Mirror Protocol (MIR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01249. Per pastarąsias 24 valandas MIR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01233 iki aukščiausios $ 0.01343 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIR kaina yra $ 12.86445843, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIR per pastarąją valandą pasikeitė -0.56%, per 24 valandas – -4.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mirror Protocol (MIR) rinkos informacija
$ 971.01K
$ 54.83K
$ 4.63M
77.74M
370,575,000
Dabartinė Mirror Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 971.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.83K. MIR apyvartoje yra 77.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 370575000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.63M
Mirror Protocol (MIR) kainos istorija USD
Stebėkite Mirror Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0005789
-4.46%
30 dienų
$ -0.00032
-2.50%
60 dienų
$ -0.00138
-9.95%
90 dienų
$ -0.00111
-8.17%
Mirror Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien MIR užfiksuotas $ -0.0005789 (-4.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mirror Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00032 (-2.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mirror Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIR rodiklis pasikeitė $ -0.00138 (-9.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mirror Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00111 (-8.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mirror Protocol (MIR) pokyčius?
MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.
Mirror Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus.
Taip pat galite: - Patikrinti MIRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mirror Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mirror Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Mirror Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mirror Protocol (MIR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mirror Protocol (MIR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mirror Protocol prognozes.
Supratimas apie Mirror Protocol (MIR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIRišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Mirror Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti".
