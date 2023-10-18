MNT

Mantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

VardasMNT

ReitingasNo.25

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis0.0014%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)20.68%

Cirkuliuojantis kiekis3,252,944,055.7368407

Maksimali pasiūla6,219,316,795

Bendra pasiūla6,219,316,794.89

Cirkuliacijos norma0.523%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas1.900527305619612,2025-09-23

Mažiausia kaina0.3136311821650813,2023-10-18

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasMantle is a fast-growing, DAO-led web3 ecosystem whose goal is the mass adoption of decentralized and token-governed technologies. Mantle Ecosystem comprises Mantle products such as Mantle Network, Mantle Governance (DAO), and Mantle Treasury. Mantle token ($MNT) is the unified product and governance token of the ecosystem.

