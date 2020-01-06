OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Išleidimo data2020-01-06 00:00:00

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą0.136 USDT

Visų laikų rekordas3.38825924,2021-04-08

Mažiausia kaina0.04283790500370745,2025-06-22

Vieša blokų grandinėETH

