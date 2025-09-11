Daugiau apie MNT

Mantle logotipas

Mantle kaina(MNT)

1 MNT į USD – tiesioginė kaina:

+12.08%1D
USD
Mantle (MNT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:26:20(UTC+8)

Mantle (MNT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.69%

+12.08%

+48.79%

+48.79%

Mantle (MNT) realiojo laiko kaina yra $ 1.6466. Per pastarąsias 24 valandas MNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.335 iki aukščiausios $ 1.6719 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MNT kaina yra $ 1.5465740658626128, o žemiausia – $ 0.3136311821650813.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MNT per pastarąją valandą pasikeitė +0.69%, per 24 valandas – +12.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +48.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mantle (MNT) rinkos informacija

No.28

52.30%

0.12%

ETH

Dabartinė Mantle rinkos kapitalizacija yra $ 5.36B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 6.05M. MNT apyvartoje yra 3.25B vienetų, o bendras kiekis siekia 6219316794.99. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.24B

Mantle (MNT) kainos istorija USD

Stebėkite Mantle kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.177061+12.08%
30 dienų$ +0.6284+61.71%
60 dienų$ +0.9791+146.68%
90 dienų$ +1.0072+157.52%
Mantle kainos pokytis šiandien

Šiandien MNT užfiksuotas $ +0.177061 (+12.08%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mantle 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.6284 (+61.71%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mantle 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MNT rodiklis pasikeitė $ +0.9791 (+146.68% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mantle 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.0072 (+157.52%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mantle (MNT) pokyčius?

Peržiūrėkite Mantle kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mantle (MNT)

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

Mantle galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mantle investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MNTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mantle mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mantle, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mantle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mantle (MNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mantle (MNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mantle prognozes.

Peržiūrėkite Mantle kainos prognozę dabar!

Mantle (MNT) Tokenomika

Supratimas apie Mantle (MNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mantle (MNT)

Ieškote, kaip nusipirkti Mantle? Viskas paprasta ir patogu! Mantle lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MNT į vietos valiutas

Mantle išteklius

Išsamesnei Mantle analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Mantle svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mantle

Kiek Mantle(MNT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MNT kaina USD valiuta yra 1.6466USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MNT į USD kaina?
Dabartinė MNT kaina USD valiuta yra $ 1.6466. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mantle rinkos kapitalizacija?
MNT rinkos kapitalizacija yra $ 5.36BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MNT apyvartoje?
MNT apyvartoje yra 3.25BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MNT kaina?
MNT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.5465740658626128USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MNT kaina?
MNT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3136311821650813USD.
Kokia yra MNT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MNT yra $ 6.05MUSD.
Ar MNT kaina šiais metais kils?
MNT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MNT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Mantle (MNT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

