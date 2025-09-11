Daugiau apie XAI

XAI Kainos informacija

XAI Baltoji knyga

XAI Oficiali svetainė

XAI Tokenomika

XAI Kainų prognozė

XAI Istorija

XAI pirkimo vadovas

XAIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

XAI Spot

XAI USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Xai logotipas

Xai kaina(XAI)

1 XAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.05426
$0.05426$0.05426
+7.06%1D
USD
Xai (XAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:10:30(UTC+8)

Xai (XAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04913
$ 0.04913$ 0.04913
24 val. žemiausia
$ 0.05588
$ 0.05588$ 0.05588
24 val. aukščiausia

$ 0.04913
$ 0.04913$ 0.04913

$ 0.05588
$ 0.05588$ 0.05588

$ 1.5967215506622041
$ 1.5967215506622041$ 1.5967215506622041

$ 0.03866533668546428
$ 0.03866533668546428$ 0.03866533668546428

+2.34%

+7.06%

+18.74%

+18.74%

Xai (XAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.05422. Per pastarąsias 24 valandas XAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04913 iki aukščiausios $ 0.05588 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XAI kaina yra $ 1.5967215506622041, o žemiausia – $ 0.03866533668546428.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XAI per pastarąją valandą pasikeitė +2.34%, per 24 valandas – +7.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Xai (XAI) rinkos informacija

No.412

$ 93.74M
$ 93.74M$ 93.74M

$ 5.05M
$ 5.05M$ 5.05M

$ 135.55M
$ 135.55M$ 135.55M

1.73B
1.73B 1.73B

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

2,000,735,288.220806
2,000,735,288.220806 2,000,735,288.220806

69.15%

ARB

Dabartinė Xai rinkos kapitalizacija yra $ 93.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.05M. XAI apyvartoje yra 1.73B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000735288.220806. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 135.55M

Xai (XAI) kainos istorija USD

Stebėkite Xai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0035781+7.06%
30 dienų$ +0.00325+6.37%
60 dienų$ -0.00606-10.06%
90 dienų$ -0.00264-4.65%
Xai kainos pokytis šiandien

Šiandien XAI užfiksuotas $ +0.0035781 (+7.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Xai 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00325 (+6.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Xai 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XAI rodiklis pasikeitė $ -0.00606 (-10.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Xai 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00264 (-4.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Xai (XAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Xai kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Xai (XAI)

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Xai galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Xai investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Xai mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Xai, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Xai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Xai (XAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xai (XAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xai prognozes.

Peržiūrėkite Xai kainos prognozę dabar!

Xai (XAI) Tokenomika

Supratimas apie Xai (XAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Xai (XAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Xai? Viskas paprasta ir patogu! Xai lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XAI į vietos valiutas

1 Xai(XAI) į VND
1,426.7993
1 Xai(XAI) į AUD
A$0.0818722
1 Xai(XAI) į GBP
0.0395806
1 Xai(XAI) į EUR
0.046087
1 Xai(XAI) į USD
$0.05422
1 Xai(XAI) į MYR
RM0.2288084
1 Xai(XAI) į TRY
2.2387438
1 Xai(XAI) į JPY
¥7.97034
1 Xai(XAI) į ARS
ARS$77.23639
1 Xai(XAI) į RUB
4.6260504
1 Xai(XAI) į INR
4.7887104
1 Xai(XAI) į IDR
Rp888.8523168
1 Xai(XAI) į KRW
75.514905
1 Xai(XAI) į PHP
3.1002996
1 Xai(XAI) į EGP
￡E.2.6112352
1 Xai(XAI) į BRL
R$0.292788
1 Xai(XAI) į CAD
C$0.0748236
1 Xai(XAI) į BDT
6.603996
1 Xai(XAI) į NGN
81.7794838
1 Xai(XAI) į COP
$212.6269832
1 Xai(XAI) į ZAR
R.0.9510188
1 Xai(XAI) į UAH
2.2382016
1 Xai(XAI) į VES
Bs8.45832
1 Xai(XAI) į CLP
$52.10542
1 Xai(XAI) į PKR
Rs15.3990222
1 Xai(XAI) į KZT
29.2289176
1 Xai(XAI) į THB
฿1.7247382
1 Xai(XAI) į TWD
NT$1.6434082
1 Xai(XAI) į AED
د.إ0.1989874
1 Xai(XAI) į CHF
Fr0.0428338
1 Xai(XAI) į HKD
HK$0.4218316
1 Xai(XAI) į AMD
֏20.7180042
1 Xai(XAI) į MAD
.د.م0.4896066
1 Xai(XAI) į MXN
$1.0101186
1 Xai(XAI) į SAR
ريال0.203325
1 Xai(XAI) į PLN
0.1973608
1 Xai(XAI) į RON
лв0.2347726
1 Xai(XAI) į SEK
kr0.506957
1 Xai(XAI) į BGN
лв0.0905474
1 Xai(XAI) į HUF
Ft18.2249686
1 Xai(XAI) į CZK
1.1321136
1 Xai(XAI) į KWD
د.ك0.0165371
1 Xai(XAI) į ILS
0.1805526
1 Xai(XAI) į AOA
Kz49.4253254
1 Xai(XAI) į BHD
.د.ب0.02044094
1 Xai(XAI) į BMD
$0.05422
1 Xai(XAI) į DKK
kr0.3459236
1 Xai(XAI) į HNL
L1.4211062
1 Xai(XAI) į MUR
2.4702632
1 Xai(XAI) į NAD
$0.9531876
1 Xai(XAI) į NOK
kr0.5378624
1 Xai(XAI) į NZD
$0.0910896
1 Xai(XAI) į PAB
B/.0.05422
1 Xai(XAI) į PGK
K0.2298928
1 Xai(XAI) į QAR
ر.ق0.1973608
1 Xai(XAI) į RSD
дин.5.4339284

Xai išteklius

Išsamesnei Xai analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Xai svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Xai

Kiek Xai(XAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XAI kaina USD valiuta yra 0.05422USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XAI į USD kaina?
Dabartinė XAI kaina USD valiuta yra $ 0.05422. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Xai rinkos kapitalizacija?
XAI rinkos kapitalizacija yra $ 93.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XAI apyvartoje?
XAI apyvartoje yra 1.73BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XAI kaina?
XAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.5967215506622041USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XAI kaina?
XAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03866533668546428USD.
Kokia yra XAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XAI yra $ 5.05MUSD.
Ar XAI kaina šiais metais kils?
XAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:10:30(UTC+8)

Xai (XAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

XAI-į-USD skaičiuoklė

Suma

XAI
XAI
USD
USD

1 XAI = 0.05422 USD

Prekiauti XAI

XAIUSDT
$0.05426
$0.05426$0.05426
+7.06%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis