninė analizė nagrinėja kainų judėjimą ir bendruosius rodiklius, siekiant suprasti tendenciją ir impulsą. Žemiau pateikiama automatinė Sandbox kelių laikotarpių momentinė nuotrauka, kurioje apibendrinama dabartinė techninė paklaida ir ką grafikas signalizuoja toliau. Tai yra techninis straipsnis, o ne garantuota prognozė, todėl prašome atlikti savo tyrimą ir tinkamai įvertinti riziką.

StipriairekomenduojamaparduotiParduotiNeutralusPirktiStipriairekomenduojamapirkti
Parduoti
Parduoti 16
Neutralus 1
Pirkti 9
Slenkamieji vidurkiai:Stipriai rekomenduojama parduotiParduoti 12Neutralus 0Pirkti 2
Techniniai rodikliai:PirktiParduoti 4Neutralus 1Pirkti 7
Vardas
Klasikinis
Fibonacci
R3
0.05355
0.05302
R2
0.05302
0.05259
R1
0.05243
0.05233
PP
0.0519
0.0519
S1
0.05131
0.05147
S2
0.05078
0.05121
S3
0.05019
0.05078
Slenkamieji vidurkiai
Sandbox šiuo metu prekiaujama $0.05192, su trumpalaikiu slenkamuoju vidurkiu MA50 ties 0.06864 ir EMA50 ties 0.066. Tai rodo Kritimo pozicija („Bearish“) tendenciją, jei kaina išlieka žemiau šių lygių atžvilgiu. Ilgalaikiai slenkamieji vidurkiai, MA200 ties 0.09422 ir EMA200 ties 0.11078, apibrėžia platesnę rinkos kryptį.
Jei kaina vėl pasiekia MA200 / EMA200 zoną, ji laikoma atrama, kai $0.05192 yra virš 0.09422 ir 0.11078, pasipriešinimu, kai $0.05192 yra žemiau abiejų, ir neutrali, kai kaina yra tarp jų.
Santrauka: Dabartiniai slenkamieji vidurkiai rodo Parduoti rinkos tendenciją.
RSI
RSI(14) yra 29.85657, o impulsas yra blukimas. RSI virš 60 paprastai rodo stipresnę augimo tendenciją, RSI žemiau 40 rodo silpnesnį pagreitį, o vertės tarp 40–60 paprastai atspindi svyravimų diapazoną. Jei RSI išliks dabartinėje juostoje, tikėtina, kad dienos tendencija išliks.
Santrauka: RSI rodo Pirkti rinkos tendenciją, pagrįstą dabartiniu impulsu.
Bollingerio juostos
BOLL(20,2) signalai šiuo metu yra Neutralus ir Parduoti dienos intervale.
Santrauka: Bolingerio juostos rodo Neutralus šališkumą.
KDJ
KDJ(9,3,3) indikatorius rodo K ties 37.79553, D ties 25.20452 ir J ties 62.97755, o tai reiškia, kad impulsas yra Augimo pozicija („Bullish“). Kai K–D skirtumas yra teigiamas (K > D), tai reiškia, kad reikia pirkti; kai neigiamas (K < D), tai reiškia, kad reikia parduoti; kai artimas nuliui, tai yra neutralios tendencijos.
Santrauka: KDJ rodo Pirkti rinkos tendenciją, pagrįstą momentu ir skirtumu tarp K ir D.
StochRSI
StochRSI rodo K ties 36.65513 ir D ties 31.15876, o tai rodo, kad impulsas yra stiprinimas. Jei StochRSI išliks šiame diapazone, tikėtina, kad kainos judėjimas išliks dabartinėje tendencijoje.
Santrauka: StochRSI rodo Pirkti rinkos tendenciją, signalizuodamas, ar impulsas išliks, ar mažės.
Sukimosi taškai
Klasikiniai atsparos taškai rodo PP ties 0.0519, R1 ties 0.05243 ir S1 ties 0.05131, nurodydami pagrindinius atramos ir pasipriešinimo lygius. Fibonačio sukimosi taškai PP skiria ties 0.0519, R2 – ties 0.05259, o S2 – ties 0.05121. Pralaužus šiuos lygius, dėmesys būtų nukreiptas į kitą rinkos diapazoną.
Santrauka: Atgaliniai taškai rodo Pirkti rinkos tendenciją.

