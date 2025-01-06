„Launchpool“

Užrakinkite lėšas, kad užsidirbtumėte tokenų iš „Star Projects“

Bendras prizų fondas (USDT)
1,239,239
Iš viso dalyvių
89,361
Į sąrašą įtrauktų projektų skaičius
15
EINSTEIN

EIN

Užbaigta
Iš viso airdrop
28,000,000 EIN
Įvykio laikotarpis
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite EIN airdrop

Tether
Numatoma APR
80.24%
Iš viso airdrop
14,000,000 EIN
Bendras užrakintas kiekis
1,367,960 USDT
Dalyviai
948

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite EIN airdrop

MX Token
Numatoma APR
7.33%
Iš viso airdrop
7,000,000 EIN
Bendras užrakintas kiekis
7,628,495 MX
Dalyviai
5,771

EIN fondas

Užrakinkite EIN ir uždirbkite EIN airdrop

EINSTEIN
Numatoma APR
2,995.28%
Iš viso airdrop
7,000,000 EIN
Bendras užrakintas kiekis
18,886,122 EIN
Dalyviai
210
StablR USD

USDR

Užbaigta
Iš viso airdrop
70,000 USDT
Įvykio laikotarpis
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite USDT airdrop

Tether
Numatoma APR
207.08%
Iš viso airdrop
50,000 USDT
Bendras užrakintas kiekis
1,781,074 USDT
Dalyviai
1,141

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite USDT airdrop

MX Token
Numatoma APR
7.18%
Iš viso airdrop
10,000 USDT
Bendras užrakintas kiekis
6,794,231 MX
Dalyviai
5,149

USDR fondas

Užrakinkite USDR ir uždirbkite USDT airdrop

StablR USD
Numatoma APR
125.34%
Iš viso airdrop
10,000 USDT
Bendras užrakintas kiekis
710,609 USDR
Dalyviai
697
StablR Euro

EURR

Užbaigta
Iš viso airdrop
70,000 USDT
Įvykio laikotarpis
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite USDT airdrop

Tether
Numatoma APR
265.30%
Iš viso airdrop
50,000 USDT
Bendras užrakintas kiekis
1,273,366 USDT
Dalyviai
906

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite USDT airdrop

MX Token
Numatoma APR
7.38%
Iš viso airdrop
10,000 USDT
Bendras užrakintas kiekis
7,043,910 MX
Dalyviai
5,229

EURR fondas

Užrakinkite EURR ir uždirbkite USDT airdrop

StablR Euro
Numatoma APR
179.68%
Iš viso airdrop
10,000 USDT
Bendras užrakintas kiekis
411,359 EURR
Dalyviai
454
TRN

TRN

Pradinis įtraukimas į sąrašą
Užbaigta
Iš viso airdrop
190,000 TRN
Įvykio laikotarpis
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite TRN airdrop

Tether
Numatoma APR
28.14%
Iš viso airdrop
95,000 TRN
Bendras užrakintas kiekis
1,569,907 USDT
Dalyviai
917

TRN fondas

Užrakinkite TRN ir uždirbkite TRN airdrop

TRN
Numatoma APR
1,884.61%
Iš viso airdrop
95,000 TRN
Bendras užrakintas kiekis
314,040 TRN
Dalyviai
702
EINSTEIN

EIN

Pradinis įtraukimas į sąrašą
Užbaigta
Iš viso airdrop
42,500,000 EIN
Įvykio laikotarpis
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite EIN airdrop

Tether
Numatoma APR
113.39%
Iš viso airdrop
25,000,000 EIN
Bendras užrakintas kiekis
1,784,617 USDT
Dalyviai
1,868

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite EIN airdrop

MX Token
Numatoma APR
8.80%
Iš viso airdrop
17,500,000 EIN
Bendras užrakintas kiekis
8,019,955 MX
Dalyviai
8,622
Bombie

BOMB

Pradinis įtraukimas į sąrašą
Užbaigta
Iš viso airdrop
6,000,000 BOMB
Įvykio laikotarpis
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite BOMB airdrop

Tether
Numatoma APR
449.81%
Iš viso airdrop
4,000,000 BOMB
Bendras užrakintas kiekis
1,085,194 USDT
Dalyviai
730

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite BOMB airdrop

MX Token
Numatoma APR
22.01%
Iš viso airdrop
2,000,000 BOMB
Bendras užrakintas kiekis
4,399,152 MX
Dalyviai
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Pradinis įtraukimas į sąrašą
Užbaigta
Iš viso airdrop
1,666,666,666 ICEBERG
Įvykio laikotarpis
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Tik naujiems naudotojams

ICEBERG fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite ICEBERG ir uždirbkite ICEBERG airdrop

ICEBERG
Numatoma APR
8,488.44%
Iš viso airdrop
833,333,333 ICEBERG
Bendras užrakintas kiekis
719,672,913 ICEBERG
Dalyviai
240

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite ICEBERG airdrop

MX Token
Numatoma APR
4.66%
Iš viso airdrop
833,333,333 ICEBERG
Bendras užrakintas kiekis
3,625,514 MX
Dalyviai
2,759
Shardeum

SHM

Pradinis įtraukimas į sąrašą
Užbaigta
Iš viso airdrop
63,360 SHM
Įvykio laikotarpis
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite SHM airdrop

Tether
Numatoma APR
600.58%
Iš viso airdrop
31,680 SHM
Bendras užrakintas kiekis
1,212,768 USDT
Dalyviai
784

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite SHM airdrop

MX Token
Numatoma APR
48.75%
Iš viso airdrop
31,680 SHM
Bendras užrakintas kiekis
5,397,116 MX
Dalyviai
4,137
Balance

