Reserve Rights (RSR) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieReserve Rights (RSR), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Reserve Rights (RSR) Informacija

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

Oficiali svetainė:
https://reserve.org/
Baltoji knyga:
https://reserve.org/protocol/introduction/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x320623b8e4ff03373931769a31fc52a4e78b5d70

Reserve Rights (RSR) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Reserve Rights (RSR) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 487.40M
Bendra pasiūla:
$ 100.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 59.83B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 814.60M
Visų laikų rekordas:
$ 0.12
Visų laikų minimumas:
$ 0.0012473332974
Dabartinė kaina:
$ 0.008146
Reserve Rights (RSR) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Reserve Rights (RSR) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų RSR tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek RSR tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate RSR tokenomiką, galite peržiūrėti RSR tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.