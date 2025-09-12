Napoli Fan Token (NAP) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Napoli Fan Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek NAP augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Napoli Fan Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Napoli Fan Token kainos prognozė
$0.6743
-0.48%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:33:11(UTC+8)

Napoli Fan Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Napoli Fan Token (NAP) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Napoli Fan Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.6743 prekybos kainą 2025 m.

Napoli Fan Token (NAP) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Napoli Fan Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.708015 prekybos kainą 2026 m.

Napoli Fan Token (NAP) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. NAP ateities kaina yra $ 0.743415 su 10.25% augimo norma.

Napoli Fan Token (NAP) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. NAP ateities kaina yra $ 0.780586 su 15.76% augimo norma.

Napoli Fan Token (NAP) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NAP 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.819615, o augimo norma – 21.55%.

Napoli Fan Token (NAP) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, NAP 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.860596, o augimo norma – 27.63%.

Napoli Fan Token (NAP) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Napoli Fan Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.4018 prekybos kainą.

Napoli Fan Token (NAP) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Napoli Fan Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.2834 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.6743
    0.00%
  • 2026
    $ 0.708015
    5.00%
  • 2027
    $ 0.743415
    10.25%
  • 2028
    $ 0.780586
    15.76%
  • 2029
    $ 0.819615
    21.55%
  • 2030
    $ 0.860596
    27.63%
  • 2031
    $ 0.903626
    34.01%
  • 2032
    $ 0.948807
    40.71%
  • 2033
    $ 0.996248
    47.75%
  • 2034
    $ 1.0460
    55.13%
  • 2035
    $ 1.0983
    62.89%
  • 2036
    $ 1.1532
    71.03%
  • 2037
    $ 1.2109
    79.59%
  • 2038
    $ 1.2714
    88.56%
  • 2039
    $ 1.3350
    97.99%
  • 2040
    $ 1.4018
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Napoli Fan Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.6743
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.674392
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.674946
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.677071
    0.41%
Napoli Fan Token (NAP) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma NAP kaina yra $0.6743. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Napoli Fan Token (NAP) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė NAP, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.674392. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Napoli Fan Token (NAP) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė NAP, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.674946. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Napoli Fan Token (NAP) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma NAP kaina yra $0.677071. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Napoli Fan Token kainų statistika

$ 0.6743
$ 0.6743$ 0.6743

-0.48%

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

4.32M
4.32M 4.32M

$ 60.47K
$ 60.47K$ 60.47K

--

Naujausia NAP kaina yra $ 0.6743. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.48%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 60.47K.
Be to, NAP turi 4.32M apyvartą ir $ 2.91M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Napoli Fan Token (NAP)

Bandote įsigyti NAP? Dabar galite NAP įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Napoli Fan Token ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti NAP dabar

Napoli Fan Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Napoli Fan Token, dabartinė Napoli Fan Token kaina yra 0.6734USD. Apyvartinė Napoli Fan Token (NAP) pasiūla yra 0.00 NAP, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.91M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.005000
    $ 0.6806
    $ 0.66
  • 7 dienos
    0.00%
    $ 0.003000
    $ 0.7921
    $ 0.66
  • 30 dienų
    -0.11%
    $ -0.088200
    $ 0.8041
    $ 0.66
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Napoli Fan Token kaina pasikeitė $-0.005000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Napoli Fan Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.7921 ir žemiausia $0.66. Kainos pokytis buvo 0.00%. Ši naujausia tendencija parodo NAP potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Napoli Fan Token įvyko -0.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.088200 vertę. Tai rodo, kad NAP artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Napoli Fan Token kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą NAP kainų istoriją

Kaip veikia Napoli Fan Token (NAP) kainų prognozės modulis?

Napoli Fan Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas NAP kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Napoli Fan Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą NAP būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Napoli Fan Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja NAP ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina NAP pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Napoli Fan Token potencialą.

Kodėl NAP kainų prognozė yra svarbi?

NAP kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į NAP dabar?
Pagal jūsų prognozes, NAP pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio NAP kainų prognozė?
Remiantis Napoli Fan Token (NAP) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama NAP kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 NAP 2026 m.?
1 vieneto Napoli Fan Token (NAP) kaina šiandien yra $0.6743. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NAP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama NAP kaina 2027 m.?
Napoli Fan Token (NAP) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 NAP kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė NAP kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Napoli Fan Token (NAP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė NAP kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Napoli Fan Token (NAP) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 NAP 2030 m.?
1 vieneto Napoli Fan Token (NAP) kaina šiandien yra $0.6743. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, NAP padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia NAP kainų prognozė 2040 metams?
Napoli Fan Token (NAP) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 NAP kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.