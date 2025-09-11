Daugiau apie RSR

Reserve Rights logotipas

Reserve Rights kaina(RSR)

1 RSR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00801
$0.00801$0.00801
+2.67%1D
USD
Reserve Rights (RSR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:59:25(UTC+8)

Reserve Rights (RSR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.007554
$ 0.007554$ 0.007554
24 val. žemiausia
$ 0.008019
$ 0.008019$ 0.008019
24 val. aukščiausia

$ 0.007554
$ 0.007554$ 0.007554

$ 0.008019
$ 0.008019$ 0.008019

$ 0.11894605
$ 0.11894605$ 0.11894605

$ 0.0012473332974
$ 0.0012473332974$ 0.0012473332974

+0.78%

+2.67%

+7.34%

+7.34%

Reserve Rights (RSR) realiojo laiko kaina yra $ 0.008009. Per pastarąsias 24 valandas RSR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007554 iki aukščiausios $ 0.008019 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RSR kaina yra $ 0.11894605, o žemiausia – $ 0.0012473332974.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RSR per pastarąją valandą pasikeitė +0.78%, per 24 valandas – +2.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Reserve Rights (RSR) rinkos informacija

No.127

$ 477.95M
$ 477.95M$ 477.95M

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

$ 800.90M
$ 800.90M$ 800.90M

59.68B
59.68B 59.68B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

59.67%

0.01%

ETH

Dabartinė Reserve Rights rinkos kapitalizacija yra $ 477.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.94M. RSR apyvartoje yra 59.68B vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 800.90M

Reserve Rights (RSR) kainos istorija USD

Stebėkite Reserve Rights kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00020831+2.67%
30 dienų$ -0.001153-12.59%
60 dienų$ +0.000261+3.36%
90 dienų$ +0.001762+28.20%
Reserve Rights kainos pokytis šiandien

Šiandien RSR užfiksuotas $ +0.00020831 (+2.67%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Reserve Rights 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001153 (-12.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Reserve Rights 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RSR rodiklis pasikeitė $ +0.000261 (+3.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Reserve Rights 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001762 (+28.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Reserve Rights (RSR) pokyčius?

Peržiūrėkite Reserve Rights kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Reserve Rights (RSR)

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

Reserve Rights galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Reserve Rights investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RSRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Reserve Rights mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Reserve Rights, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Reserve Rights kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Reserve Rights (RSR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Reserve Rights (RSR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Reserve Rights prognozes.

Peržiūrėkite Reserve Rights kainos prognozę dabar!

Reserve Rights (RSR) Tokenomika

Supratimas apie Reserve Rights (RSR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RSRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Reserve Rights (RSR)

Ieškote, kaip nusipirkti Reserve Rights? Viskas paprasta ir patogu! Reserve Rights lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RSR į vietos valiutas

1 Reserve Rights(RSR) į VND
210.756835
1 Reserve Rights(RSR) į AUD
A$0.01209359
1 Reserve Rights(RSR) į GBP
0.00584657
1 Reserve Rights(RSR) į EUR
0.00680765
1 Reserve Rights(RSR) į USD
$0.008009
1 Reserve Rights(RSR) į MYR
RM0.03379798
1 Reserve Rights(RSR) į TRY
0.33061152
1 Reserve Rights(RSR) į JPY
¥1.177323
1 Reserve Rights(RSR) į ARS
ARS$11.4088205
1 Reserve Rights(RSR) į RUB
0.6767605
1 Reserve Rights(RSR) į INR
0.70591326
1 Reserve Rights(RSR) į IDR
Rp131.29506096
1 Reserve Rights(RSR) į KRW
11.13907738
1 Reserve Rights(RSR) į PHP
0.45763426
1 Reserve Rights(RSR) į EGP
￡E.0.38563335
1 Reserve Rights(RSR) į BRL
R$0.0432486
1 Reserve Rights(RSR) į CAD
C$0.01105242
1 Reserve Rights(RSR) į BDT
0.9754962
1 Reserve Rights(RSR) į NGN
12.07989461
1 Reserve Rights(RSR) į COP
$31.40777404
1 Reserve Rights(RSR) į ZAR
R.0.14007741
1 Reserve Rights(RSR) į UAH
0.33061152
1 Reserve Rights(RSR) į VES
Bs1.249404
1 Reserve Rights(RSR) į CLP
$7.696649
1 Reserve Rights(RSR) į PKR
Rs2.27463609
1 Reserve Rights(RSR) į KZT
4.31749172
1 Reserve Rights(RSR) į THB
฿0.25444593
1 Reserve Rights(RSR) į TWD
NT$0.24307315
1 Reserve Rights(RSR) į AED
د.إ0.02939303
1 Reserve Rights(RSR) į CHF
Fr0.00632711
1 Reserve Rights(RSR) į HKD
HK$0.06231002
1 Reserve Rights(RSR) į AMD
֏3.06031899
1 Reserve Rights(RSR) į MAD
.د.م0.07232127
1 Reserve Rights(RSR) į MXN
$0.14888731
1 Reserve Rights(RSR) į SAR
ريال0.03003375
1 Reserve Rights(RSR) į PLN
0.02915276
1 Reserve Rights(RSR) į RON
лв0.03475906
1 Reserve Rights(RSR) į SEK
kr0.07488415
1 Reserve Rights(RSR) į BGN
лв0.01337503
1 Reserve Rights(RSR) į HUF
Ft2.69206517
1 Reserve Rights(RSR) į CZK
0.16706774
1 Reserve Rights(RSR) į KWD
د.ك0.002442745
1 Reserve Rights(RSR) į ILS
0.02658988
1 Reserve Rights(RSR) į AOA
Kz7.32751419
1 Reserve Rights(RSR) į BHD
.د.ب0.003019393
1 Reserve Rights(RSR) į BMD
$0.008009
1 Reserve Rights(RSR) į DKK
kr0.05109742
1 Reserve Rights(RSR) į HNL
L0.20991589
1 Reserve Rights(RSR) į MUR
0.3644095
1 Reserve Rights(RSR) į NAD
$0.14079822
1 Reserve Rights(RSR) į NOK
kr0.07952937
1 Reserve Rights(RSR) į NZD
$0.01345512
1 Reserve Rights(RSR) į PAB
B/.0.008009
1 Reserve Rights(RSR) į PGK
K0.03395816
1 Reserve Rights(RSR) į QAR
ر.ق0.02915276
1 Reserve Rights(RSR) į RSD
дин.0.80218144

Reserve Rights išteklius

Išsamesnei Reserve Rights analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Reserve Rights svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Reserve Rights

Kiek Reserve Rights(RSR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RSR kaina USD valiuta yra 0.008009USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RSR į USD kaina?
Dabartinė RSR kaina USD valiuta yra $ 0.008009. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Reserve Rights rinkos kapitalizacija?
RSR rinkos kapitalizacija yra $ 477.95MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RSR apyvartoje?
RSR apyvartoje yra 59.68BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RSR kaina?
RSR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.11894605USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RSR kaina?
RSR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0012473332974USD.
Kokia yra RSR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RSR yra $ 1.94MUSD.
Ar RSR kaina šiais metais kils?
RSR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RSR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:59:25(UTC+8)

Reserve Rights (RSR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

