VANRY (VANRY) realiojo laiko kaina yra $ 0.02914. Per pastarąsias 24 valandas VANRY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02841 iki aukščiausios $ 0.02982 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VANRY kaina yra $ 1.22358181, o žemiausia – $ 0.01761164436385245.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VANRY per pastarąją valandą pasikeitė -0.75%, per 24 valandas – -0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
VANRY (VANRY) rinkos informacija
Dabartinė VANRY rinkos kapitalizacija yra $ 57.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 516.61K. VANRY apyvartoje yra 1.98B vienetų, o bendras kiekis siekia 1991220770. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.94M
VANRY (VANRY) kainos istorija USD
Stebėkite VANRY kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0002587
-0.88%
30 dienų
$ -0.00178
-5.76%
60 dienų
$ -0.00604
-17.17%
90 dienų
$ -0.00005
-0.18%
VANRY kainos pokytis šiandien
Šiandien VANRY užfiksuotas $ -0.0002587 (-0.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
VANRY 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00178 (-5.76%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
VANRY 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, VANRY rodiklis pasikeitė $ -0.00604 (-17.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
VANRY 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00005 (-0.18%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Welcome to the world of VANAR Chain, a cutting-edge blockchain ecosystem where efficiency, speed, and security converge. At the heart of this revolutionary platform is VANRY, our native gas token, designed to fuel transactions and smart contract operations within the VANAR Chain.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.