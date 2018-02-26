ONT

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

VardasONT

ReitingasNo.335

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.63%

Cirkuliuojantis kiekis914,697,857

Maksimali pasiūla1,000,000,000

Bendra pasiūla1,000,000,000

Cirkuliacijos norma0.9146%

Išleidimo data2018-02-26 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.2 USDT

Visų laikų rekordas11.176600456237793,2018-05-03

Mažiausia kaina0.1058056271007376,2025-06-22

Vieša blokų grandinėONT

