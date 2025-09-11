OFFICIAL TRUMP (TRUMP) realiojo laiko kaina yra $ 8.829. Per pastarąsias 24 valandas TRUMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.714 iki aukščiausios $ 8.89 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUMP kaina yra $ 75.35181987642682, o žemiausia – $ 1.208445100143142.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUMP per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) rinkos informacija
No.59
$ 1.77B
$ 1.77B$ 1.77B
$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M
$ 8.83B
$ 8.83B$ 8.83B
200.00M
200.00M 200.00M
999,999,993.45
999,999,993.45 999,999,993.45
999,999,300.557706
999,999,300.557706 999,999,300.557706
19.99%
0.04%
SOL
Dabartinė OFFICIAL TRUMP rinkos kapitalizacija yra $ 1.77B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.26M. TRUMP apyvartoje yra 200.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999300.557706. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.83B
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) kainos istorija USD
Stebėkite OFFICIAL TRUMP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00795
-0.09%
30 dienų
$ -0.006
-0.07%
60 dienų
$ -0.883
-9.10%
90 dienų
$ -1.162
-11.64%
OFFICIAL TRUMP kainos pokytis šiandien
Šiandien TRUMP užfiksuotas $ -0.00795 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
OFFICIAL TRUMP 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006 (-0.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
OFFICIAL TRUMP 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRUMP rodiklis pasikeitė $ -0.883 (-9.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
OFFICIAL TRUMP 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.162 (-11.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OFFICIAL TRUMP (TRUMP) pokyčius?
OFFICIAL TRUMP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OFFICIAL TRUMP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti TRUMPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie OFFICIAL TRUMP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OFFICIAL TRUMP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
OFFICIAL TRUMP kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos OFFICIAL TRUMP (TRUMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OFFICIAL TRUMP (TRUMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OFFICIAL TRUMP prognozes.
Supratimas apie OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRUMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Ieškote, kaip nusipirkti OFFICIAL TRUMP? Viskas paprasta ir patogu! OFFICIAL TRUMP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.