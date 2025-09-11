Daugiau apie TRUMP

TRUMP Kainos informacija

TRUMP Oficiali svetainė

TRUMP Tokenomika

TRUMP Kainų prognozė

TRUMP Istorija

TRUMP pirkimo vadovas

TRUMPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

TRUMP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

OFFICIAL TRUMP logotipas

OFFICIAL TRUMP kaina(TRUMP)

1 TRUMP į USD – tiesioginė kaina:

$8.829
$8.829$8.829
-0.09%1D
USD
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:50:01(UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 8.714
$ 8.714$ 8.714
24 val. žemiausia
$ 8.89
$ 8.89$ 8.89
24 val. aukščiausia

$ 8.714
$ 8.714$ 8.714

$ 8.89
$ 8.89$ 8.89

$ 75.35181987642682
$ 75.35181987642682$ 75.35181987642682

$ 1.208445100143142
$ 1.208445100143142$ 1.208445100143142

+0.18%

-0.09%

+6.57%

+6.57%

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) realiojo laiko kaina yra $ 8.829. Per pastarąsias 24 valandas TRUMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.714 iki aukščiausios $ 8.89 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRUMP kaina yra $ 75.35181987642682, o žemiausia – $ 1.208445100143142.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRUMP per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) rinkos informacija

No.59

$ 1.77B
$ 1.77B$ 1.77B

$ 5.26M
$ 5.26M$ 5.26M

$ 8.83B
$ 8.83B$ 8.83B

200.00M
200.00M 200.00M

999,999,993.45
999,999,993.45 999,999,993.45

999,999,300.557706
999,999,300.557706 999,999,300.557706

19.99%

0.04%

SOL

Dabartinė OFFICIAL TRUMP rinkos kapitalizacija yra $ 1.77B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.26M. TRUMP apyvartoje yra 200.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999300.557706. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.83B

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) kainos istorija USD

Stebėkite OFFICIAL TRUMP kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00795-0.09%
30 dienų$ -0.006-0.07%
60 dienų$ -0.883-9.10%
90 dienų$ -1.162-11.64%
OFFICIAL TRUMP kainos pokytis šiandien

Šiandien TRUMP užfiksuotas $ -0.00795 (-0.09%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

OFFICIAL TRUMP 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.006 (-0.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

OFFICIAL TRUMP 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TRUMP rodiklis pasikeitė $ -0.883 (-9.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

OFFICIAL TRUMP 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -1.162 (-11.64%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir OFFICIAL TRUMP (TRUMP) pokyčius?

Peržiūrėkite OFFICIAL TRUMP kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

the official Trump memecoin

OFFICIAL TRUMP galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų OFFICIAL TRUMP investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TRUMPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie OFFICIAL TRUMP mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti OFFICIAL TRUMP, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

OFFICIAL TRUMP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos OFFICIAL TRUMP (TRUMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų OFFICIAL TRUMP (TRUMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes OFFICIAL TRUMP prognozes.

Peržiūrėkite OFFICIAL TRUMP kainos prognozę dabar!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika

Supratimas apie OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRUMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Ieškote, kaip nusipirkti OFFICIAL TRUMP? Viskas paprasta ir patogu! OFFICIAL TRUMP lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TRUMP į vietos valiutas

1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į VND
232,335.135
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į AUD
A$13.33179
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į GBP
6.44517
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į EUR
7.50465
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į USD
$8.829
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į MYR
RM37.25838
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į TRY
364.46112
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į JPY
¥1,297.863
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į ARS
ARS$12,576.9105
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į RUB
745.96221
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į INR
779.42412
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į IDR
Rp144,737.68176
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į KRW
12,296.58975
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į PHP
505.54854
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į EGP
￡E.425.20464
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į BRL
R$47.6766
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į CAD
C$12.18402
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į BDT
1,075.3722
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į NGN
13,316.69241
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į COP
$34,623.45324
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į ZAR
R.154.59579
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į UAH
364.46112
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į VES
Bs1,377.324
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į CLP
$8,484.669
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į PKR
Rs2,507.52429
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į KZT
4,759.53732
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į THB
฿280.7622
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į TWD
NT$268.04844
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į AED
د.إ32.40243
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į CHF
Fr6.97491
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į HKD
HK$68.68962
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į AMD
֏3,373.64919
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į MAD
.د.م79.72587
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į MXN
$164.30769
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į SAR
ريال33.10875
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į PLN
32.13756
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į RON
лв38.22957
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į SEK
kr82.63944
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į BGN
лв14.74443
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į HUF
Ft2,969.72244
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į CZK
184.26123
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į KWD
د.ك2.692845
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į ILS
29.31228
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į AOA
Kz8,048.25153
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į BHD
.د.ب3.328533
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į BMD
$8.829
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į DKK
kr56.32902
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į HNL
L231.40809
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į MUR
402.24924
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į NAD
$155.21382
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į NOK
kr87.76026
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į NZD
$14.83272
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į PAB
B/.8.829
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į PGK
K37.43496
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į QAR
ر.ق32.13756
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) į RSD
дин.884.57751

OFFICIAL TRUMP išteklius

Išsamesnei OFFICIAL TRUMP analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali OFFICIAL TRUMP svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie OFFICIAL TRUMP

Kiek OFFICIAL TRUMP(TRUMP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRUMP kaina USD valiuta yra 8.829USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRUMP į USD kaina?
Dabartinė TRUMP kaina USD valiuta yra $ 8.829. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra OFFICIAL TRUMP rinkos kapitalizacija?
TRUMP rinkos kapitalizacija yra $ 1.77BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRUMP apyvartoje?
TRUMP apyvartoje yra 200.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRUMP kaina?
TRUMP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 75.35181987642682USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRUMP kaina?
TRUMP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.208445100143142USD.
Kokia yra TRUMP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRUMP yra $ 5.26MUSD.
Ar TRUMP kaina šiais metais kils?
TRUMP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRUMP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:50:01(UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis