Daugiau apie NAP

NAP Kainos informacija

NAP Oficiali svetainė

NAP Tokenomika

NAP Kainų prognozė

NAP Istorija

NAP pirkimo vadovas

NAPvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

NAP Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Napoli Fan Token logotipas

Napoli Fan Token kaina(NAP)

1 NAP į USD – tiesioginė kaina:

$0.6819
$0.6819$0.6819
+0.44%1D
USD
Napoli Fan Token (NAP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:37:05(UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6656
$ 0.6656$ 0.6656
24 val. žemiausia
$ 0.6841
$ 0.6841$ 0.6841
24 val. aukščiausia

$ 0.6656
$ 0.6656$ 0.6656

$ 0.6841
$ 0.6841$ 0.6841

$ 9.872712934817597
$ 9.872712934817597$ 9.872712934817597

$ 0.43330404301464787
$ 0.43330404301464787$ 0.43330404301464787

0.00%

+0.44%

+0.04%

+0.04%

Napoli Fan Token (NAP) realiojo laiko kaina yra $ 0.6819. Per pastarąsias 24 valandas NAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6656 iki aukščiausios $ 0.6841 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NAP kaina yra $ 9.872712934817597, o žemiausia – $ 0.43330404301464787.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NAP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Napoli Fan Token (NAP) rinkos informacija

No.1705

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

$ 53.46K
$ 53.46K$ 53.46K

$ 6.82M
$ 6.82M$ 6.82M

4.32M
4.32M 4.32M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

43.21%

CHZ

Dabartinė Napoli Fan Token rinkos kapitalizacija yra $ 2.95M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.46K. NAP apyvartoje yra 4.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 9995000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.82M

Napoli Fan Token (NAP) kainos istorija USD

Stebėkite Napoli Fan Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.002987+0.44%
30 dienų$ -0.0668-8.93%
60 dienų$ +0.0397+6.18%
90 dienų$ -0.0178-2.55%
Napoli Fan Token kainos pokytis šiandien

Šiandien NAP užfiksuotas $ +0.002987 (+0.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Napoli Fan Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0668 (-8.93%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Napoli Fan Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, NAP rodiklis pasikeitė $ +0.0397 (+6.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Napoli Fan Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0178 (-2.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Napoli Fan Token (NAP) pokyčius?

Peržiūrėkite Napoli Fan Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Napoli Fan Token (NAP)

The Società Sportiva Calcio Napoli Fan Token allows $NAP fans to have a tokenized share of influence on team decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions, and in doing so, earn rewards and money-can't-buy experiences.

Napoli Fan Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Napoli Fan Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti NAPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Napoli Fan Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Napoli Fan Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Napoli Fan Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Napoli Fan Token (NAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Napoli Fan Token (NAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Napoli Fan Token prognozes.

Peržiūrėkite Napoli Fan Token kainos prognozę dabar!

Napoli Fan Token (NAP) Tokenomika

Supratimas apie Napoli Fan Token (NAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Napoli Fan Token (NAP)

Ieškote, kaip nusipirkti Napoli Fan Token? Viskas paprasta ir patogu! Napoli Fan Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

NAP į vietos valiutas

1 Napoli Fan Token(NAP) į VND
17,944.1985
1 Napoli Fan Token(NAP) į AUD
A$1.029669
1 Napoli Fan Token(NAP) į GBP
0.497787
1 Napoli Fan Token(NAP) į EUR
0.579615
1 Napoli Fan Token(NAP) į USD
$0.6819
1 Napoli Fan Token(NAP) į MYR
RM2.877618
1 Napoli Fan Token(NAP) į TRY
28.148832
1 Napoli Fan Token(NAP) į JPY
¥100.2393
1 Napoli Fan Token(NAP) į ARS
ARS$971.36655
1 Napoli Fan Token(NAP) į RUB
57.62055
1 Napoli Fan Token(NAP) į INR
60.089028
1 Napoli Fan Token(NAP) į IDR
Rp11,178.686736
1 Napoli Fan Token(NAP) į KRW
948.400158
1 Napoli Fan Token(NAP) į PHP
39.011499
1 Napoli Fan Token(NAP) į EGP
￡E.32.79939
1 Napoli Fan Token(NAP) į BRL
R$3.68226
1 Napoli Fan Token(NAP) į CAD
C$0.941022
1 Napoli Fan Token(NAP) į BDT
83.05542
1 Napoli Fan Token(NAP) į NGN
1,028.502951
1 Napoli Fan Token(NAP) į COP
$2,674.111764
1 Napoli Fan Token(NAP) į ZAR
R.11.926431
1 Napoli Fan Token(NAP) į UAH
28.148832
1 Napoli Fan Token(NAP) į VES
Bs106.3764
1 Napoli Fan Token(NAP) į CLP
$655.3059
1 Napoli Fan Token(NAP) į PKR
Rs193.666419
1 Napoli Fan Token(NAP) į KZT
367.598652
1 Napoli Fan Token(NAP) į THB
฿21.677601
1 Napoli Fan Token(NAP) į TWD
NT$20.695665
1 Napoli Fan Token(NAP) į AED
د.إ2.502573
1 Napoli Fan Token(NAP) į CHF
Fr0.538701
1 Napoli Fan Token(NAP) į HKD
HK$5.305182
1 Napoli Fan Token(NAP) į AMD
֏260.560809
1 Napoli Fan Token(NAP) į MAD
.د.م6.157557
1 Napoli Fan Token(NAP) į MXN
$12.676521
1 Napoli Fan Token(NAP) į SAR
ريال2.557125
1 Napoli Fan Token(NAP) į PLN
2.482116
1 Napoli Fan Token(NAP) į RON
лв2.952627
1 Napoli Fan Token(NAP) į SEK
kr6.375765
1 Napoli Fan Token(NAP) į BGN
лв1.138773
1 Napoli Fan Token(NAP) į HUF
Ft229.132038
1 Napoli Fan Token(NAP) į CZK
14.224434
1 Napoli Fan Token(NAP) į KWD
د.ك0.2079795
1 Napoli Fan Token(NAP) į ILS
2.263908
1 Napoli Fan Token(NAP) į AOA
Kz623.877129
1 Napoli Fan Token(NAP) į BHD
.د.ب0.2570763
1 Napoli Fan Token(NAP) į BMD
$0.6819
1 Napoli Fan Token(NAP) į DKK
kr4.350522
1 Napoli Fan Token(NAP) į HNL
L17.872599
1 Napoli Fan Token(NAP) į MUR
31.02645
1 Napoli Fan Token(NAP) į NAD
$11.987802
1 Napoli Fan Token(NAP) į NOK
kr6.771267
1 Napoli Fan Token(NAP) į NZD
$1.145592
1 Napoli Fan Token(NAP) į PAB
B/.0.6819
1 Napoli Fan Token(NAP) į PGK
K2.891256
1 Napoli Fan Token(NAP) į QAR
ر.ق2.482116
1 Napoli Fan Token(NAP) į RSD
дин.68.292285

Napoli Fan Token išteklius

Išsamesnei Napoli Fan Token analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Napoli Fan Token svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Napoli Fan Token

Kiek Napoli Fan Token(NAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NAP kaina USD valiuta yra 0.6819USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NAP į USD kaina?
Dabartinė NAP kaina USD valiuta yra $ 0.6819. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Napoli Fan Token rinkos kapitalizacija?
NAP rinkos kapitalizacija yra $ 2.95MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NAP apyvartoje?
NAP apyvartoje yra 4.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NAP kaina?
NAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 9.872712934817597USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NAP kaina?
NAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.43330404301464787USD.
Kokia yra NAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NAP yra $ 53.46KUSD.
Ar NAP kaina šiais metais kils?
NAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:37:05(UTC+8)

Napoli Fan Token (NAP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

NAP-į-USD skaičiuoklė

Suma

NAP
NAP
USD
USD

1 NAP = 0.6818 USD

Prekiauti NAP

NAPUSDT
$0.6819
$0.6819$0.6819
+0.29%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis