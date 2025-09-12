Origin (OGN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Origin kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek OGN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Origin kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Origin kainos prognozė
$0.06517
-0.13%
USD
Faktinis
Prognozė
Origin Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Origin (OGN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Origin galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06517 prekybos kainą 2025 m.

Origin (OGN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Origin galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.068428 prekybos kainą 2026 m.

Origin (OGN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. OGN ateities kaina yra $ 0.071849 su 10.25% augimo norma.

Origin (OGN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. OGN ateities kaina yra $ 0.075442 su 15.76% augimo norma.

Origin (OGN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OGN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.079214, o augimo norma – 21.55%.

Origin (OGN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, OGN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.083175, o augimo norma – 27.63%.

Origin (OGN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Origin kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.135483 prekybos kainą.

Origin (OGN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Origin kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.220688 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06517
    0.00%
  • 2026
    $ 0.068428
    5.00%
  • 2027
    $ 0.071849
    10.25%
  • 2028
    $ 0.075442
    15.76%
  • 2029
    $ 0.079214
    21.55%
  • 2030
    $ 0.083175
    27.63%
  • 2031
    $ 0.087334
    34.01%
  • 2032
    $ 0.091700
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.096285
    47.75%
  • 2034
    $ 0.101100
    55.13%
  • 2035
    $ 0.106155
    62.89%
  • 2036
    $ 0.111462
    71.03%
  • 2037
    $ 0.117035
    79.59%
  • 2038
    $ 0.122887
    88.56%
  • 2039
    $ 0.129032
    97.99%
  • 2040
    $ 0.135483
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Origin kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.06517
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.065178
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.065232
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.065437
    0.41%
Origin (OGN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma OGN kaina yra $0.06517. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Origin (OGN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė OGN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.065178. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Origin (OGN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė OGN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.065232. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Origin (OGN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma OGN kaina yra $0.065437. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Origin kainų statistika

$ 0.06517
-0.13%

$ 43.04M
660.36M
$ 1.45M
Naujausia OGN kaina yra $ 0.06517. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.13%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.45M.
Be to, OGN turi 660.36M apyvartą ir $ 43.04M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Origin (OGN)

Bandote įsigyti OGN? Dabar galite OGN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Origin ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti OGN dabar

Origin istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Origin, dabartinė Origin kaina yra 0.06518USD. Apyvartinė Origin (OGN) pasiūla yra 0.00 OGN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $43.04M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000060
    $ 0.06979
    $ 0.06403
  • 7 dienos
    0.05%
    $ 0.003040
    $ 0.06979
    $ 0.06053
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -0.001170
    $ 0.08791
    $ 0.05787
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Origin kaina pasikeitė $-0.000060, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Origin buvo prekiaujama aukščiausia $0.06979 ir žemiausia $0.06053. Kainos pokytis buvo 0.05%. Ši naujausia tendencija parodo OGN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Origin įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001170 vertę. Tai rodo, kad OGN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Origin kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą OGN kainų istoriją

Kaip veikia Origin (OGN) kainų prognozės modulis?

Origin Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas OGN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Origin ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą OGN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Origin kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja OGN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina OGN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Origin potencialą.

Kodėl OGN kainų prognozė yra svarbi?

OGN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į OGN dabar?
Pagal jūsų prognozes, OGN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio OGN kainų prognozė?
Remiantis Origin (OGN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama OGN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 OGN 2026 m.?
1 vieneto Origin (OGN) kaina šiandien yra $0.06517. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OGN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama OGN kaina 2027 m.?
Origin (OGN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 OGN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė OGN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Origin (OGN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė OGN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Origin (OGN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 OGN 2030 m.?
1 vieneto Origin (OGN) kaina šiandien yra $0.06517. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, OGN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia OGN kainų prognozė 2040 metams?
Origin (OGN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 OGN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.