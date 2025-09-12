New Kind of Network (NKN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite New Kind of Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NKN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

New Kind of Network kainos prognozė
$0.02802
+0.86%
USD
Faktinis
Prognozė
New Kind of Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

New Kind of Network (NKN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, New Kind of Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02802 prekybos kainą 2025 m.

New Kind of Network (NKN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, New Kind of Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.029421 prekybos kainą 2026 m.

New Kind of Network (NKN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NKN ateities kaina yra $ 0.030892 su 10.25% augimo norma.

New Kind of Network (NKN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NKN ateities kaina yra $ 0.032436 su 15.76% augimo norma.

New Kind of Network (NKN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NKN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.034058, o augimo norma – 21.55%.

New Kind of Network (NKN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NKN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.035761, o augimo norma – 27.63%.

New Kind of Network (NKN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. New Kind of Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.058251 prekybos kainą.

New Kind of Network (NKN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. New Kind of Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.094885 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02802
    0.00%
  • 2026
    $ 0.029421
    5.00%
  • 2027
    $ 0.030892
    10.25%
  • 2028
    $ 0.032436
    15.76%
  • 2029
    $ 0.034058
    21.55%
  • 2030
    $ 0.035761
    27.63%
  • 2031
    $ 0.037549
    34.01%
  • 2032
    $ 0.039426
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.041398
    47.75%
  • 2034
    $ 0.043468
    55.13%
  • 2035
    $ 0.045641
    62.89%
  • 2036
    $ 0.047923
    71.03%
  • 2037
    $ 0.050319
    79.59%
  • 2038
    $ 0.052835
    88.56%
  • 2039
    $ 0.055477
    97.99%
  • 2040
    $ 0.058251
    107.89%
Trumpalaikės New Kind of Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02802
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.028023
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.028046
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.028135
    0.41%
New Kind of Network (NKN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NKN kaina yra $0.02802. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

New Kind of Network (NKN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NKN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.028023. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

New Kind of Network (NKN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NKN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.028046. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

New Kind of Network (NKN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NKN kaina yra $0.028135. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė New Kind of Network kainų statistika

$ 0.02802
$ 22.20M
792.14M
$ 371.99K
--

Naujausia NKN kaina yra $ 0.02802. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.86%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 371.99K.
Be to, NKN turi 792.14M apyvartą ir $ 22.20M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti New Kind of Network (NKN)

Bandote įsigyti NKN? Dabar galite NKN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti New Kind of Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NKN dabar

New Kind of Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje New Kind of Network, dabartinė New Kind of Network kaina yra 0.02802USD. Apyvartinė New Kind of Network (NKN) pasiūla yra 0.00 NKN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $22.20M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000009
    $ 0.02888
    $ 0.02746
  • 7 dienos
    0.07%
    $ 0.001950
    $ 0.02979
    $ 0.02515
  • 30 dienų
    -0.07%
    $ -0.002260
    $ 0.03129
    $ 0.02477
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas New Kind of Network kaina pasikeitė $-0.000009, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas New Kind of Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.02979 ir žemiausia $0.02515. Kainos pokytis buvo 0.07%. Ši naujausia tendencija parodo NKN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį New Kind of Network įvyko -0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002260 vertę. Tai rodo, kad NKN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą New Kind of Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NKN kainų istoriją

Kaip veikia New Kind of Network (NKN) kainų prognozės modulis?

New Kind of Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NKN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius New Kind of Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NKN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti New Kind of Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NKN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NKN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą New Kind of Network potencialą.

Kodėl NKN kainų prognozė yra svarbi?

NKN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NKN dabar?
Pagal jūsų prognozes, NKN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NKN kainų prognozė?
Remiantis New Kind of Network (NKN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NKN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NKN 2026 m.?
1 vieneto New Kind of Network (NKN) kaina šiandien yra $0.02802. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NKN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NKN kaina 2027 m.?
New Kind of Network (NKN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NKN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NKN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, New Kind of Network (NKN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NKN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, New Kind of Network (NKN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NKN 2030 m.?
1 vieneto New Kind of Network (NKN) kaina šiandien yra $0.02802. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NKN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NKN kainų prognozė 2040 metams?
New Kind of Network (NKN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NKN kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.