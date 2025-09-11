REI Network (REI) realiojo laiko kaina yra $ 0.01716. Per pastarąsias 24 valandas REI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01691 iki aukščiausios $ 0.01812 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REI kaina yra $ 0.3574708591914533, o žemiausia – $ 0.013414807506717278.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REI per pastarąją valandą pasikeitė +0.40%, per 24 valandas – -0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
REI Network (REI) rinkos informacija
No.988
$ 16.30M
$ 16.30M$ 16.30M
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
$ 17.16M
$ 17.16M$ 17.16M
950.00M
950.00M 950.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
REI
Dabartinė REI Network rinkos kapitalizacija yra $ 16.30M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.25M. REI apyvartoje yra 950.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.16M
REI Network (REI) kainos istorija USD
Stebėkite REI Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0001089
-0.63%
30 dienų
$ -0.00102
-5.62%
60 dienų
$ +0.00029
+1.71%
90 dienų
$ +0.0008
+4.88%
REI Network kainos pokytis šiandien
Šiandien REI užfiksuotas $ -0.0001089 (-0.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
REI Network 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00102 (-5.62%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
REI Network 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REI rodiklis pasikeitė $ +0.00029 (+1.71% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
REI Network 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0008 (+4.88%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir REI Network (REI) pokyčius?
REI Network（GXChain2.0） is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.
