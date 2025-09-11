Daugiau apie ONT

Ontology Token logotipas

Ontology Token kaina(ONT)

1 ONT į USD – tiesioginė kaina:

-0.14%1D
USD
Ontology Token (ONT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:46:56(UTC+8)

Ontology Token (ONT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.07%

-0.13%

+2.61%

+2.61%

Ontology Token (ONT) realiojo laiko kaina yra $ 0.1414. Per pastarąsias 24 valandas ONT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1381 iki aukščiausios $ 0.1423 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ONT kaina yra $ 11.176600456237793, o žemiausia – $ 0.1058056271007376.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ONT per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ontology Token (ONT) rinkos informacija

No.315

91.46%

2018-02-26 00:00:00

ONT

Dabartinė Ontology Token rinkos kapitalizacija yra $ 129.34M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 466.96K. ONT apyvartoje yra 914.70M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.40M

Ontology Token (ONT) kainos istorija USD

Stebėkite Ontology Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000198-0.13%
30 dienų$ +0.004+2.91%
60 dienų$ +0.0005+0.35%
90 dienų$ +0.0147+11.60%
Ontology Token kainos pokytis šiandien

Šiandien ONT užfiksuotas $ -0.000198 (-0.13%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Ontology Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.004 (+2.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Ontology Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ONT rodiklis pasikeitė $ +0.0005 (+0.35% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Ontology Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0147 (+11.60%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Ontology Token (ONT) pokyčius?

Peržiūrėkite Ontology Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Ontology Token (ONT)

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

Ontology Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Ontology Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ONTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Ontology Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Ontology Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Ontology Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ontology Token (ONT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ontology Token (ONT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ontology Token prognozes.

Peržiūrėkite Ontology Token kainos prognozę dabar!

Ontology Token (ONT) Tokenomika

Supratimas apie Ontology Token (ONT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ONTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Ontology Token (ONT)

Ieškote, kaip nusipirkti Ontology Token? Viskas paprasta ir patogu! Ontology Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ONT į vietos valiutas

1 Ontology Token(ONT) į VND
1 Ontology Token(ONT) į AUD
1 Ontology Token(ONT) į GBP
1 Ontology Token(ONT) į EUR
1 Ontology Token(ONT) į USD
1 Ontology Token(ONT) į MYR
1 Ontology Token(ONT) į TRY
1 Ontology Token(ONT) į JPY
1 Ontology Token(ONT) į ARS
1 Ontology Token(ONT) į RUB
1 Ontology Token(ONT) į INR
1 Ontology Token(ONT) į IDR
1 Ontology Token(ONT) į KRW
1 Ontology Token(ONT) į PHP
1 Ontology Token(ONT) į EGP
1 Ontology Token(ONT) į BRL
1 Ontology Token(ONT) į CAD
1 Ontology Token(ONT) į BDT
1 Ontology Token(ONT) į NGN
1 Ontology Token(ONT) į COP
1 Ontology Token(ONT) į ZAR
1 Ontology Token(ONT) į UAH
1 Ontology Token(ONT) į VES
1 Ontology Token(ONT) į CLP
1 Ontology Token(ONT) į PKR
1 Ontology Token(ONT) į KZT
1 Ontology Token(ONT) į THB
1 Ontology Token(ONT) į TWD
1 Ontology Token(ONT) į AED
1 Ontology Token(ONT) į CHF
1 Ontology Token(ONT) į HKD
1 Ontology Token(ONT) į AMD
1 Ontology Token(ONT) į MAD
1 Ontology Token(ONT) į MXN
1 Ontology Token(ONT) į SAR
1 Ontology Token(ONT) į PLN
1 Ontology Token(ONT) į RON
1 Ontology Token(ONT) į SEK
1 Ontology Token(ONT) į BGN
1 Ontology Token(ONT) į HUF
1 Ontology Token(ONT) į CZK
1 Ontology Token(ONT) į KWD
1 Ontology Token(ONT) į ILS
1 Ontology Token(ONT) į AOA
1 Ontology Token(ONT) į BHD
1 Ontology Token(ONT) į BMD
1 Ontology Token(ONT) į DKK
1 Ontology Token(ONT) į HNL
1 Ontology Token(ONT) į MUR
1 Ontology Token(ONT) į NAD
1 Ontology Token(ONT) į NOK
1 Ontology Token(ONT) į NZD
1 Ontology Token(ONT) į PAB
1 Ontology Token(ONT) į PGK
1 Ontology Token(ONT) į QAR
1 Ontology Token(ONT) į RSD
дин.14.158382

Ontology Token išteklius

Išsamesnei Ontology Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Ontology Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ontology Token

Kiek Ontology Token(ONT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ONT kaina USD valiuta yra 0.1414USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ONT į USD kaina?
Dabartinė ONT kaina USD valiuta yra $ 0.1414. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ontology Token rinkos kapitalizacija?
ONT rinkos kapitalizacija yra $ 129.34MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ONT apyvartoje?
ONT apyvartoje yra 914.70MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ONT kaina?
ONT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.176600456237793USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ONT kaina?
ONT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.1058056271007376USD.
Kokia yra ONT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ONT yra $ 466.96KUSD.
Ar ONT kaina šiais metais kils?
ONT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ONT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Ontology Token (ONT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

