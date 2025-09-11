Stakestone (STO) realiojo laiko kaina yra $ 0.08849. Per pastarąsias 24 valandas STO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.08447 iki aukščiausios $ 0.09558 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STO kaina yra $ 0.2152416126425082, o žemiausia – $ 0.05273459706092496.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STO per pastarąją valandą pasikeitė +0.13%, per 24 valandas – -0.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Stakestone (STO) rinkos informacija
No.913
$ 19.94M
$ 19.94M
$ 1.29M
$ 1.29M
$ 88.49M
$ 88.49M
225.33M
225.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
22.53%
ETH
Dabartinė Stakestone rinkos kapitalizacija yra $ 19.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.29M. STO apyvartoje yra 225.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 88.49M
Stakestone (STO) kainos istorija USD
Stebėkite Stakestone kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002929
-0.33%
30 dienų
$ +0.00039
+0.44%
60 dienų
$ +0.0055
+6.62%
90 dienų
$ +0.01432
+19.30%
Stakestone kainos pokytis šiandien
Šiandien STO užfiksuotas $ -0.0002929 (-0.33%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Stakestone 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00039 (+0.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Stakestone 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STO rodiklis pasikeitė $ +0.0055 (+6.62% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Stakestone 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01432 (+19.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Stakestone (STO) pokyčius?
StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns.
Stakestone galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Stakestone investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti STOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Stakestone mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Stakestone, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Stakestone kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Stakestone (STO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stakestone (STO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stakestone prognozes.
Supratimas apie Stakestone (STO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Stakestone (STO)
Ieškote, kaip nusipirkti Stakestone? Viskas paprasta ir patogu! Stakestone lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
