PLEARN (PLN) realiojo laiko kaina yra $ 0.019. Per pastarąsias 24 valandas PLN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.019 iki aukščiausios $ 0.0193 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLN kaina yra $ 0.13629674047096693, o žemiausia – $ 0.018491095641629013.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PLEARN (PLN) rinkos informacija
Dabartinė PLEARN rinkos kapitalizacija yra $ 1.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.43K. PLN apyvartoje yra 86.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 343969593.2933345. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.30M
PLEARN (PLN) kainos istorija USD
Stebėkite PLEARN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002483
-1.29%
30 dienų
$ -0.00269
-12.41%
60 dienų
$ -0.00595
-23.85%
90 dienų
$ -0.00814
-30.00%
PLEARN kainos pokytis šiandien
Šiandien PLN užfiksuotas $ -0.0002483 (-1.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PLEARN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00269 (-12.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PLEARN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PLN rodiklis pasikeitė $ -0.00595 (-23.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PLEARN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00814 (-30.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PLEARN (PLN) pokyčius?
The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.
PLEARN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PLEARN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PLNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie PLEARN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PLEARN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
PLEARN kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PLEARN (PLN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PLEARN (PLN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PLEARN prognozes.
Supratimas apie PLEARN (PLN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti PLEARN (PLN)
Ieškote, kaip nusipirkti PLEARN? Viskas paprasta ir patogu! PLEARN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.