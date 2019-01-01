PLEARN (PLN) Tokenomika

PLEARN (PLN) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiePLEARN (PLN), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
PLEARN (PLN) Informacija

The Revolutionary Revamp of PLN: Bridging Luxury and Digital Assets. In an era where the boundaries between the digital and real worlds are rapidly blurring, PLN is setting a new standard by revamping its cryptocurrency token into a revolutionary asset that marries luxury with cutting-edge technology.

Oficiali svetainė:
https://www.plearn.finance
Baltoji knyga:
https://app.plearnclub.com/PLEARN-Whitepaper.pdf
Blokų naršyklė:
https://bscscan.com/token/0xBe0D3526fc797583Dada3F30BC390013062A048B

PLEARN (PLN) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius PLEARN (PLN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.64M
$ 1.64M
Bendra pasiūla:
$ 343.97M
$ 343.97M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 86.06M
$ 86.06M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 13.37M
$ 13.37M
Visų laikų rekordas:
$ 0.355
$ 0.355
Visų laikų minimumas:
$ 0.018491095641629013
$ 0.018491095641629013
Dabartinė kaina:
$ 0.0191
$ 0.0191

PLEARN (PLN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti PLEARN (PLN) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PLN tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PLN tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PLN tokenomiką, galite peržiūrėti PLN tokeno kainą realiuoju laiku!

Kaip pirkti PLN

Norite įtraukti PLEARN (PLN) į savo portfelį? MEXC palaiko įvairius PLN pirkimo būdus, įskaitant kreditines korteles, banko pavedimus ir tarpusavio prekybą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC leidžia lengvai ir saugiai pirkti kriptovaliutas.

PLEARN (PLN) Kainų istorija

PLN kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

PLN kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda PLN? Mūsų PLN kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.