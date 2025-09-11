Daugiau apie CAP

Capverse kaina(CAP)

1 CAP į USD – tiesioginė kaina:

$0.12048
$0.12048$0.12048
+0.85%1D
USD
Capverse (CAP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:32:21(UTC+8)

Capverse (CAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.11159
$ 0.11159$ 0.11159
24 val. žemiausia
$ 0.1533
$ 0.1533$ 0.1533
24 val. aukščiausia

$ 0.11159
$ 0.11159$ 0.11159

$ 0.1533
$ 0.1533$ 0.1533

$ 0.6809465801783078
$ 0.6809465801783078$ 0.6809465801783078

$ 0.016317247952418467
$ 0.016317247952418467$ 0.016317247952418467

-0.18%

+0.85%

+77.48%

+77.48%

Capverse (CAP) realiojo laiko kaina yra $ 0.12048. Per pastarąsias 24 valandas CAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.11159 iki aukščiausios $ 0.1533 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CAP kaina yra $ 0.6809465801783078, o žemiausia – $ 0.016317247952418467.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CAP per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – +0.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +77.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Capverse (CAP) rinkos informacija

No.3927

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.81K
$ 55.81K$ 55.81K

$ 24.10M
$ 24.10M$ 24.10M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

BSC

Dabartinė Capverse rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.81K. CAP apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 200000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.10M

Capverse (CAP) kainos istorija USD

Stebėkite Capverse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0010154+0.85%
30 dienų$ +0.05356+80.03%
60 dienų$ +0.02018+20.11%
90 dienų$ +0.01955+19.36%
Capverse kainos pokytis šiandien

Šiandien CAP užfiksuotas $ +0.0010154 (+0.85%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Capverse 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.05356 (+80.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Capverse 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CAP rodiklis pasikeitė $ +0.02018 (+20.11% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Capverse 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01955 (+19.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Capverse (CAP) pokyčius?

Peržiūrėkite Capverse kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Capverse (CAP)

Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background.

Capverse galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Capverse investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CAPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Capverse mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Capverse, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Capverse kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Capverse (CAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Capverse (CAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Capverse prognozes.

Peržiūrėkite Capverse kainos prognozę dabar!

Capverse (CAP) Tokenomika

Supratimas apie Capverse (CAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Capverse (CAP)

Ieškote, kaip nusipirkti Capverse? Viskas paprasta ir patogu! Capverse lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CAP į vietos valiutas

Capverse išteklius

Išsamesnei Capverse analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Capverse svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Capverse

Kiek Capverse(CAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CAP kaina USD valiuta yra 0.12048USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CAP į USD kaina?
Dabartinė CAP kaina USD valiuta yra $ 0.12048. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Capverse rinkos kapitalizacija?
CAP rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CAP apyvartoje?
CAP apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CAP kaina?
CAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6809465801783078USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CAP kaina?
CAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.016317247952418467USD.
Kokia yra CAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CAP yra $ 55.81KUSD.
Ar CAP kaina šiais metais kils?
CAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:32:21(UTC+8)

Capverse (CAP) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

