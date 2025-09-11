Daugiau apie NKN

New Kind of Network kaina(NKN)

$0.02733
$0.02733$0.02733
-0.94%1D
New Kind of Network (NKN) kainos grafikas realiu laiku
New Kind of Network (NKN) kainos informacija (USD)

$ 0.02705
$ 0.02705$ 0.02705
$ 0.02979
$ 0.02979$ 0.02979
$ 0.02705
$ 0.02705$ 0.02705

$ 0.02979
$ 0.02979$ 0.02979

$ 1.48332395
$ 1.48332395$ 1.48332395

$ 0.00641054097117
$ 0.00641054097117$ 0.00641054097117

-0.30%

-0.94%

+5.84%

+5.84%

New Kind of Network (NKN) realiojo laiko kaina yra $ 0.02733. Per pastarąsias 24 valandas NKN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02705 iki aukščiausios $ 0.02979 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NKN kaina yra $ 1.48332395, o žemiausia – $ 0.00641054097117.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NKN per pastarąją valandą pasikeitė -0.30%, per 24 valandas – -0.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

New Kind of Network (NKN) rinkos informacija

$ 21.65M
$ 21.65M$ 21.65M

$ 828.31K
$ 828.31K$ 828.31K

$ 27.33M
$ 27.33M$ 27.33M

792.10M
792.10M 792.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

792,102,739.9616978
792,102,739.9616978 792,102,739.9616978

79.21%

2018-05-28 00:00:00

$ 0.0024
$ 0.0024$ 0.0024

ETH

Dabartinė New Kind of Network rinkos kapitalizacija yra $ 21.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 828.31K. NKN apyvartoje yra 792.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 792102739.9616978. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.33M

New Kind of Network (NKN) kainos istorija USD

Stebėkite New Kind of Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0002593-0.94%
30 dienų$ -0.00022-0.80%
60 dienų$ -0.00013-0.48%
90 dienų$ +0.00258+10.42%
New Kind of Network kainos pokytis šiandien

Šiandien NKN užfiksuotas $ -0.0002593 (-0.94%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

New Kind of Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00022 (-0.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

New Kind of Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NKN rodiklis pasikeitė $ -0.00013 (-0.48% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

New Kind of Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00258 (+10.42%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir New Kind of Network (NKN) pokyčius?

Peržiūrėkite New Kind of Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra New Kind of Network (NKN)

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

New Kind of Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų New Kind of Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NKNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie New Kind of Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti New Kind of Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

New Kind of Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos New Kind of Network (NKN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų New Kind of Network (NKN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes New Kind of Network prognozes.

Peržiūrėkite New Kind of Network kainos prognozę dabar!

New Kind of Network (NKN) Tokenomika

Supratimas apie New Kind of Network (NKN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NKNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti New Kind of Network (NKN)

Ieškote, kaip nusipirkti New Kind of Network? Viskas paprasta ir patogu! New Kind of Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NKN į vietos valiutas

New Kind of Network išteklius

Išsamesnei New Kind of Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali New Kind of Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie New Kind of Network

Kiek New Kind of Network(NKN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NKN kaina USD valiuta yra 0.02733USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NKN į USD kaina?
Dabartinė NKN kaina USD valiuta yra $ 0.02733. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra New Kind of Network rinkos kapitalizacija?
NKN rinkos kapitalizacija yra $ 21.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NKN apyvartoje?
NKN apyvartoje yra 792.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NKN kaina?
NKN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.48332395USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NKN kaina?
NKN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00641054097117USD.
Kokia yra NKN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NKN yra $ 828.31KUSD.
Ar NKN kaina šiais metais kils?
NKN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NKN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