Pagrindiniai Sandbox kainų prognozių veiksniai

Veiksniai, kurie gali turėti įtakos Sandbox kainos prognozėms, paprastai apima makroekonominę nuotaiką ir konkrečias monetos savybes. Sandbox gali kisti kartu su platesniais kriptovaliutų rizikos prisiėmimo / rizikos vengimo srautais, tačiau prognozės taip pat priklauso nuo likvidumo gylio, rinkos formuotojų paramos ir didelių turėtojų srautų. Tokenomika (teisės įgijimas, atrakinimo grafikai, emisijos), įtraukimas į biržos sąrašus, ekosistemos augimas, produktų pristatymas, partnerystės ir saugumo ar reguliavimo naujienos gali iš esmės pakeisti lūkesčius ir paskatinti didesnį kainų perskaičiavimą, palyginti su didelės kapitalizacijos turtu.

Kiek būs vertas jūsų Sandbox po 1 metų?

Pasinaudokite mūsų įrankiu, kad numatytumėte savo Sandbox (SAND) investicijos būsimą vertę per ateinančius 1 metus. Įvedę savo investicijų sumą ir numatomą metinį augimo tempą, galite lengvai apskaičiuoti numatomą investicijų grąžą.

2027
Prognozuojamas pelnas 2027$ 50.00
Numatoma ROI5.00%

Kaip veikia Sandbox (SAND) kainų prognozavimas

Šis įrankis rodo „kas būtų, jeigu“ Sandbox kainos kelią, pagrįstą jūsų įvestu augimo tempu. Jis akimirksniu atnaujinamas naudojant naujausią kainą.

1. Trumpalaikio pajamingumo modeliavimas

Įveskite numatomą trumpalaikį pelno pokytį 5% (teigiamą arba neigiamą). Tai leidžia imituoti rinkos nepastovumą ir greitai įvertinti Sandbox pelną arba nuostolį skirtingomis sąlygomis.

2. Ilgalaikio augimo prognozė

Ilgalaikiam planavimui sistema taiko numatytąjį 5% metinį augimo tempą. Tai padeda įvertinti Sandbox laikymo potencialą esant pastoviam rinkos augimui.

3. Apskaičiuokite investicijų grąžą

Tiesiog įveskite savo investicijos sumą ir numatomą metinį augimo tempą. Skaičiuoklė akimirksniu apskaičiuoja jūsų investicinius tikslus, prognozuodama jūsų SAND turimų akcijų vertę ateityje.

4. Numatoma vertė ir ROI

Remdamiesi savo įvestimis, akimirksniu peržiūrėkite prognozuojamą bendrą turto vertę ir investicijų grąžą (ROI) skirtingais laikotarpiais, teikdami duomenimis pagrįstą paramą savo laikymo strategijai.