EPT

Pradinis įtraukimas į sąrašą
Užbaigta
Iš viso airdrop
4,560,000 EPT
Įvykio laikotarpis
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite EPT airdrop

Tether
Numatoma APR
221.06%
Iš viso airdrop
2,300,000 EPT
Bendras užrakintas kiekis
1,955,829.733 USDT
Dalyviai
1,204

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite EPT airdrop

MX Token
Numatoma APR
14.02%
Iš viso airdrop
1,300,000 EPT
Bendras užrakintas kiekis
5,462,085.851 MX
Dalyviai
4,243

EPT fondas

Užrakinkite EPT ir uždirbkite EPT airdrop

Balance
Numatoma APR
624.27%
Iš viso airdrop
960,000 EPT
Bendras užrakintas kiekis
18,864,827.814 EPT
Dalyviai
393
Mantle

MNT

Užbaigta
Iš viso airdrop
240,000 MNT
Įvykio laikotarpis
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite MNT airdrop

Tether
Numatoma APR
134.91%
Iš viso airdrop
48,000 MNT
Bendras užrakintas kiekis
2,757,307 USDT
Dalyviai
1,730

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite MNT airdrop

MX Token
Numatoma APR
34.49%
Iš viso airdrop
72,000 MNT
Bendras užrakintas kiekis
5,277,175 MX
Dalyviai
4,523

MNT fondas

Užrakinkite MNT ir uždirbkite MNT airdrop

Mantle
Numatoma APR
96.05%
Iš viso airdrop
120,000 MNT
Bendras užrakintas kiekis
12,425,855 MNT
Dalyviai
4,492
Kinto

KINTO

Pradinis įtraukimas į sąrašą
Užbaigta
Iš viso airdrop
10,100 KINTO
Įvykio laikotarpis
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite KINTO airdrop

Tether
Numatoma APR
397.35%
Iš viso airdrop
5,100 KINTO
Bendras užrakintas kiekis
2,661,559.62 USDT
Dalyviai
1,702

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite KINTO airdrop

MX Token
Numatoma APR
32.26%
Iš viso airdrop
3,000 KINTO
Bendras užrakintas kiekis
6,137,476.3 MX
Dalyviai
5,185

KINTO fondas

Užrakinkite KINTO ir uždirbkite KINTO airdrop

Kinto
Numatoma APR
3,934.48%
Iš viso airdrop
2,000 KINTO
Bendras užrakintas kiekis
6,405.9 KINTO
Dalyviai
1,993
Term Finance

TERM

Pradinis įtraukimas į sąrašą
Užbaigta
Iš viso airdrop
120,000 TERM
Įvykio laikotarpis
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite TERM airdrop

Tether
Numatoma APR
539.01%
Iš viso airdrop
60,000 TERM
Bendras užrakintas kiekis
1,028,611 USDT
Dalyviai
819

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite TERM airdrop

MX Token
Numatoma APR
27.00%
Iš viso airdrop
36,000 TERM
Bendras užrakintas kiekis
4,354,949 MX
Dalyviai
3,418

TERM fondas

Užrakinkite TERM ir uždirbkite TERM airdrop

Term Finance
Numatoma APR
5,661.41%
Iš viso airdrop
24,000 TERM
Bendras užrakintas kiekis
78,460 TERM
Dalyviai
1,531
Story

IP

Pradinis įtraukimas į sąrašą
Užbaigta
Iš viso airdrop
60,000 IP
Įvykio laikotarpis
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite IP airdrop

Tether
Numatoma APR
185.52%
Iš viso airdrop
30,000 IP
Bendras užrakintas kiekis
3,489,508 USDT
Dalyviai
2,402

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite IP airdrop

MX Token
Numatoma APR
19.55%
Iš viso airdrop
18,000 IP
Bendras užrakintas kiekis
5,721,002 MX
Dalyviai
4,981

IP fondas

Užrakinkite IP ir uždirbkite IP airdrop

Story
Numatoma APR
645.05%
Iš viso airdrop
12,000 IP
Bendras užrakintas kiekis
221,808 IP
Dalyviai
1,866
Aptos

APT

Užbaigta
Iš viso airdrop
30,500 APT
Įvykio laikotarpis
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite APT airdrop

Tether
Numatoma APR
260.38%
Iš viso airdrop
16,000 APT
Bendras užrakintas kiekis
6,176,889 USDT
Dalyviai
3,734

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite APT airdrop

MX Token
Numatoma APR
58.36%
Iš viso airdrop
11,500 APT
Bendras užrakintas kiekis
5,076,509 MX
Dalyviai
3,901

APT fondas

Užrakinkite APT ir uždirbkite APT airdrop

Aptos
Numatoma APR
68.87%
Iš viso airdrop
3,000 APT
Bendras užrakintas kiekis
525,988 APT
Dalyviai
2,460
Xterio

XTER

Pradinis įtraukimas į sąrašą
Užbaigta
Iš viso airdrop
800,000 XTER
Įvykio laikotarpis
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Tik naujiems naudotojams

USDT fondas – išskirtinai naujiems naudotojams

Užrakinkite USDT ir uždirbkite XTER airdrop

Tether
Numatoma APR
279.69%
Iš viso airdrop
400,000 XTER
Bendras užrakintas kiekis
8,436,874 USDT
Dalyviai
5,642

MX fondas

Užrakinkite MX ir uždirbkite XTER airdrop

MX Token
Numatoma APR
47.02%
Iš viso airdrop
240,000 XTER
Bendras užrakintas kiekis
5,004,835 MX
Dalyviai
3,627

XTER fondas

Užrakinkite XTER ir uždirbkite XTER airdrop

Xterio
Numatoma APR
1,335.95%
Iš viso airdrop
160,000 XTER
Bendras užrakintas kiekis
1,008,964 XTER
Dalyviai
2,698