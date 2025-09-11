Xai (XAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.05422. Per pastarąsias 24 valandas XAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04913 iki aukščiausios $ 0.05588 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XAI kaina yra $ 1.5967215506622041, o žemiausia – $ 0.03866533668546428.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XAI per pastarąją valandą pasikeitė +2.34%, per 24 valandas – +7.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +18.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Xai (XAI) rinkos informacija
No.412
$ 93.74M
$ 93.74M$ 93.74M
$ 5.05M
$ 5.05M$ 5.05M
$ 135.55M
$ 135.55M$ 135.55M
1.73B
1.73B 1.73B
2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000
2,000,735,288.220806
2,000,735,288.220806 2,000,735,288.220806
69.15%
ARB
Dabartinė Xai rinkos kapitalizacija yra $ 93.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.05M. XAI apyvartoje yra 1.73B vienetų, o bendras kiekis siekia 2000735288.220806. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 135.55M
Xai (XAI) kainos istorija USD
Stebėkite Xai kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0035781
+7.06%
30 dienų
$ +0.00325
+6.37%
60 dienų
$ -0.00606
-10.06%
90 dienų
$ -0.00264
-4.65%
Xai kainos pokytis šiandien
Šiandien XAI užfiksuotas $ +0.0035781 (+7.06%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Xai 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00325 (+6.37%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Xai 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XAI rodiklis pasikeitė $ -0.00606 (-10.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Xai 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00264 (-4.65%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Xai (XAI) pokyčius?
Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.
Xai galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Xai investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Xai mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Xai, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Xai kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Xai (XAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xai (XAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xai prognozes.
Supratimas apie Xai (XAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Xai (XAI)
Ieškote, kaip nusipirkti Xai? Viskas paprasta ir patogu! Xai lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.