Svarbu: Tai yra scenarijų skaičiuoklė, o ne garantuota prognozė, ir neturėtų būti laikoma finansine konsultacija.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Kokia bus Sandbox vertė 2026?
Remiantis jūsų įvestu 5% tarifu, ši skaičiuoklė prognozuoja Sandbox ties 0.05192 USD 2026. Tai scenarijaus projekcija, kuri akimirksniu atnaujinama, kai pakeičiate įvesties procentą. Tai nėra garantuota rinkos prognozė.
Kiek $1 iš Sandbox bus vertas 2030 m.?
Remiantis jūsų 5% pateikimu, 1 USD iš Sandbox šiandien prognozuojama tapti 1.22 USD iki 2030. Tai apskaičiuojama taikant jūsų pasirinktą normą šiandienos kainai per tam tikrą laikotarpį, todėl pakeitus įvesties procentinę dalį, pasikeis ir 1 USD rezultatas.
Kiek 1 Sandbox bus vertas 2026?
Naudojant 5% normą, kurią įvedėte, prognozuojama 1 kaina Sandbox 2026 m. yra 0.05192 USD. Šis skaičius visiškai priklauso nuo jūsų įvesties procentinės dalies, todėl jis pasikeis kaskart, kai pakeisite prielaidą.
Kokia bus Sandbox vertė 2040 m.?
2040 m. rezultatas yra ilgalaikė prognozė, pagrįsta jūsų pasirinkta 5% norma. Remiantis šia prielaida, Sandbox prognozuojama maždaug ties 0.102798 USD 2040 m.. Kadangi tai apima daugelį metų, nedideli įvesties procentinės dalies pokyčiai gali lemti labai skirtingus rezultatus – traktuokite tai kaip „kas būtų, jeigu“ scenarijų, o ne kaip neabejotiną dalyką.
Sandbox kainos prognozė šiandien
Šiandienos skaičius šiame puslapyje yra dabartinė referencinė kaina (0.05192 USD) ir prognozė, pagrįsta jūsų įvestais 5% duomenimis. Jei pakeisite įvesties procentinę dalį, prognozuojama kreivė bus nedelsiant atnaujinta, o realaus laiko kaina liks rinkos momentine nuotrauka.
Sandbox kainos prognozė rytoj
Rytojaus skaičius apskaičiuojamas pratęsiant jūsų 5% prielaidą trumpesniam laikotarpiui nuo šiandienos kainos (0.05192 USD). Rodoma prognozuojama vertė (0.051927 USD) pasikeis, jei pakoreguosite įvesties procentą, nes tai scenarijus, pagrįstas jūsų pasirinkta palūkanų norma, o ne fiksuota rinkos kaina.
Sandbox kainos prognozė artimiausioms 24 valandoms
Kitas 24 valandų įvertinimas yra normos pagrindu sudarytas prognozės rodiklis, apskaičiuotas pagal jūsų 5% įvestį ir dabartinę kainą (0.05192 USD). Jis dinamiškai atnaujinamas, kai keičiate įvesties procentą, ir turėtų būti vertinamas kaip orientacinis scenarijus, nes realūs dienos svyravimai gali priklausyti nuo kintamumo ir naujienų.
Sandbox kainų prognozė artimiausiomis dienomis
Artimiausiomis keliomis dienomis prognozė ir toliau taiko jūsų 5% prielaidą nuo 0.05192 USD. Išvesties duomenys (pvz., 0.051969 USD) skirti parodyti, kaip jūsų pasirinktas tarifas keičiasi laikui bėgant, ir bus akimirksniu atnaujinami, kai pasikeis įvesties procentinė vertė.
Sandbox kainų prognozė 2030 m.
Pateikta 2030 m. vertė yra gauta pritaikius jūsų 5% prielaidą maždaug 4 metų laikotarpiui nuo šiandienos. Remiantis šiais duomenimis, skaičiuoklė prognozuoja 0.063109 USD 2030 m.. Pakeitus įvesties procentą, 2030 m. skaičius pasikeičia iš karto.
Ar Sandbox toliau kils aukštyn ar leisis žemyn?
Trumpuoju laikotarpiu Sandbox dažnai priklauso nuo rinkos nuotaikų, kintamumo ir likvidumo. Jei impulsas išliks teigiamas, kaina gali kilti; jei nepastovumas išaugs arba vėl bus atsisakyta rizikos, kaina gali kristi.
Kokia yra Sandbox prognozė artimiausioms 30 dienų?
Remiantis jūsų 5% prielaida, ši skaičiuoklė prognozuoja Sandbox apie 0.052133 USD per ateinančius 30 dienų. 30 dienų rodiklis dinamiškai atnaujinamas, kai pasikeičia įvestas procentas arba rinkos kaina, todėl jį reikėtų vertinti kaip galimą scenarijų, o ne garantuotą rezultatą, ypač didelio kintamumo laikotarpiais.
Ar Sandbox yra geras pasirinkimas 2026?
Ar Sandbox yra „geras pirkinys“ 2026 priklauso nuo jūsų prielaidų ir rizikos tolerancijos. Remiantis jūsų 5% scenarijumi, skaičiuoklė prognozuoja Sandbox maždaug 0.05192 USD 2026 m.. Tačiau vien prognozė neturėtų būti lemiamas veiksnys. Labiau subalansuotas požiūris yra derinti:
  • Techniniai signalai: tendencijos stiprumas, kintamumas ir nuostolių rizika, remiantis istorinėmis kainų pokyčių tendencijomis;
  • Pagrindiniai veiksniai: ekosistemos aktyvumas (vartotojai, sandoriai, mokesčiai), kūrėjų dinamika ir realūs paklausos veiksniai;
  • Rinkos sąlygos: likvidumo ciklai ir bendras požiūris į kriptovaliutas.

    • Jei svarstote galimybę pradėti prekiauti 2026, prognozę traktuokite kaip „kas būtų, jei“ scenarijų, o ne kaip garantiją, ir atitinkamai įvertinkite savo riziką.

    Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2026-06-14 17:31:56(UTC+8)

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    Kaina
    24 val. pokytis
    24 val. apimtis
    SAND/USDC
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    $0.0519$0.0519
    0.00%
    0.00% (USDT)

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    Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

    Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.