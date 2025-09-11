Mantle (MNT) realiojo laiko kaina yra $ 1.6466. Per pastarąsias 24 valandas MNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.335 iki aukščiausios $ 1.6719 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNT kaina yra $ 1.5465740658626128, o žemiausia – $ 0.3136311821650813.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNT per pastarąją valandą pasikeitė +0.69%, per 24 valandas – +12.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +48.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mantle (MNT) rinkos informacija
No.28
$ 5.36B
$ 5.36B
$ 6.05M
$ 6.05M
$ 10.24B
$ 10.24B
3.25B
3.25B
6,219,316,795
6,219,316,795
6,219,316,794.99
6,219,316,794.99
52.30%
0.12%
ETH
Dabartinė Mantle rinkos kapitalizacija yra $ 5.36B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.05M. MNT apyvartoje yra 3.25B vienetų, o bendras kiekis siekia 6219316794.99. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.24B
Mantle (MNT) kainos istorija USD
Stebėkite Mantle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.177061
+12.08%
30 dienų
$ +0.6284
+61.71%
60 dienų
$ +0.9791
+146.68%
90 dienų
$ +1.0072
+157.52%
Mantle kainos pokytis šiandien
Šiandien MNT užfiksuotas $ +0.177061 (+12.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mantle 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.6284 (+61.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mantle 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MNT rodiklis pasikeitė $ +0.9791 (+146.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mantle 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.0072 (+157.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mantle (MNT) pokyčius?
Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.
Mantle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mantle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MNTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mantle mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mantle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mantle kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mantle (MNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mantle (MNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mantle prognozes.
Supratimas apie Mantle (MNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Mantle (MNT)
Ieškote, kaip nusipirkti Mantle? Viskas paprasta ir patogu! Mantle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.