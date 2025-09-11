Daugiau apie PLN

PLEARN logotipas

PLEARN kaina(PLN)

1 PLN į USD – tiesioginė kaina:

$0.019
$0.019$0.019
-1.29%1D
USD
PLEARN (PLN) kainos grafikas realiu laiku
PLEARN (PLN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.019
$ 0.019$ 0.019
24 val. žemiausia
$ 0.0193
$ 0.0193$ 0.0193
24 val. aukščiausia

$ 0.019
$ 0.019$ 0.019

$ 0.0193
$ 0.0193$ 0.0193

$ 0.13629674047096693
$ 0.13629674047096693$ 0.13629674047096693

$ 0.018491095641629013
$ 0.018491095641629013$ 0.018491095641629013

0.00%

-1.29%

-2.62%

-2.62%

PLEARN (PLN) realiojo laiko kaina yra $ 0.019. Per pastarąsias 24 valandas PLN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.019 iki aukščiausios $ 0.0193 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PLN kaina yra $ 0.13629674047096693, o žemiausia – $ 0.018491095641629013.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PLN per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -1.29%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

PLEARN (PLN) rinkos informacija

No.1943

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 59.43K
$ 59.43K$ 59.43K

$ 13.30M
$ 13.30M$ 13.30M

86.06M
86.06M 86.06M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

343,969,593.2933345
343,969,593.2933345 343,969,593.2933345

12.29%

BSC

Dabartinė PLEARN rinkos kapitalizacija yra $ 1.64M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 59.43K. PLN apyvartoje yra 86.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 343969593.2933345. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.30M

PLEARN (PLN) kainos istorija USD

Stebėkite PLEARN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002483-1.29%
30 dienų$ -0.00269-12.41%
60 dienų$ -0.00595-23.85%
90 dienų$ -0.00814-30.00%
PLEARN kainos pokytis šiandien

Šiandien PLN užfiksuotas $ -0.0002483 (-1.29%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

PLEARN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00269 (-12.41%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

PLEARN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PLN rodiklis pasikeitė $ -0.00595 (-23.85% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

PLEARN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00814 (-30.00%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PLEARN (PLN) pokyčius?

Peržiūrėkite PLEARN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra PLEARN (PLN)

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

PLEARN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų PLEARN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PLNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie PLEARN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti PLEARN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

PLEARN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos PLEARN (PLN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PLEARN (PLN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PLEARN prognozes.

Peržiūrėkite PLEARN kainos prognozę dabar!

PLEARN (PLN) Tokenomika

Supratimas apie PLEARN (PLN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PLNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti PLEARN (PLN)

Ieškote, kaip nusipirkti PLEARN? Viskas paprasta ir patogu! PLEARN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PLN į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie PLEARN

Kiek PLEARN(PLN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PLN kaina USD valiuta yra 0.019USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PLN į USD kaina?
Dabartinė PLN kaina USD valiuta yra $ 0.019. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra PLEARN rinkos kapitalizacija?
PLN rinkos kapitalizacija yra $ 1.64MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PLN apyvartoje?
PLN apyvartoje yra 86.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PLN kaina?
PLN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.13629674047096693USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PLN kaina?
PLN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.018491095641629013USD.
Kokia yra PLN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PLN yra $ 59.43KUSD.
Ar PLN kaina šiais metais kils?
PLN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PLN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
PLEARN (PLN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

