Daugiau apie REI

REI Kainos informacija

REI Oficiali svetainė

REI Tokenomika

REI Kainų prognozė

REI Istorija

REI pirkimo vadovas

REIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

REI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

REI Network logotipas

REI Network kaina(REI)

1 REI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01717
$0.01717$0.01717
-0.63%1D
USD
REI Network (REI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:57:22(UTC+8)

REI Network (REI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01691
$ 0.01691$ 0.01691
24 val. žemiausia
$ 0.01812
$ 0.01812$ 0.01812
24 val. aukščiausia

$ 0.01691
$ 0.01691$ 0.01691

$ 0.01812
$ 0.01812$ 0.01812

$ 0.3574708591914533
$ 0.3574708591914533$ 0.3574708591914533

$ 0.013414807506717278
$ 0.013414807506717278$ 0.013414807506717278

+0.40%

-0.63%

+6.25%

+6.25%

REI Network (REI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01716. Per pastarąsias 24 valandas REI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01691 iki aukščiausios $ 0.01812 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REI kaina yra $ 0.3574708591914533, o žemiausia – $ 0.013414807506717278.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REI per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

REI Network (REI) rinkos informacija

No.988

$ 16.30M
$ 16.30M$ 16.30M

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 17.16M
$ 17.16M$ 17.16M

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

REI

Dabartinė REI Network rinkos kapitalizacija yra $ 16.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.25M. REI apyvartoje yra 950.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.16M

REI Network (REI) kainos istorija USD

Stebėkite REI Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0001089-0.63%
30 dienų$ -0.00102-5.62%
60 dienų$ +0.00029+1.71%
90 dienų$ +0.0008+4.88%
REI Network kainos pokytis šiandien

Šiandien REI užfiksuotas $ -0.0001089 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

REI Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00102 (-5.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

REI Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REI rodiklis pasikeitė $ +0.00029 (+1.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

REI Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0008 (+4.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir REI Network (REI) pokyčius?

Peržiūrėkite REI Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra REI Network (REI)

REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

REI Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų REI Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti REIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie REI Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti REI Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

REI Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos REI Network (REI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų REI Network (REI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes REI Network prognozes.

Peržiūrėkite REI Network kainos prognozę dabar!

REI Network (REI) Tokenomika

Supratimas apie REI Network (REI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie REIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti REI Network (REI)

Ieškote, kaip nusipirkti REI Network? Viskas paprasta ir patogu! REI Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

REI į vietos valiutas

1 REI Network(REI) į VND
451.5654
1 REI Network(REI) į AUD
A$0.0259116
1 REI Network(REI) į GBP
0.0125268
1 REI Network(REI) į EUR
0.014586
1 REI Network(REI) į USD
$0.01716
1 REI Network(REI) į MYR
RM0.0724152
1 REI Network(REI) į TRY
0.7083648
1 REI Network(REI) į JPY
¥2.52252
1 REI Network(REI) į ARS
ARS$24.44442
1 REI Network(REI) į RUB
1.45002
1 REI Network(REI) į INR
1.5124824
1 REI Network(REI) į IDR
Rp281.3114304
1 REI Network(REI) į KRW
23.8664712
1 REI Network(REI) į PHP
0.9805224
1 REI Network(REI) į EGP
￡E.0.826254
1 REI Network(REI) į BRL
R$0.092664
1 REI Network(REI) į CAD
C$0.0236808
1 REI Network(REI) į BDT
2.090088
1 REI Network(REI) į NGN
25.8822564
1 REI Network(REI) į COP
$67.2939696
1 REI Network(REI) į ZAR
R.0.2999568
1 REI Network(REI) į UAH
0.7083648
1 REI Network(REI) į VES
Bs2.67696
1 REI Network(REI) į CLP
$16.49076
1 REI Network(REI) į PKR
Rs4.8736116
1 REI Network(REI) į KZT
9.2506128
1 REI Network(REI) į THB
฿0.5451732
1 REI Network(REI) į TWD
NT$0.520806
1 REI Network(REI) į AED
د.إ0.0629772
1 REI Network(REI) į CHF
Fr0.0135564
1 REI Network(REI) į HKD
HK$0.1335048
1 REI Network(REI) į AMD
֏6.5570076
1 REI Network(REI) į MAD
.د.م0.1549548
1 REI Network(REI) į MXN
$0.3190044
1 REI Network(REI) į SAR
ريال0.06435
1 REI Network(REI) į PLN
0.0624624
1 REI Network(REI) į RON
лв0.0743028
1 REI Network(REI) į SEK
kr0.1602744
1 REI Network(REI) į BGN
лв0.0286572
1 REI Network(REI) į HUF
Ft5.7661032
1 REI Network(REI) į CZK
0.357786
1 REI Network(REI) į KWD
د.ك0.0052338
1 REI Network(REI) į ILS
0.0569712
1 REI Network(REI) į AOA
Kz15.6998556
1 REI Network(REI) į BHD
.د.ب0.00646932
1 REI Network(REI) į BMD
$0.01716
1 REI Network(REI) į DKK
kr0.1094808
1 REI Network(REI) į HNL
L0.4497636
1 REI Network(REI) į MUR
0.78078
1 REI Network(REI) į NAD
$0.3016728
1 REI Network(REI) į NOK
kr0.1703988
1 REI Network(REI) į NZD
$0.0288288
1 REI Network(REI) į PAB
B/.0.01716
1 REI Network(REI) į PGK
K0.0727584
1 REI Network(REI) į QAR
ر.ق0.0624624
1 REI Network(REI) į RSD
дин.1.7182308

REI Network išteklius

Išsamesnei REI Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali REI Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie REI Network

Kiek REI Network(REI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REI kaina USD valiuta yra 0.01716USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REI į USD kaina?
Dabartinė REI kaina USD valiuta yra $ 0.01716. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra REI Network rinkos kapitalizacija?
REI rinkos kapitalizacija yra $ 16.30MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REI apyvartoje?
REI apyvartoje yra 950.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REI kaina?
REI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3574708591914533USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REI kaina?
REI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.013414807506717278USD.
Kokia yra REI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REI yra $ 1.25MUSD.
Ar REI kaina šiais metais kils?
REI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:57:22(UTC+8)

REI Network (REI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

REI-į-USD skaičiuoklė

Suma

REI
REI
USD
USD

1 REI = 0.01716 USD

Prekiauti REI

REIUSDT
$0.01717
$0.01717$0.01717
-0.75%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis