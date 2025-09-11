Daugiau apie ACX

Across Protocol logotipas

Across Protocol kaina(ACX)

1 ACX į USD – tiesioginė kaina:

+0.41%1D
USD
Across Protocol (ACX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:57(UTC+8)

Across Protocol (ACX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.18%

+0.41%

-0.22%

-0.22%

Across Protocol (ACX) realiojo laiko kaina yra $ 0.14139. Per pastarąsias 24 valandas ACX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.13712 iki aukščiausios $ 0.14229 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ACX kaina yra $ 1.7394538371572816, o žemiausia – $ 0.03506312954269173.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ACX per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Across Protocol (ACX) rinkos informacija

No.421

60.99%

ETH

Dabartinė Across Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 86.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 477.62K. ACX apyvartoje yra 609.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 141.39M

Across Protocol (ACX) kainos istorija USD

Stebėkite Across Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0005777+0.41%
30 dienų$ -0.04261-23.16%
60 dienų$ -0.0245-14.77%
90 dienų$ -0.01565-9.97%
Across Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien ACX užfiksuotas $ +0.0005777 (+0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Across Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.04261 (-23.16%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Across Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, ACX rodiklis pasikeitė $ -0.0245 (-14.77% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Across Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01565 (-9.97%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Across Protocol (ACX) pokyčius?

Peržiūrėkite Across Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Across Protocol (ACX)

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

Across Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Across Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ACXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Across Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Across Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Across Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Across Protocol (ACX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Across Protocol (ACX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Across Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Across Protocol kainos prognozę dabar!

Across Protocol (ACX) Tokenomika

Supratimas apie Across Protocol (ACX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ACXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Across Protocol (ACX)

Ieškote, kaip nusipirkti Across Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Across Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

ACX į vietos valiutas

1 Across Protocol(ACX) į VND
3,720.67785
1 Across Protocol(ACX) į AUD
A$0.2134989
1 Across Protocol(ACX) į GBP
0.1032147
1 Across Protocol(ACX) į EUR
0.1201815
1 Across Protocol(ACX) į USD
$0.14139
1 Across Protocol(ACX) į MYR
RM0.5966658
1 Across Protocol(ACX) į TRY
5.8365792
1 Across Protocol(ACX) į JPY
¥20.78433
1 Across Protocol(ACX) į ARS
ARS$201.410055
1 Across Protocol(ACX) į RUB
11.947455
1 Across Protocol(ACX) į INR
12.4621146
1 Across Protocol(ACX) į IDR
Rp2,317.8684816
1 Across Protocol(ACX) į KRW
196.3737432
1 Across Protocol(ACX) į PHP
8.0790246
1 Across Protocol(ACX) į EGP
￡E.6.8065146
1 Across Protocol(ACX) į BRL
R$0.763506
1 Across Protocol(ACX) į CAD
C$0.1951182
1 Across Protocol(ACX) į BDT
17.221302
1 Across Protocol(ACX) į NGN
213.2571231
1 Across Protocol(ACX) į COP
$554.4693684
1 Across Protocol(ACX) į ZAR
R.2.4729111
1 Across Protocol(ACX) į UAH
5.8365792
1 Across Protocol(ACX) į VES
Bs22.05684
1 Across Protocol(ACX) į CLP
$135.87579
1 Across Protocol(ACX) į PKR
Rs40.1561739
1 Across Protocol(ACX) į KZT
76.2205212
1 Across Protocol(ACX) į THB
฿4.4933742
1 Across Protocol(ACX) į TWD
NT$4.2911865
1 Across Protocol(ACX) į AED
د.إ0.5189013
1 Across Protocol(ACX) į CHF
Fr0.1116981
1 Across Protocol(ACX) į HKD
HK$1.1000142
1 Across Protocol(ACX) į AMD
֏54.0265329
1 Across Protocol(ACX) į MAD
.د.م1.2767517
1 Across Protocol(ACX) į MXN
$2.6284401
1 Across Protocol(ACX) į SAR
ريال0.5302125
1 Across Protocol(ACX) į PLN
0.5146596
1 Across Protocol(ACX) į RON
лв0.6122187
1 Across Protocol(ACX) į SEK
kr1.3219965
1 Across Protocol(ACX) į BGN
лв0.2361213
1 Across Protocol(ACX) į HUF
Ft47.5254207
1 Across Protocol(ACX) į CZK
2.9493954
1 Across Protocol(ACX) į KWD
د.ك0.04312395
1 Across Protocol(ACX) į ILS
0.4694148
1 Across Protocol(ACX) į AOA
Kz129.3591249
1 Across Protocol(ACX) į BHD
.د.ب0.05330403
1 Across Protocol(ACX) į BMD
$0.14139
1 Across Protocol(ACX) į DKK
kr0.9020682
1 Across Protocol(ACX) į HNL
L3.7058319
1 Across Protocol(ACX) į MUR
6.433245
1 Across Protocol(ACX) į NAD
$2.4856362
1 Across Protocol(ACX) į NOK
kr1.4040027
1 Across Protocol(ACX) į NZD
$0.2375352
1 Across Protocol(ACX) į PAB
B/.0.14139
1 Across Protocol(ACX) į PGK
K0.5994936
1 Across Protocol(ACX) į QAR
ر.ق0.5146596
1 Across Protocol(ACX) į RSD
дин.14.1616224

Across Protocol išteklius

Išsamesnei Across Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Across Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Across Protocol

Kiek Across Protocol(ACX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ACX kaina USD valiuta yra 0.14139USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ACX į USD kaina?
Dabartinė ACX kaina USD valiuta yra $ 0.14139. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Across Protocol rinkos kapitalizacija?
ACX rinkos kapitalizacija yra $ 86.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ACX apyvartoje?
ACX apyvartoje yra 609.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ACX kaina?
ACX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.7394538371572816USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ACX kaina?
ACX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03506312954269173USD.
Kokia yra ACX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ACX yra $ 477.62KUSD.
Ar ACX kaina šiais metais kils?
ACX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ACX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:31:57(UTC+8)

Across Protocol (ACX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

