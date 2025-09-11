Across Protocol (ACX) realiojo laiko kaina yra $ 0.14139. Per pastarąsias 24 valandas ACX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.13712 iki aukščiausios $ 0.14229 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACX kaina yra $ 1.7394538371572816, o žemiausia – $ 0.03506312954269173.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACX per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Across Protocol (ACX) rinkos informacija
Dabartinė Across Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 86.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 477.62K. ACX apyvartoje yra 609.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.39M
Across Protocol (ACX) kainos istorija USD
Stebėkite Across Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0005777
+0.41%
30 dienų
$ -0.04261
-23.16%
60 dienų
$ -0.0245
-14.77%
90 dienų
$ -0.01565
-9.97%
Across Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien ACX užfiksuotas $ +0.0005777 (+0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Across Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04261 (-23.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Across Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACX rodiklis pasikeitė $ -0.0245 (-14.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Across Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01565 (-9.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Across Protocol (ACX) pokyčius?
Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers.
It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.
Across Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Across Protocol (ACX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Across Protocol (ACX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Across Protocol prognozes.
Supratimas apie Across Protocol (ACX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Across Protocol (ACX)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.