Mirror Protocol kaina(MIR)

$0.0124
-4.46%1D
Mirror Protocol (MIR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:10:50(UTC+8)

Mirror Protocol (MIR) kainos informacija (USD)

$ 0.01233
24 val. žemiausia
$ 0.01343
24 val. aukščiausia

$ 0.01233
$ 0.01343
$ 12.86445843
$ 0
-0.56%

-4.46%

-2.58%

-2.58%

Mirror Protocol (MIR) realiojo laiko kaina yra $ 0.01249. Per pastarąsias 24 valandas MIR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01233 iki aukščiausios $ 0.01343 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MIR kaina yra $ 12.86445843, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MIR per pastarąją valandą pasikeitė -0.56%, per 24 valandas – -4.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mirror Protocol (MIR) rinkos informacija

$ 971.01K
$ 54.83K
$ 4.63M
77.74M
370,575,000
Dabartinė Mirror Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 971.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 54.83K. MIR apyvartoje yra 77.74M vienetų, o bendras kiekis siekia 370575000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.63M

Mirror Protocol (MIR) kainos istorija USD

Stebėkite Mirror Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0005789-4.46%
30 dienų$ -0.00032-2.50%
60 dienų$ -0.00138-9.95%
90 dienų$ -0.00111-8.17%
Mirror Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien MIR užfiksuotas $ -0.0005789 (-4.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mirror Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00032 (-2.50%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mirror Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MIR rodiklis pasikeitė $ -0.00138 (-9.95% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mirror Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00111 (-8.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mirror Protocol (MIR) pokyčius?

Peržiūrėkite Mirror Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mirror Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MIRstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mirror Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mirror Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mirror Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mirror Protocol (MIR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mirror Protocol (MIR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mirror Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Mirror Protocol kainos prognozę dabar!

Mirror Protocol (MIR) Tokenomika

Supratimas apie Mirror Protocol (MIR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MIRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mirror Protocol (MIR)

Ieškote, kaip nusipirkti Mirror Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Mirror Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Mirror Protocol išteklius

Išsamesnei Mirror Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mirror Protocol

Kiek Mirror Protocol(MIR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MIR kaina USD valiuta yra 0.01249USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MIR į USD kaina?
Dabartinė MIR kaina USD valiuta yra $ 0.01249. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mirror Protocol rinkos kapitalizacija?
MIR rinkos kapitalizacija yra $ 971.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MIR apyvartoje?
MIR apyvartoje yra 77.74MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MIR kaina?
MIR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 12.86445843USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MIR kaina?
MIR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra MIR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MIR yra $ 54.83KUSD.
Ar MIR kaina šiais metais kils?
MIR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MIR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Mirror Protocol (MIR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 MIR = 0.01249 USD

